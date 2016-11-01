



Tim Evanson Правосудие

Задержание Алексея Улюкаева и возбуждение в отношении его уголовного дела всколыхнули российское общество. Неужели и впрямь теперь все равны перед законом? И даже федеральный министр не исключение. По данным следствия, экс-министр получил взятку в размере $2 млн за положительную оценку, которая позволила компании «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти».

Правда, избранная в отношении Алексея Улюкаева мера пресечения многих удивила. Экс-министр будет находиться под домашним арестом. Но, так или иначе, права компании «Роснефть», у руководства которой Улюкаев, по версии следствия, вымогал взятку, были защищены незамедлительно. А так ли быстро и оперативно реагируют органы правопорядка на нарушение прав простых граждан и не таких мощных юрлиц как «Роснефть»? По заявлению лица со связями в правоохранительных органах уголовное дело могут возбудить незамедлительно. Даже без полагающейся по закону доследственной проверки, в результате которой, как разъяснил Конституционный суд Российской Федерации, полагается хотя бы выяснить мнение лица, в отношении которого написано заявление. Получить от него объяснительную.

Если же ты гражданин без связей, то в подавляющем большинстве случаев не только месяцами, но и годами будешь обивать пороги отделов полиции, прокуратуры, следственных органов, пока они «не соизволят» возбудить уголовное дело. Даже несмотря на то, что все признаки тяжких преступлений видны с самого начала. В частности, только по городу Москве у меня как адвоката на сегодняшний день имеется более десятка материалов с явными признаками мошенничества в особо крупных размерах, совершенных в отношении граждан Стаховой Т.И., Бубновой М.Е., Аракелян Р.Ю., Шопина В.А., Богдановича В.Е. и др.

У этих людей были похищены большие суммы денег, их лишили единственного жилья. Но уголовные дела не возбуждают, гоняя потерпевших годами от полиции в прокуратуру и обратно. Мы не можем пробить стену бездействия правоохранительных органов, которые обязаны по Конституции России (ст.52) защищать граждан от преступников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, длительное время в УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве расследуется дело в отношении предпринимателя из Москвы Антона Вахонина. Последний имел неосторожность под расписку дать в долг крупную сумму денег Александру Ш., имеющему непосредственное отношение к деятельности ОПГ «черных банкиров», в сумме 47.500.000 рублей. При этом расписку написал отец Александра Ш., на которого оформлялось недвижимое имущество. А когда Вахонин захотел вернуть деньги обратно и подал иск в суд, то… сам оказался под следствием. Должник заявил, что деньги не брал, расписка — поддельная, а Вахонин — мошенник. При этом уголовное дело в отношении Антона Вахонина было возбуждено 4 сентября 2013 года, а он узнал об этом через полтора месяца и не от следователя, а от представителя заявителя в гражданском суде. Его даже не опросили по обстоятельствам произошедшего…

Одновременно с этим следователь назначила почерковедческую экспертизу в ЭКЦ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве, куда представила копию расписки и заключение из 111-й кримлаборатории Министерства обороны России. Но случился конфуз: эксперты ЭКЦ УВД установили, что и заверительная запись на расписке и подпись исполнены не кем-то иным, а именно отцом Александра Ш. Эксперты РФЦСЭ при Минюсте России, исследовавшие оригинал расписки по постановлению суда, также сделали аналогичное заключение. Мещанский районный суд города Москвы (решение от 25 июня 2014 года) и судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда (определение от 18 февраля 2015 года), тщательно исследовав все материалы гражданского дела, вынесли решения, что Ш. брал деньги у Антона Вахонина и обязан их вернуть. При этом судьи отметили, что проведенные экспертные исследования долговой расписки в РФЦСЭ при Минюсте России у них сомнений не вызывают.

Решение суда вступило в законную силу и не оспорено до настоящего времени. Но дело с первой точки не сдвинулось. И таких дел в моей адвокатской практике десятки. И не только у меня.

Очевидно, что российская правоохранительная система нуждается в серьезном реформировании. Полиция, следственные органы, суды должны отказаться от порочной практики избирательности, когда все равны, но кто-то «равнее». В противном случае, только громкими арестами высокопоставленных персон мы не добьемся реальных перемен. И в этом, я думаю, основной урок громкого дела Алексея Улюкаева.