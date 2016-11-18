



Ljplus.ru Цель поражена. Но пока только снарядом

Начальник Ракетных войск и артиллерии российской армии генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в разработке находится противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) нового поколения. По словам генерала, на новом самоходном комплексе будет реализована концепция «выстрелил и забыл». Противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) этой системы должны будут обладать повышенной помехозащищенностью и большей бронепробиваемостью, а процесс управления самим комплексом будет максимально автоматизирован.

О каком же оружии идет речь?

Долгожданный ПТРК «Гермес» скоро будет готов?

Более всего на описанное Михаилом Матвеевским изделие похож перспективный универсальный ПТРК «Гермес». Этот комплекс разрабатывает тульское «Конструкторское бюро приборостроения» еще с середины 1990-х годов, более того, в начале 2010-х была информация о том, что авиационный вариант «Гермес-А» уже практически готов и скоро будет принят на вооружение. Однако, этого не случилось, что, вероятнее всего, говорит о возникших технических сложностях.

Сам комплекс «Гермес» — это линейка максимально унифицированных друг с другом ПТРК различного базирования — корабельного («Гермес-К»), авиационного («Гермес-А»), наземного («Гермес» — на самоходной платформе) и стационарного («Гермес-С»).

Что касается заявленных тактико-технический характеристик «Гермеса» — они очень впечатляют. Корабельный, самоходный (о котором, вероятно, говорил Матвеевский) и стационарный (для береговой обороны) варианты будут способны вести огонь на расстояние до 100 километров. При такой дальности в полной мере реализовать систему «выстрелил и забыл» пока невозможно — до зоны, где находится цель, ракета управляется с помощью радиокомандной системы наведения, после чего на конечном участке включается головка самонаведения (они могут быть разными — инфракрасными, лазерными, радиолокационными). Что касается модификаций ракеты с дальностью 20 километров (авиационный «Гермес» или соответствующие ПТУР на других вариантах комплекса) — то в ней принцип «выстрелил и забыл», характерный для ПТРК третьего поколения (а таковых у РФ, в отличие от Запада, пока нет), реализован. На начальном участке ракету ведет инерциальная система наведения, а далее включаются всё те же головки самонаведения. Бронепробиваемости ракет в 1000 мм вполне достаточно для поражения любого из существующих танков, а высочайшая дальность позволит авиации и пусковым установкам не подставляться под ответный удар противника.

ПТРК третьего поколения нужен российской армии как можно скорее

Как мы видим, «на бумаге» всё прекрасно. Остается вопрос, почему о комплексе, который якобы был готов еще несколько лет назад, уже давно не появляется никакой информации? Судить о реальной степени готовности «Гермеса» пока невозможно, хотя, определенно, этот ПТРК, пусть даже в варианте с «ближней» ракетой, очень нужен российской армии. Особенно это важно для штурмовой вертолётной авиации: прекрасные по летным характеристикам Ка-52 и Ми-28Н «довольствуются» ПТУР 2-го поколения, для наведения которых необходимо удерживать цель на прицеле с момента пуска ракеты и на протяжении всего ее полета. Все это время вертолёт достаточно уязвим, так как не может развернуться или сделать резкий маневр. Фактом отсутствия ПТУР «выстрелил-забыл» можно также объяснить не столь высокие экспортные успехи российских штурмовых вертолётов (та же Индия, являющаяся хорошим индикатором, была проиграна американским «Апачам»), как они могли бы быть.