



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мексиканская революция

20 ноября Мексика отмечает главный праздник страны — День революции. В стране проходит военный парад, красочные карнавалы и шествия, детские парады, выступления творческих коллективов, тематические выставки. Это поистине всенародный праздник. Мексиканская революция занимает отрезок времени в семь лет: 1910 — 1917 г.г. Впрочем, некоторые историки считают, что это событие завершилось только в 1920 году.

Мексиканская революция оказала колоссальное влияние не только на политическую систему страны, экономику, но и на развитие образования, архитектуры, кинематографа и театра. Из этой революции Мексика вышла обновленной. А лозунги Мексиканской революции до сих пор являются официальной основой идеологии и деятельности Институционно-революционной партии Мексики: Напомним, что президент страны — Энрике Пенья Ньето представляет именно эту политическую силу. Хотя стиль его правления и принимаемые решения уже весьма далеки от идеалов Мексиканской революции. Тем не менее, на Всемирном экономическом форуме в Панаме Энрике Пенья Ньето заявил о преемственности пути мексиканского народа от завоеваний революции до наших дней. И о том, что «редко какой стране удается в течение почти столетия сохранять такую преемственность».

Восставший Панчо Виллья со своими командирами. 1910

Мексиканская революция считается одной из самых кровопролитных. Точных цифр потерь не знает никто, и историки приводят разные данные от 300 тысяч до двух миллионов человек. Самое большое количество погибших приходится на период Гражданской войны. Большинство специалистов склоняется к тому, что в ходе Мексиканской революции погибло не менее десяти процентов населения страны. Были ли напрасны эти жертвы? Как писал мексиканский писатель Эрмилио Абреу Гомес, «революции открыла глубокие раны, не дав средства к их исцелению».

Тем не менее, Мексиканская революция стала беспрецедентным по размаху событием, следствием которого стали не только кардинальные изменения в самой стране, но и существенное ослабление роли США в регионе. Во время Мексиканской революции США несколько раз осуществляли интервенцию на территорию страны. «С одной стороны, перед американской политической элитой встала необходимость ограничить негативное влияние революции на экономические интересы и национальную безопасность США. С другой, характер мексиканской революции затруднял копирование тактики, пригодной для «малых» стран Карибского бассейна. В этом состояла главная дилемма внешнеполитического курса США как реакции на революционные перемены в соседней стране», отмечает эксперт Алексей Манухин.

Диего Ривера. История Мексики. До 1945. Мураль, изображающий Сапату

Мексиканская революция началась как восстание против диктатуры Порфирио Диаса. Отметим, что, как и любой диктатор, Диас — фигура не однозначная. «Именно Порфирио Диас однажды очень точно охарактеризовал источник всех несчастий Мексики. «Бедная Мексика, — пожаловался он, — так далеко от Бога и так близко к США». Диас хорошо знал, о чем говорил», пишет Зак Дорфман в журнале The National InterestВ период правления Диаса строились новые железные дороги, предприятия, привлекались иностранные инвестиции. Но только пятая часть населения страны Мексики умела писать и читать. Уровень жизни населения оставался крайне низким. Средняя продолжительность жизни составляла 30 лет. Две трети крестьянского населения не имело собственной земли и батрачило на латифундистов.

Естественно, что такое положение дел не могло не привести к социальному взрыву. Состав тех, кто встал на сторону революции, был пестрым. Среди сторонников революции были и представители правящего класса, в том числе из военной элиты. Основную массу составляло крестьянство.

Давид Сикейрос. Мексиканская революция. 1957

Исследователями выделяется четыре этапа революции. Первый этап — ноябрь 1910 — май 1911 года — когда сторонники революции выступили единым фронтом. Во время второго этапа — с мая 1911 года по февраль 1913 года — в стране произошел контрреволюционный переворот. В период с февраля 1913 года —по июль 1914 года — сторонники Мекисканской революции восстановили конституционный порядок. Самым драматичным стал последний этап революции, когда в стране вспыхнула гражданская война между революционным крестьянством и умеренным крылом либералов. В ходе войны победили умеренные силы.

В феврале 1917 года была принята Конституция Мексики, которая действует до сих пор. Отныне разрешалось владеть землей сельским общинам, индейским племенам и жителям отдельных ранчо. Земли общин объявлялись неотчуждаемыми. Конституцией предусматривалось проведение аграрной реформы с разделом латифундий и наделением крестьян землёй. Все природные богатства также объявлялись собственностью государства. В конституции провозглашалось равенство всех граждан, гарантировались 8-часовой рабочий день, право на создание профсоюзов и на проведение забастовок. Церковь была отделена от государства.

Эмилиано Сапата с войском революционеров

Однако, земельная реформа так и не была доведена до конца. Следствие чего стало создание созданию Сапатистской армии национального освобождения. Революция не закончена, и борьба мексиканцев за справедливость продолжается. А крылатые фразы Эмилиано Сапате до сих пор зовут к борьбе за переустройство мира. Именно ему приписывают знаменитую фразу «Лучше (или предпочитаю) умереть стоя, чем жить на коленях», которую повторили Долорес Ибаррури и Эрнесто Че Гевара. А также ряд других высказываний: «Невежество и мракобесие никогда не создавали ничего, кроме толп рабов для тирании», «Лучше смерть в бою, чем жизнь раба».

Rpotance «Я лучше умру стоя, чем буду жить на коленях»

Историки до сих пор по-разному оценивают не только даты Мексиканской революции, но и эффективность ее итогов. Доминирующей оценкой среди мексиканских интеллектуалов является точка зрения, озвученная профессором Фрэнком Танненбаумом: «В Мексике не было Руссо, Вольтера, Монтескьё, Дидро… В Мексике не было Ленина». Несмотря на то, что новая Конституция не устанавливала осуществление задач буржуазно-демократических реформ, она создала юридические основы их дальнейшего проведения и установления в Мексике буржуазно-демократического строя, комментирует издание Latindex.

Однако, если политические, экономические и международные последствия Мексиканской революции по-разному оцениваются экспертами, то ее влияние на культуру и искусство сомнений не вызывает. В 20-х гг. начался т.н. «мексиканский ренессанс». Возникло движение «мексиканский монументализм». Расцвел кинематограф. Россиянам события Мексиканской революции известны по фильму Сергея Эйзенштейна: «Да здравствует Мексика». А в 2010 году — в юбилейный год Мексиканской революции на экраны вышел фильм «Революция, я люблю тебя»! Это — признание в любви к Мексике десяти выдающихся мексиканских режиссеров. Каждый из них снял новеллу, «в духе мексиканской революции». «В духе», — потому что эти короткометражки несут настроение тех далеких революционных лет.

Ute Hagen День мексиканской революции

Мексиканский художник Давид Сикейрос писал: «Мы вышли из горнила войны другими людьми, художниками нового типа. Мексиканская революция, момент глубокого исторического кризиса, заставила нас задуматься о родине, о нашем прошлом, о наших проблемах, она заставила нас поездить по стране и задуматься о нашей сущности, войти в контакт с нашими традициями и нравами. Революция заставила нас увидеть и оценить национальный дух, который стал для нас откровением». А 20 ноября остается одним из основных государственных праздников Мексики. Как память о начале Мексиканской революции.