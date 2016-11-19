



Воин Красной Армии, спаси! Плакат В.Корецкого

В четверг, 17 ноября, комитет ООН по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры большинством голосов утвердил резолюцию о необходимости борьбы с героизацией нацизма, а также противодействия современным формам расизма, расовой дискриминации и ксенофобии. В поддержку документа, одним из 55 инициаторов которого была Россия, проголосовали представители 131 страны. 48 стран (включая Евросоюз в полном составе) не голосовали. И три страны проголосовали против: Палау, Украина и США.

В документе выражается глубокая озабоченность по поводу прославления нацистского движения и бывших членов организации «Ваффен СС», в том числе путем сооружения им мемориалов. Также осуждаются «непрекращающиеся попытки осквернения или разрушения памятников тем, кто боролся против нацизма». Кроме того, документ содержит призыв «принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Конкретные страны не названы, но имена «Эстония», «Латвия», «Литва», «Украина» (и некоторые другие) как бы сами собой проступают сквозь текст.

Итоги голосования показательны. Российские дипломаты подвергли своих американских коллег резкой критике: голосование против резолюции, осуждающей нацизм, вообще-то является поддержкой нацизма. А вот отказ Украины от осуждения нацизма не удивляет. Какое может быть осуждение, если, по версии нынешнего правительства страны, Степан Бандера — это герой?

Представители Украины и США выступили с симметричными заявлениями. Мол, они против нацизма, но есть нюансы. Во-первых, Москва использует такие резолюции для давления на соседние страны. Во-вторых, пытается представить себя в роли лидера (!) в борьбе с нацизмом. В-третьих, как добавили в Вашингтоне, такие резолюции противоречат свободе слова.

Что ж, всё это правда. Россия действительно «давит на соседние страны» — на те из них, где маршируют ветераны СС, где проспекты называют именами военных преступников, где «мирные протестующие» увешаны свастиками и прочей подобной символикой, а коммунистическая символика и партия запрещаются. Но это давление не противоречит борьбе с нацизмом. Это давление и является борьбой с нацизмом — в его современном виде.

Москва «пытается представить себя в роли лидера в борьбе с нацизмом»? Это тоже правда. Действительно, пытается. По той простой причине, что она и является этим лидером с 1941 года. В Голливуде снимают довольно много фильмов о том, как американцы выигрывают Вторую мировую (Советы — где-то за кадром). Это может менять образ, но не может изменить историю.

Самый прекрасный пункт касается свободы слова. Действительно, борьба с нацизмом противоречит свободе слова. Права преступников, в том числе и нацистов, в том числе и на свободу высказывания, ограничиваются, — это справедливо. Но если борьба с нацизмом мешает вашей свободе слова, не означает ли это, что вы и есть нацист?

Неверно было бы думать, что вашингтонские или киевские дипломаты всерьез, внутренне, идеологически поддерживают нацизм. Конечно, это не так. Но майданному правительству не с руки бороться с нацизмом: существенная часть тех сил, которые привели его к власти, придерживаются именно этой пещерной идеологии, и ссориться с ними не надо.

И вообще: для сплочения общества вокруг себя нужен враг, врагом назначена Россия, и, значит, все, кто против России, включая украинских пособников Гитлера, — славные ребята.

Американскую сторону, в свою очередь, не устраивает слишком явное указание на то, что они приводят к власти в чужих странах людей с такой идеологией. Вообще они бы хотели, чтобы подобные вопросы обсуждались как можно реже. Зачем людям думать о том, что хорошо и что плохо? Так можно бог знает до чего додуматься.

Интересен и отказ европейских стран от голосования. Казалось бы, кто, как не европейцы, должны понимать и помнить, чем опасен нацизм? Но они и не понимают, и не помнят. Продолжает действовать концепция отказа от собственной политики, от принятия решений, концепция подчинения себя воле старшего брата.

То ли дело — бороться со «страшными националистами», то есть с представителями национальных партий, которые призывают изменить политику так, чтобы она защищала не интересы Брюсселя и Вашингтона, а интересы своей страны. Вот эти оппозиционеры — настоящий «враг», с которым надо бороться всерьез.

Другой «настоящий» оппонент — это Россия. Совсем недавно Украина, Евросоюз и США выразили «обеспокоенность» ситуацией с правами человека в Крыму. Когда украинские дипломаты после майдана что-то говорят о правах человека в других странах, это само по себе смешно. Столь же серьезна конкретика. Нельзя, мол, «нарушать» права сторонников общественных движений, которые призывают к блокаде Крыма и к войне. Недемократично!

Не забудем и третье государство, выступившее против борьбы с героизацией нацизма — Палау. О нем знают незаслуженно мало. Это крошечное государство в Микронезии (население — 20 тысяч человек) в течение нескольких веков переходило от одних колонизаторов к другим, в начале XX века вошло в состав Японии, а во время Второй мировой войны было оккупировано США и сейчас является ассоциированным с ним.

Можно надеяться, что с появлением Дональда Трампа в Белом доме ситуация изменится, но пока дело обстоит следующим образом: вашингтонским дипломатам хотелось бы, чтобы все страны были, как Палау, — крошечные, ассоциированные, никогда и ничего не решающие.