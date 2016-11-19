



Андрей Колеров. Распятый. 2000-е

«Ужас от того, что кандидат, который работал на платформе открытых угроз в отношении мигрантов и мусульман, а также на вопиющем женоненавистничестве скоро станет президентом, теперь затмевает факт назначения белого шовиниста Стива Бэннона на пост главного стратега в Белом доме. Это сразу же отпраздновали американская нацистская партия и Ку-клукс-клан», — пишет издание The Intercept.

«Бэннон и другие возможные назначенцы-экстремисты, такие как Джон Болтон от неоконсерваторов, который считает, что США должны «бомбить Иран», и авторитарный Руди Джулиани получают все больше власти.

Будущий вице-президент Майк Пенс не вызвал такую же реакцию, а часто рассматривается как разумный взрослый в противовес Трампу и как «мост к истеблишменту». Тем не менее, есть все основания считать его фигурой куда более страшной, чем избранный президент.

Подъем Пенса на вторую позицию в правительстве США — огромный успех для радикальных религиозных правых. Пенс и его товарищи — поборники христианского превосходства — не были в состоянии получить Белый дом самостоятельно. Дональд Трамп стал для них находкой. «Это, может быть, и не самый предпочтительный кандидат, но это не означает, что он не может быть кандидатом Бога, чтобы сделать что-то, что мы пока не видим», — сказал Дэвид Бартон — видный деятель правых христиан и президент организации «Строители стен» (Wall Builders), занимающейся внедрением «библейских ценностей» и желающей, чтобы правительство США обеспечило их соблюдение. В июне Бартон пророчествовал: «Мы затем сможем оглянуться назад через несколько лет и сказать: «Ух ты, [Трамп] действительно сделал что-то, чего никто из нас не ожидал».

Трамп — это троянский конь для клики злобных фанатиков, которые уже давно жаждали установить экстремистскую христианскую теократию, и Пенс — один из самых главных их «воинов». С республиканским контролем над палатой представителей и Сенатом, и с перспективой резко и решительно качнуть баланс Верховного суда в крайне правую сторону [ожидается назначение крайне правого судьи Вильяма Прайора, который считает, что за гей-связи нужно сажать в тюрьму], новая администрация будет иметь под рукой реальный огонь и серу во время «второго пришествия» в Вашингтоне.

«Их враг — секуляризм. Они хотят, чтобы правительством руководил сам Бог. Это единственное законное правительство для них», — утверждает Джефф Шарлет, автор двух книг о радикальном религиозном праве. Так что, например, когда они говорят о бизнесе, они не говорят о чем-то, что отделено от Бога; они говорят о том, что в кругах Майка Пенса называется библейским капитализмом — идея о том, что подобная экономическая система предназначена самим Богом».

Один из сыновей Трампа, Дональд-младший, сказал, что вице-президент его отца будет отвечать за внутреннюю и внешнюю политику, в то время как основное внимание Трампа старшего будет уделено расплывчатой миссии «Создания великой Америки». В кампании Трампа впоследствии утверждали, что «эта история была приукрашена». В любом случае, последствия вице-президентства Пенса будут огромны. Пенс сочетает в себе самые ужасные черты мировоззрения Дика Чейни с евангелической мистикой.

Как республиканцам удалось навязать Пенсу Трампа — это отдельная и наверняка занимательная история, которую, надеюсь, нам когда-нибудь расскажут. Очевидно, однако, что Пенс предоставил Трампу крайне необходимое тому доверие евангельских избирателей и истеблишмента Республиканской партии, но выбор Пенса предвещает апокалипсис всего руководства. В то время как Трамп вилял и балансировал по ряду вопросов: от абортов до иммиграции, от войны до здравоохранения, Пенс был непоколебим на протяжении всей своей жизни в деле христианского джихада — он никогда не сомневался в своей приверженности американскому милитаризму, криминализации абортов и абсолютной ненависти к геям (если они не подвергаются терапии, чтобы изменить свое сексуальное поведение, за которую Пенс предложил платить правительству).

Он поддерживает Патриотический акт и хочет запретить сжигание флага США. Пенс не считает, что федеральные правоохранительные органы должны получать ордер FISA [Акт о негласном наблюдении за внешней разведкой (Foreign Intelligence Surveillance Act — федеральный закон США, предписывающий определенные процедуры во время сбора «внешней разведывательной информации»] для проведения внутреннего наблюдения, и проголосовал против этого закона. Будучи губернатором штата Индиана, он затем тихо подписал законопроект направленный на ограничение использования устройств-перехватчиков сигналов мобильной связи местными правоохранительными органами, это было на ранних стадиях дела Сноудена и на фоне беспокойства общественности по поводу государственного надзора.

Пенс поддерживает предоставление иммунитета телекоммуникационным компаниям, причастным к наблюдению без ордера. Он не хочет, чтобы Конгресс осуществлял надзор за допросами ЦРУ — которые, по мнению Трампа, должны включать утопление и другие пытки. «Ад намного хуже, чем утопление», — сказал Пенс, добавив, что «расширенный допрос» спасал жизни. Он назвал ненасильственные стратегии допроса «методами Опры Уинфри». Пенс против защиты осведомителей, которые запрещали бы возмездие за сообщенные заранее преступления.

Он хочет, чтобы США возобновили практику использования Гуантанамо для новых заключенных или, как выразился Трамп, они планируют «снова его заполнить». Пенс также поддерживает расширенное использование системы военного трибунала.

Пенс заявил, что он хочет «экономически изолировать» Иран, а не участвовать в военной атаке. А также, что «Израиль должен сам принимать решение о проведении упреждающих ударов по ядерным объектам Ирана» — это он сказал еще в 2010 году. «Пусть мир знает это, что Америка будет рядом с Израилем», — говорил он. Пенс поддерживал законодательные усилия, чтобы США «использовали все необходимые средства, чтобы противостоять и ликвидировать ядерные угрозы, исходящие от Исламской Республики Иран, в том числе и применение военной силы». В своей риторике Пенс сравнил радикальный ислам с Советским Союзом — «империей зла» и сказал, что он и Трамп «назовут имя врага и мобилизуют ресурсы нашего народа и наших союзников, чтобы выследить его и уничтожить, прежде чем он начнет нам угрожать».

Будучи губернатором штата Индиана, Пенс подписал закон, требующий, чтобы плод после аборта был похоронен или кремирован. По мнению ряда журналистов — это делает его штат «средневековым, что касается подхода к репродуктивным правам». Закон о захоронении зародыша, как утверждал Пенс, призван «обеспечить достойное окончание обращения с нерожденным»; он был аннулирован (на 11-ом часу после введения в силу внутри штата) федеральным судьей, который сказал, что это неконституционно. Пенс был в авангарде движения планирования семьи. Он долго добивался того, чтобы 14-ая поправка к Конституции [запрещает принятие каким-либо штатом дискриминационных законов] применялась и к человеческому плоду, утверждая, что «они должны быть объявлены лицами». В Конгрессе Пенс проголосовал за уголовное наказание для врачей, совершавших аборты на поздних сроках, за исключением тех случаев, когда жизнь женщины находилась в опасности. Врачу, который «убивает человеческий плод», грозило до двух лет лишения свободы в соответствии с этим законом.

Пенс против расширения закона о преступлениях на почве ненависти, который включит нападения на ЛГБТ. Он пытался блокировать федеральное финансирование лечения ВИЧ-инфекции учреждениям, если те не выступали достаточно активно против гей-отношений. Пенс против служения таких людей в армии. «Гомосексуализм несовместим с военной службой, так как присутствие гомосексуалов в рядах ослабляет сплоченность», — сказал он.

Пенс считает, что «единственный по-настоящему безопасный секс … — это когда нет секса»; и один раз утверждал на CNN, что «презервативы — очень, очень плохая защита от инфекций, передаваемых половым путем».

Пенс поддерживает «стену» Трампа и сказал, что верит в «самодепортацию»; он против того, чтобы США принимала у себя беженцев из Сирии. Отстаивая запрет сирийским беженцам приезжать в Индиану, Пенс сказал, что необходимо «обеспечить безопасность всех жителей штата». Он выступает за расширение масштабов и милитаризацию так называемой войны с наркотиками, в том числе путем увеличения военных патрулей. Пенс осудил активистов, протестующих против недавних убийств полицейскими безоружных афро-американцев, обвиняя их в том, что они «ухватились за трагедию». Он сказал, что считает, что это «использование одного факта, чтобы обвинить правоохранительные органы в предвзятости, но расизм как таковой действительно надо остановить». Также он сказал, что «сотрудники полиции — лучшие из нас».

Пенс ярый сторонник метода «стоп-энд-фриск» — программы выборочного обыска, которая используются в Нью-Йорке в отношении цветных. «Это имеет прочную конституционную основу», — сказал Пенс, который добавил, что он хотел бы расширить подобную практику на всю страну. Программа (которая буквально переводится как «стоп-и-шмон») спасала жизни в Нью-Йорке, когда был реализована, и была внедрена во многих городах по всей стране.

Одно интересное различие между Пенсом и Трампом заключается в отношении к Первой поправке. Трамп ясно дал понять, что против свободной прессы и призывал к враждебности по отношению к журналистам, освещающим его кампанию. В то время как в Конгрессе Пенс был главной опорой движущей силы, которая пытается принять федеральный закон по защите прав журналистов сохранять конфиденциальные источники. На радио ток-шоу Пенс сказал, что был вдохновлен случаем с журналистской из Нью-Йорк Таймс Джуди Миллер, которая была заключена в тюрьму за отказ отвечать на вопросы об источниках во время скандала с оперативником ЦРУ Валерией Плейм. Ни один подобный закон никогда не был применен к журналистам, а широкие полномочия офицеров уничтожали любую их защиту ведь те всегда приравнивали любую ситуацию к защите национальной безопасности. Когда Пенс присоединился к Трампу прошлым летом, он утверждал, что республиканцы пересмотрят политику кампании в отношении журналистов, освещающих события. Во всяком случае с развитием кампании ситуация ухудшилась.

Что касается медико-санитарной помощи, Пенс в настоящее время признает неактуальность Affordable Care Act [медицинская программа Обамы]. Но он также поддерживал отмену не-экстренной помощи для людей, которые не могут позволить себе Medicare и выступал против расширения детской программы медицинского страхования.

Пенса можно назвать человеком, «интересующимся вопросами изменения климата», хотя в начале своей политической карьеры он написал эссе, в котором утверждал, что «глобальное потепление является мифом», а договор о глобальном потеплении — катастрофа. Совсем недавно Пенс признал, что человеческая деятельность способствует изменению климата, но не выступает против прекращения любой из промышленных, правительственных или корпоративных практик, которые за это ответственны. Он последовательно выступает за выход из соглашений в области изменения климата. Пенс испытывает какую-то рабскую преданность «большой энергии» и крупным нефтяным компаниям», — делает вывод The Intercept.

Он выступал против государственной помощи рабочим США, которые потеряли работу из-за соглашений о свободной торговле и поддерживает каждую неолиберальную торговую программу с момента начала работы на государственной службе. Пенс был ярым сторонником Транс-Тихоокеанского партнерства, пока он не присоединился к Трампу, и теперь утверждает, что подвергает сомнению «мудрость» соглашения.

Пенса воспитывали католики в стиле демократов клана Кеннеди, но он стал набожным евангелистом еще в колледже после христианского музыкального фестиваля в Кентукки. Пенс сейчас описывает себя как «христианин, консерватор, и республиканец — именно в таком порядке». Даже название его политического комитета напоминает девиз крестоносцев: Принципы возвышают нацию.

Пенс против введения ограничений на госпоставки без конкурса, что объясняет его тесную связь с Эриком Принсом, основателем военной компании Blackwater.

Справка ИА REGNUM:

Сейчас эта фирма называется Academi, до января 2010 года — XeServicesLLC — охранное предприятие (частная военная компания, ЧВК), основанное в 1997 году, в настоящее время — самая крупная ЧВК мира. Основные прибыли получает от участия в военных конфликтах, около 90% выручки составляют правительственные заказы. Некоторые источники утверждают, что на Украине против ополчения Новороссии действовали наемники из принадлежащих Эрику Принсу ЧВК. Принс, по слухам, стал одним из главных спонсоров Республиканской партии. Зи (Xe) стало известным во время участия в Иракской войне в связи с убийствами мирного населения, контрабандой оружия и другими происшествиями, получившими широкую огласку в СМИ. Работники ЧВК участвовали в войне в Афганистане. Предприятие Blackwater было нанято для устранения последствий урагана «Катрина». Также его заказчики — частные лица, нефтедобывающие, страховые компании.

В декабре 2007 года, через три месяца после того как оперативники Blackwater застрелили 17 иракских гражданских лиц на площади Нисур в Багдаде, Пенс и его республиканский Комитет, который работал над «продвижением консервативной социально-экономической повестки дня в Палате представителей», организовали встречу, чтобы поприветствовать Принса в Вашингтоне. Их отношения закалялись не только в войнах. Принс и его мать Эльза были одними из главных агитаторов за десятки инициатив по голосованию против гей-браков и играют ключевую роль в усилиях по криминализации абортов.

Принс уже давно давал деньги на политическую кампанию Пенса, и к концу президентских выборов он внес $100.000 в копилку тандема Трамп/Пенс. Мать Принса добавила еще $5.000. Как ни странно, Эрик Принс (который изображает себя как смесь Индианы Джонса, Рэмбо, Капитана Америки и Папы Бенедикта) в настоящее время работает с китайским правительством посредством своей новой «частной охранной фирмы».

Поддержка Принсом семьи Пенса и всего этого «христианского движения превосходства» имеет глубокие корни. Отец Эрика Принса, Эдгар, создал очень успешный производственный бизнес в штате Мичиган и стал одним из главных лоббистов того, что стало известно как «радикальное религиозное право». «Для него, личный успех заключается в том, чтобы распространять Евангелие и бороться за нравственное восстановление нашего общества». Сестра Эрика Принса Бетси вышла замуж за Дика Де Воса, чей отец Ричард основал многоуровневую маркетинговую фирму Amway и владеет баскетбольной командой «Орландо Мэджик». Две семьи объединились, как во времена монархий старой Европы и быстро стали «платиновыми членами» в клубе крайне правых христианских политических деятелей.

Семьи Принс и Де Вос дали стартовый капитал для того, что стало известно как Республиканская Революция, когда Ньют Гингрич стал спикером Палаты представителей в 1994 году на правой платформе, ставшей известной как «Контракт с Америкой». [Документ включал в себя ряд обязательств, которые республиканцы обещали воплотить в жизнь в случае, если возьмут большинство в Палате представителей (в том числе — принятие поправки к Конституции о сбалансированном бюджете). Республиканцам тогда впервые с 1952 года удалось получить большинство на парламентских выборах].

Кланы Принс и Де Вос также инвестировали значительные средства в схему, разработанной Добсоном, которая занималась лоббистской деятельностью путем формирования сети людей-молельников, которые призвали политиков выступать за религиозные и политические программы Добсона. Вместо того, чтобы лоббировать, что организации запрещено делать из-за ее налогового и правового статуса, они утверждают, что «молились» во славу конкретной политики.

Принсы постоянно вкладывали деньги в продвижение законов против абортов, продвигали частное образование, блокировали прав геев и продвигали другую «правую повестку», связанную сих видением христианства. Эти семьи, особенно Эрик, были очень близки к — «Уотергейтскому заговорщику» Чарльзу (Чаку) Колсону — автору «списка врагов Ричарда Никсона». Колсон был первым приговоренным после Уотергейтского скандала, он признал себя виновным в препятствовании правосудию и в расследовании против Даниэля Эллсберга, осведомителя, который слил документы Пентагона во время войны во Вьетнаме. Колсон стал христианином прежде чем попасть в тюрьму, а после освобождения он запустил проект Prison Fellowship, который стремился обратить заключенных в христианство, чтобы противостоять тому, что Колсон считал «исламской угрозой» в тюрьмах США. Эрик Принс финансировал программы и посещал тюрьмы вместе с Колсоном.

Все эти семьи и связи Принса — идеологические и теологические патроны Майка Пенса, который называет Колсона «дорогим другом и наставником». Колсон и его союзники рассматривали администрацию Билла Клинтона как светский «режим» и открыто предполагали осуществить революцию, основанную на вере. В начале 1990-х годов Колсон объединился с консервативным евангельским священником Ричардом Нэухаусом и другими, чтобы создать единое движение. Эта работа в конечном итоге привела в 1994 году к появлению документа «Евангелисты и католики: Христианская миссия в третьем тысячелетии».

Манифест гласил: век, который близится к завершению — самый великий век миссионерской экспансии в христианской истории. Мы молимся, и мы надеемся, что это расширение подготовило почву для еще большей миссионерской деятельности в первом веке третьего тысячелетия. Две общины в мировом христианстве, которые наиболее убедительны и эффективны и быстрее всех растут, — евангелисты и католики.

Подписанты призвали к объединению этих религий для общей миссионерской задачи, чтобы «все люди пришли к вере в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя». Они утверждали, что религия — это «привилегия и основополагающая вещь в нашем правовом порядке» и должна защищать «моральные истины нашего конституционного порядка». Документ стал наиболее известен своей оппозицией к абортам, назвав аборт по требованию «массированным нападением на достоинство, права и потребности женщин. Аборт — это качественно новая с неотвратимостью напирающая культура смерти». Он также призвал к «нравственному воспитанию в учебных заведениях, которые передают грядущим поколениям наше культурное наследие, которое неотделимо от формирующего влияния религии, особенно иудаизма и христианства».

Подписавшие манифест, по мнению автора Дэймона Линкера, «не только выковали исторический богословский и политический союз. Они также представили видение религиозного и политического будущего Америки. Религиозное будущее, в котором отстаивалась бы богословская правоверность и моральный традиционализм, преодолели бы еще и доктринальные разногласия. И это было бы политическое будущее, в котором христиане-традиционалисты установили бы общественный тон и политическую повестку дня для всей нации».

В ноябре 1996 года (через месяц после того как Билл Клинтон «разбил» Боба Доула и одержал победу на выборах) орган, который называют теоконсервативным, — журнал Ричарда Нейгауза FirstThings, опубликовал подборку статей на тему «Конец демократии?», которые прямо задавались вопросом, «достигли ли мы или только достигаем точки, где добросовестные граждане больше не могут дать моральную санкцию существующему режиму». Серия очерков подняла вопрос о перспективе серьезной конфронтации между церковью и «режимом», которые порой стремились предсказать сценарий гражданской войны или христианского восстания против правительства, исследуя подобные возможности, начиная от движения сопротивления и гражданского неповиновения до морально оправданной революции.

Чак Колсон — автор одной из пяти основных статей по этому вопросу. Эссе Колсона было названо «Королевства в конфликте». «События в Америке достигли той точки, когда только верующие могут предпринять политические действия, своего рода прямое неполитическое противостояние, которое будет контролировать режим юридически», — писал Колсон, добавив, что «противостояние между церковью и государством может стать неизбежным. Это не то, на что христиане должны надеяться. Но это то, к чему им необходимо подготовиться».

Добсон заявил что эссе «подвергли неоспоримому сомнению легитимность режима ныне выдающего себя за демократию», добавив, «я выступаю за давнюю традицию христиан, которые считают, что правители могут утратить свой божественный мандат, когда они систематически противоречат нравственному божественному закону… Мы можем быстро приблизиться к своего рода Рубикону, с которым столкнулись и наши духовные предки: Выберите Цезаря или Бога. Я не испытываю никакого удовольствия от подобной перспективы; Я молюсь чтобы это не случилось. Но стоит отметить, что такие времена омолодили веру».

Пенс и его союзники теперь отразили возвращение светского режима Клинтон, который его идеологические и теологические пророки однажды планировали свергнуть. Теперь они будут иметь возможность построить храм, который так давно желали. «Светские наблюдатели забывают, что царь Давид не всегда был таким уж хорошим парнем в Библии, но он был избранным Богом», — говорит Джефф Шарлет. «Таким образом, есть идея, что каким-то образом, очевидно, Бог делает что-то подобное с Трампом».

Религиозные взгляды Дональда, конечно, не дотягивают до стандартов Пенса и его друзей-религиозных фанатиков. Трамп считает, что «К коринфянам 3:17», — это результат игры в мяч.

«Возможно, этот эпизод говорит о том, что радикальное религиозное право не обязательно должно спасти душу Трампа. Достаточно того, что они увидели, что кампания Трампа застолбила нужную повестку ненависти — ту, которая достаточно хорошо ложится на замысел крестового похода Пенса и его товарищей-апостолов. Даже если элементы риторики Трампа и различные угрозы были всего лишь формой психоза или исполнительного искусства, или просто оппортунистической политической стратегией, как предполагают некоторые, они все равно заложили основу для цивилизационной войны, которая представляет страшную угрозу для уязвимых групп населения по всему мир. Президент Обама, Хиллари Клинтон, и множество видных демократов публично заявили, что американцы должны дать Трампу шанс. Если вспомнить, что Майк Пенс будет сидеть по правую руку от Великого, заниматься внешней и внутренней политикой, они заявили это на свой страх и риск», — резюмирует Джереми Сахилл, журналист издания The Intercept.