



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Воздушный шар

В 1783 году ранее никому не известному французскому фабриканту Пьеру Монгольфье король Людовик ХVI пожаловал дворянский титул. Чем же так отличился мелкий буржуа, всю свою жизнь производивший на своих фабриках бумагу в достаточно скромных объёмах? Уж не тем ли, что был отцом 16 детей: 12 мальчиков и четырёх девочек? Оказывается именно за это, а точнее, за выдающееся изобретение двух его сыновей: Жозефа-Мишеля и Жана-Этьена.

Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн Монгольфье

Именно эти самоучки-естествоиспытатели, совершенно не являясь профессионалами, положили начало мировому воздухоплаванию. Старший из них, Жозеф был человеком незаурядным и образованным, но знания получал в основном путём самообразования, отдавая предпочтение химии. Мишель же окончил специализированный парижский колледж и собирался стать архитектором.

Жизненные обстоятельства для братьев сложились так, что оба трудились на бумажных фабриках отца, в работе руководствовались творческим подходом и смело внедряли новаторские идеи в производство. Одни из них были очень хороши, как например изобретение пожарного насоса. Другие же приводили к снижению прибыли и даже разорению.

Но мировую славу братья-фабриканты Монгольфье сыскали совершенно на другом поприще. В то время самые фантастические задумки создания воздушных кораблей просто витали в воздухе. Ими занимались многие выдающиеся учёные и изобретатели в разных странах, и воздушная среда вот-вот должна была поддаться человеку. И покорение воздушной стихии стало для братьев-единомышленников сокровенным желанием и руководством к действию на всю оставшуюся жизнь.

Пошив аэростатов в Париже во время блокады

Как и перед многими другими, перед ними стояли две основные задачи: из какого материала изготовить летающую сферу и как поднять её в воздух.

Всё гениальное просто. На решение проблемы подъёмной силы одного из братьев натолкнул дым костра, всколыхнувший его рубашку. Работа в этом направлении и привела изобретателей к успеху, но не сразу. Братья, создавая летающий шар и экспериментируя с различными способами наполнения его горячим воздухом, перепробовали множество материалов, провели десятки экспериментов.

Вначале оболочку летательных конструкций они изготавливали из бумаги. И это вполне естественно, учитывая их основную профессию, но в силу её непрочности перешли к использованию шёлковых и льняных материй, и не прогадали.

И к братьям-энтузиастам пришёл первый успех: мешок, наполненный горячим дымом костра, оторвался от земли и устремился ввысь, к облакам. Это невероятное зрелище продолжалось почти десять минут, маленький «летун», диаметр которого не превышал 3,5 метра, преодолел не менее километра, побывав на высоте 300 метров! И хотя свидетелями этого зрелища были всего несколько человек, слухи о «чуде» моментально наполнили маленький городок Аннон.

Уже по просьбе горожан братья с энтузиазмом приступили к изготовлению нового воздушного мешка, гораздо больших размеров. Изготовленный из полотна и бумаги, провожаемый всем населением города, он отправился в полёт 5 июня 1783 года. И снова успех, да какой! Сфера диаметром 10 метров пролетела на высоте 500 метров больше двух километров! Полёт был официально запротоколирован, сообщения о нём появились в прессе.

Через некоторое время о случившемся узнали и в столице, и во дворце короля Людовика ХVI, который поручил Академии наук проверить слухи и продемонстрировать ему невероятное изобретение братьев Монгольфье.

История знает многочисленные примеры, когда авторство великих открытий является предметом бесконечных споров на протяжении многих лет и даже столетий. Соперничество и стремление быть первым тоже немаловажный двигатель прогресса. Братья Монгольфье вполне могли потерять пальму первенства, ещё не приобретя её, если бы удача улыбнулась учёному — физику французской королевской Академии наук Жаку Шарлю. Узнав об успехах никому не известных провинциальных изобретателей, он загорелся желанием построить свой летательный аппарат. И был очень близок к цели. 27 августа 1783 года, когда братья Монгольфье ещё находились на пути в столицу, Жак Шарль отправил в полёт своё изобретение — шар, наполненный водородом. Однако эксперимент окончился неудачно — быстро набрав высоту, шар лопнул. Тем не менее этот французский учёный-экспериментатор указал направление на создание летательных аппаратов, в которых подъёмной силой является водород. И не случайно эти воздушные суда носят название автора — их называют шарльерами.

Между тем Жозеф и Этьен Монгольфье оказываются в Париже и, с помощью учёных Академии наук, приступают к подготовке своего летающего «чуда» к полету. Однако полет не состоялся, аппарат был сильно повреждён ветром и дождём, пришлось начинать всё сначала. В рекордно сжатые сроки, за пять дней братья изготовили из прочной бумажной ткани новый шар площадью 1400 квадратных метров и диаметром 12,5 метра.

И вот наступил день первого свободного полёта — 19 сентября. Это событие произошло в Версале, под Парижем, в присутствии короля, его свиты и ученых королевской Академии. Но, увы, шар унёс в небеса не отважных первооткрывателей, а клетку, в которой находились утка, петух и баран. Именно эта странная компания и проложила людям дорогу в небо, ничуть не пострадав во время полёта, хотя оболочка шара в нескольких местах оказалась повреждена.

Сразу после этого всем стало ясно — время покорения воздушной стихии человеком настало. Под руководством братьев Монгольфье началась лихорадочная работа по изготовлению следующей аэростатической машины (так изобретатели называли свои аппараты, полагая, что шар в воздух поднимает электрический дым, образующийся при сжигании шерсти и мокрой соломы).

Памятник братьям Монгольфье на их родине в Анноне

Но кому же будет доверена эта историческая миссия? Несмотря на успешные испытания, король решил отправить в опасное путешествие двух преступников, приговорённых к смертной казни. Был даже подготовлен проект указа об их помиловании (в случае благополучного завершения опасного предприятия). Но братья Монгольфье, учёные Академии, а также некоторые вельможи королевского двора упросили его изменить решение. Людовик согласился, но лететь братьям-изобретателям запретил категорически. Не хотел рисковать жизнями своих детей и их отец. Наконец решение было принято: звёздный час настал для физика Жана Франсуа Пилатра де Розье, хранителя научной коллекции короля, и его друга, маркиза Франсуа-Лаура де Арланд, майора в отставке.

21 ноября 1783 года всё население Парижа двигалось в одном направлении — на западную окраину города, к замку ла Мюетт в Булонском лесу, где на специально оборудованном помосте уже заканчивались последние приготовления к полёту человека в таинственную неизвестность небес.

Новое творение братьев Монгольфье было просто бесподобно: огромная голубая сфера, покрытая золотой росписью из узоров, знаков зодиака и причудливых цветов, диаметром 14 метров и высотой 21,5 метра. Что и говорить, на присутствующих шар произвел потрясающее впечатление. Когда сфера начала медленно подниматься вверх, ещё удерживаемая страховочными канатами, все замерли, затаив дыхание, и испуганно охнули — под порывом ветра шар внезапно потянуло в сторону, и он почти завалился на бок. При этом страховочный трос прорвал оболочку. Угроза срыва полёта была очень реальной. Но Монгольфье исправили повреждения, пилоты снова заняли своё место в корзине, и шар поплыл вверх, ознаменовав ещё одну победу человеческого разума над стихией.

Первый полёт длился всего 25 минут, но каждый из его участников прожил за это время целую жизнь. Ведь о том, что может случиться с человеком под облаками в реальности, никто, конечно, не знал. Даже маститые учёные высказывали довольно нелепые, на наш сегодняшний взгляд, предположения. Одни утверждали, что на высоте у человека может остановиться сердце, что там можно задохнуться. Другие полагали, что человека может внезапно охватить паника, или даже безумие, что может привести к катастрофе, и предлагали привязать испытателей к корзине. Церковнослужители грозили смельчакам карой Господней. Так или иначе, это был полёт в неизвестность, туда, где человек никогда ещё не был. Надо сказать, пилоты блестяще справились с этим заданием. Пострадал только камзол одного из них, снятый в полёте, — после приземления его разорвали на лоскуты-сувениры восторженные зрители, оказавшиеся поблизости.

Измерение расстояния от места старта и до посадки показало, что первые путешественники на воздушном шаре проделали путь длиной почти 10 км, поднявшись при этом на высоту 1 км. Эти данные и стали отправной точкой для многочисленных последователей и были очень скоро превышены.

Братья Монгольфье, изобретатели французского летающего «чуда», в одночасье, а точнее за полчаса, стали национальными героями, а вскоре получили и мировую известность. А ведь они ещё только достигли зрелого возраста, Жозефу на тот момент исполнилось 43 года, а его брату Этьену было всего 38. И оба были полны сил и желания развивать достигнутый успех.

Сразу после полёта и во Франции, и в зарубежных странах началась настоящая эпидемия воздухоплавания. В общем-то простое устройство летательного аппарата породило целый шквал строительства аэростатов.

Первый рейс

К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. И по злой иронии судьбы, её выбор остановился на том, кто первым из людей и поднялся в небо на воздушном шаре. 15 июня 1785 года при попытке пересечь по воздуху Ла-Манш аэростат отважного учёного Жана Пилатра де Розье, представляющий из себя гибрид монгольфьра и шарльера, загорелся в воздухе и упал на скалы у побережья Франции. Память о погибшем сохранена в названии подобных летательных конструкций, их стали называть розьерами.

Ну, а братья… Королевская милость, коснувшаяся отца изобретателей, не обошла и их стороной — оба стали дворянами, кавалерами ордена Святого Михаила. На их фамильном гербе значилась надпись: «Так поднимаются к звёздам». Кроме этого, оба пожизненно получали пособие от Академии наук в размере 600 ливров в год.

Великая французская революция, направленная прежде всего против короля и высшей аристократии, не причинила вреда новоиспечённым дворянам, они не были подвергнуты репрессиям, а их фабрики процветали при любой власти, давая возможность заниматься любимым делом — воздухоплаванием. Старший из братьев — Жозеф, впоследствии стал членом Академии наук. Пришедший к власти во Франции Наполеон Бонапарт также материально поддерживал изобретателя, к тому же наградив его орденом Почётного легиона.

В 1883 году, к столетию первого полёта, во Франции, в Анноне был открыт памятник братьям Монгольфье. В Музее авиации в Ле Бурже установлен макет их воздушного шара. Подобные макеты имеются в Королевском музее армии и истории в Брюсселе, и в Музее науки в Лондоне.

Aviator12 Модель шара братьев Монгольфье в Музее авиации в Ле Бурже

Современные шары-монгольфьеры, конечно, мало напоминают своего пра-пра-пра… дедушку, но летают так, как и раньше, — с помощью горячего воздуха. А рекорды высоты, дальности полёта, времени беспосадочных перелётов просто поражают и нас, современников.

Абсолютный рекорд высоты покорился беспилотному воздушному шару, запущенному в Японии 25 мая 2002 года, он отдалился от земли на 53 км.

ggenseke Полет на воздушном шаре

Человек же, в специально сконструированном скафандре, прикреплённом к воздушному шару, взглянул на поверхность планеты с высоты 41 421 метра. Произошло это событие в США 24 октября 2014 года. Этого счастливчика звали Алан Юстас.

11 дней и 6 часов понадобилось нашему знаменитому путешественнику Фёдору Конюхову, чтобы обогнуть на воздушном шаре шар земной. Стартовав в Австралии 12 июля и преодолев 34 800 км, он благополучно приземлился 23 июля на Зелёном континенте, установив при этом моровой рекорд. Прежний, принадлежавший американцу Стиву Фоссету, был улучшен сразу на 50 часов.

Скиншот видео 1TV.ru konyukhov.ru Полет Федора Конюхова вокруг Земли

Стремление братьев Монгольфье к звёздам тоже не оказалось пустым звуком. В июле 1985 года в атмосфере Венеры на высоте 55 км от поверхности планеты в течение 46 часов дрейфовали два зонда — аэростата, сброшенные с советских межпланетных космических станция «Вега-1» и «Вега-2».