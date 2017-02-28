



Auto.mir46.ru Кнопка ЭРА-ГЛОНАСС в автомобиле Lada Vesta

Все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории стран Таможенного союза, должны быть оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС. Такое требование вступает в силу с 1 января 2017 года. Но с этой даты решение касается только тех автомобилей, которым нужно получать одобрение типов транспортного средства (ОТТС). Ориентировочно с 2020 года это требование коснется всех автомобилей. Главной целью внедрения данной системы является сокращение времени реагирования при ДТП, что позволит снизить число смертей на дорогах. Но даже с учетом всех положительных характеристик к системе ЭРА-ГЛОНАСС имеется много вопросов.

Русский GPS

Спутниковую систему навигации ГЛОНАСС начали разрабатывать еще в 1976 году по специальному заказу Министерства обороны СССР. В 1982 году система была запущена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Сегодня ГЛОНАСС транслирует и гражданские сигналы. Именно это легло в основу создания системы реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

Для создания системы ЭРА-ГЛОНАСС было как минимум две причины: стремление развить ГЛОНАСС, а также снизить смертность в ДТП. Согласно статистике, более 60% пострадавших при ДТП погибают, не дождавшись медицинской помощи. Система ЭРА-ГЛОНАСС нацелена на то, чтобы сократить время прибытия скорой помощи и групп МЧС. Предполагается, что при использовании ЭРА-ГЛОНАСС время прибытия скорой помощи и служб спасения к месту ДТП сократится примерно на 30%. К тому же полноценное развертывание системы позволит сохранить жизни более 4 тысяч человек, а также даст возможность снизить расходы бюджета на ликвидацию последствий автомобильных аварий.

Этого возможно добиться при моментальном информировании служб спасения о произошедшей аварии. Это возможно сделать вручную, используя кнопку SOS в автомобиле, либо система сработает автоматически при распознавании удара (согласно ГОСТу, устройство должно распознавать фронтальное столкновение, боковое столкновение, удар сзади) или при срабатывании подушек безопасности в автомобиле. Бортовое устройство, которое устанавливается в машине, самостоятельно позвонит диспетчерам и передаст сигнал SOS через спутники и базовые станций сотовой связи. Вся информация об аварии будет отправлена только при включенном зажигании или в течение одной минуты после его выключения. На то, чтобы произвести соединение с мобильной сетью и передать данные в call-центр, должно уходить в среднем около 10 секунд. В условиях плохой связи ЭРА-ГЛОНАСС будет производить 10 попыток дозвониться диспетчерам, а затем самостоятельно отправит сообщение через SMS. Сообщение, которое отправляется через устройство, краткое и весит около 140 байт. Отправка и вызовы реализуются через мобильных операторов МТС, «Билайн» или «Мегафон» через наиболее доступную из них в данной местности. Все эти операторы обязаны бесплатно обслуживать эти экстренные вызовы.

Само бортовое устройство представляет собой нечто вроде мобильного телефона, в котором антенна, динамик, микрофон, аккумулятор, навигационный блок, модуль 3G и акселерометр. При помощи навигационной системы определяется место аварии (с точностью до 15 метров), и координаты места происшествия отправляются в call-центр. Также среди данных, указанных в сообщении, — информация об автомобиле (VIN, тип топлива и др.), количество пристегнутых пассажиров, а также информация непосредственно о происшествии (скорость автомобиля перед моментом удара и другое). Дополнительные данные, кроме геолокации, указывается для того, чтобы спасательная группа прибыла на место происшествия максимально подготовленной.

Первым серийным автомобилем, оборудованным системой «ЭРА-ГЛОНАСС» стала новинка отечественного автопрома — Lada Vesta.

Каждому своё: мировой опыт

ЭРА-ГЛОНАСС не исключает использования GPS. Более того, одновременное использование двух навигационных сигналов помогает ускорить определение координат и сделать его более точным. Так, практически все навигационные блоки имеют двойной чипсет.

Похожие на ЭРА-ГЛОНАСС системы есть и в других странах. В Европе она называется eCall, которая и работает при помощи GPS (на основе Galileo — спутниковой системы Европейского Союза eCall начнет работу в 2018 году). Целью проекта является уменьшение на 2500 летальных случаев в ДТП. Тестирования терминалов при внедрении пилотных eCall на территории Финляндии и ЭРА-ГЛОНАСС в Ленинградской области в 2012 году подтвердили, что системы совместимы. Тем не менее, несмотря на идентичные протоколы обмена данными и соответствие одним и тем же международным стандартам, различия между европейской и российской системами есть. В то время как терминалами eCall будут оснащаться только новые легковые автомобили и легкие грузовики массой до 3,5 т, терминалы ЭРА-ГЛОНАСС будут установлены на транспортных средствах всех категорий М, в том числе пассажирский автотранспорт, и N — большегрузные автомобили, с чем связана реализация проекта системы платности пользования дорогами. В подержанных автомобилях в России также предполагается установка «черных ящиков» и их модернизации.

В США подобие ЭРА-ГЛОНАСС тоже имеется, но только на автомобилях некоторых брендов: BMW, Volvo, Mercedes, Peugeot, Citroen, Toyota и на машинах концерна General Motors, и к тому же платно. В России же владельцам автомобилей эта услуга предоставляется бесплатно, зато производителям для соответствия всем требованиям придется потратиться.

Кто заплатит больше

Цена всего набора компонентов, которые устанавливают в автомобиль для функционирования ЭРА-ГЛОНАСС, составляет от 100 до 200 евро. Основные расходы производитель будет нести на этапе сертификации. Кроме того, что надо провести несколько краш-тестов, электроника ЭРА-ГЛОНАСС должна пройти испытания на соответствие одиннадцати госстандартам. В случае массового выпуска автомобилей расходы по внедрению ЭРА-ГЛОНАСС будут не обременительны ни для покупателя, ни для автопроизводителя. В ситуации с дорогими автомобилями, которые продаются в малых количествах, введение ЭРА-ГЛОНАСС может стать проблемой.

Уже в этом году некоторые производители заявили о том, что сокращают модельную линейку на российском рынке, и одной из причин этого, по сообщениям СМИ, стала в том числе обязательная установка ЭРА-ГЛОНАСС. Производители автомобилей премиальных брендов, таких как BMW и Audi, уже сообщили о том, что в России больше не будут продаваться некоторые автомобили: кабриолеты, купе, а также некоторые седаны и хэтчбеки. Также под вопросом могут оказаться продажи автомобилей суперлюксовых брендов, таких как Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Maserati и другие.

Тем не менее, производители сокращают модельные линейки, обвиняя неудобную систему, в то время как делать это их вынуждает изменившийся рынок. «Компании не выводят на рынок все модели, так как это не имеет смысла. Эта тенденция никак не связана с внедрением системы ЭРА-ГЛОНАСС: производители предлагают только те модели, которые имеют гарантированный спрос», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM главный редактор Mobile-review.com ЭльдарМуртазин. По его словам, дополнительные тесты безопасности при установке ЭРА-ГЛОНАСС требуются, но расходы окупаются при условии, что производитель продает в год на территории таможенного союза от 1000 машин. Проблема во многом надуманна, так как компании просто пытаются оттянуть время установки этой системы.

Кроме стремления обезопасить граждан и продвинуть спутниковую систему, введение ЭРА-ГЛОНАСС — это всё же своеобразный протекционистский закон. Такое мнение высказал экономист, главный редактор автомобильного журнала «Движок» Илья Огородников. По его словам, это одна из «мягких» мер по защите тех, кто основательно вкладывается в экономику страны: приносит рабочие места, налоги, делится технологиями, поддерживает локализацию и другое. «Взять и запретить работать нельзя, так как это будет нарушением законов международной экономической торговли. Поэтому все происходит иначе, через введение особых требований по экологии, безопасности и другим условиям. И так делают во многих странах. Не стоит отрицать и того, что подобные требования — ещё один способ дополнительного сбора денег с уже работающих производителей, ещё один косвенный налог для них», — отметил Огородников.

Свои машины с «тревожной» кнопкой уже готовят Ford, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, BMW, Geely, Mitsubishi, Bentley, Nissan, FAW, Dongfeng, Changan, MAN, Iveco, КАМАЗ и КАВЗ. Остальные же будут работать с действующим ОТТС, пока его срок не подойдет к концу. Тогда уже придется заняться краш-тестами и установкой оборудования.

Человеческий фактор смерти

Любая «идеальная система» способна давать сбой. Летом 2016 года звонок от тонущих детей в Карелии вместо службы 112 поступил в больницу. Возможно, это было техническим сбоем, но также никто не исключает и человеческий фактор. Издание auto. mail протестировало новинку на Lada Vesta. Итог был весьма любопытен: «мы нажали кнопку «SOS» и в ответ на звонок услышали лишь тишину, а потом вдруг сухую фразу оператора: «Вызов отклоняю». Во второй тестовой машине кнопка была, но даже не включалась…»

Чтобы ускорить оказание помощи пострадавшим при ДТП моментальной передачи сигнала в службы спасения недостаточно. Важно и то, как быстро отреагируют на SOS-сообщение диспетчеры ЭРА-ГЛОНАСС, врачи и спасатели. Сегодняшний норматив — 20 минут. Но кто живет в больших городах понимает, что в час пик этот норматив — утопия.

Еще одна проблема — это отсутствие покрытия сотовой связи на части территории Российской Федерации. Даже на трассе Москва — Санкт-Петербург есть места, где сотовая связь не работает. Что же говорить про дороги в азиатской части страны? Как быть в этом случае, разработчики ЭРА-ГЛОНАСС не уточняют.