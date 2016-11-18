События вокруг нагорно-карабахского конфликта начинают приобретать насыщенный и привычно противоречивый характер. Напомним, что ранее президенты — сначала Азербайджана Ильхам Алиев, затем Армении Серж Саргсян — обменялись посланиями через РИА «Новости», в которых высказали свое понимание путей урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Так появилось два любопытных интервью, которые нуждаются в специальном анализе. Пока сделаем предварительные выводы. Первый: складывается устойчивое ощущение того, что вояж генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Баку и в Ереван носил запланированный характер с целью выяснить с помощью бесед с лидерами Азербайджана и Армении их ныне существующие и, возможно, перспективные подходы к урегулированию конфликта.

ИА REGNUM

Второй вывод: не исключено, что такая акция имеет или имела подготовительный характер для организации встречи Алиева и Саргсяна при посредничестве их российского коллеги Владимира Путина. Напомним, что после саммита в Санкт-Петербурге вбрасывались сообщения о том, что президент России якобы намерен провести в августе еще один раунд переговоров в прежнем формате. Но этот сценарий не состоялся, о причинах чего размышляли многие эксперты. Теперь в силу каких-то определенных причин официальный представитель МИД России Мария Захарова решила приоткрыть «завесу таинственности». По ее словам, еще в 2011 году на проведенной в Сочи трехсторонней встрече президентов Азербайджана, России и Армении российская сторона предложила создать механизм расследования вооруженных инцидентов в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и помощник личного представителя председателя ОБСЕ совместно подготовили проект этого механизма, — отметила Захарова. — Затем эти механизмы была заново разработаны экспертами ОБСЕ. На саммите в Вене была достигнута договоренность о завершении этого дела за короткий срок. Однако на проведенном в июне текущего года саммите с участием президентов трех стран в Санкт-Петербурге, к сожалению, договоренности в связи с этим вопросом достигнуто не было. Азербайджанская сторона настояла на том, что необходимости в расследовании военных инцидентов в зоне конфликта нет. В то время ситуация в зоне конфликта была стабильная. Таким образом, тема создания механизма не была отражена в принятом по итогам встречи в Санкт-Петербурге заявлении. По нашему мнению, вопрос создания механизма остается актуальным».

В этой связи отметим, что ранее высокопоставленные азербайджанские чиновники заявляли, что Баку не ставил своей подписи под венским заявлением, однако умалчивали, что они и в Санкт-Петербурге не приняли решение, в котором говорилось о необходимости введения после апрельской войны на линии соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и международных наблюдателей, хотя ранее на официальном уровне со стороны стран — сопредседателей Минской группы звучали заявления типа того, что «президенты договорились о деэскалации ситуации вдоль линии соприкосновения, увеличении числа наблюдателей ОБСЕ, работающих в зоне конфликта».

Кстати, сейчас выявленную «аномалию» в переговорном процессе подтвердил и президент Армении Саргсян в интервью РИА «Новости»: «Вот последний пример: после апрельских событий мы собрались в Вене, там были министры иностранных дел стран-сопредседателей. Там было принято заявление. Почему заявление? Потому что азербайджанская сторона неохотно шла на это, но в конце вынуждена была как-то согласиться. А потом, вернувшись в Азербайджан, говорила, что это заявление сопредседателей, то есть они ни к чему не обязывают. После этого мы встречались в Санкт-Петербурге с участием президента России и тоже договорились создать механизм расследования инцидентов, ведь каждый раз азербайджанская сторона говорит о том, что нарушителями перемирия являются армянские стороны. Мы говорим: раз так, давайте создадим механизм расследования, тогда всему миру станет известно, кто нарушает режим перемирия. Второе, мы договорились расширить возможности личного представителя председателя ОБСЕ в регионе. К сожалению, до сегодняшнего дня ни то ни другое не работает».

То есть, официальный представитель МИД России Захарова говорит, что в Санкт-Петербурге «азербайджанская сторона настояла на том, что необходимости в расследовании военных инцидентов в зоне конфликта нет», а глава Армении заявляет, что была достигнута договоренность о расширении возможности личного представителя председателя ОБСЕ в регионе», но «до сегодняшнего дня ни то ни другое не работает». Кто объяснит эту ситуацию, когда Баку и Ереван обвиняют друг друга в срыве венских и санкт-петербургских договоренностей по повышению мер доверия в зоне карабахского конфликта о внедрении механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения и расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ? Отсюда третий вывод: обозначенные договоренности могли носить и, возможно, носят устный характер, а венские и санкт-петербургские соглашения не тождественны.

Вывод четвертый: в интервью РИА «Новости» президенты Азербайджана и Армении обозначили только тренд к сближению, но не само сближение. Так, Алиев заявил о готовности предоставить Нагорному Карабаху статус автономной республики в составе Азербайджана. В свою очередь Саргсян вспомнил, как еще в 2007 году сопредседатели МГ ОБСЕ предлагали сценарий решении нагорно-карабахской проблемы на основе трех принципов. Первый — неприменение силы или угрозы ее применения, второй — территориальная целостность государства и третий — равноправие народов и их право на самоопределение.

Армянский лидер отметил: «Мы признаем территориальную целостность любого государства, в том числе Азербайджана, но самоопределение народов никак не противоречит принципу территориальной целостности, потому что территориальная целостность касается отношений между государствами, а самоопределение — столицы и народа, который проживает компактно на своей исторической родине». По его словам, «Нагорный Карабах и Армения оставляют те территории, которые сейчас заняты как зона безопасности, те территории, о которых азербайджанцы говорят, что они оккупированы, но первым пунктом там четко было записано, что окончательный правовой статус Нагорного Карабаха будет решаться путем свободного волеизъявления населения Нагорного Карабаха».

При этом Саргсян уточнил, что «эти принципы до сих пор существуют, но наша готовность ничего не означает, потому что в таких случаях готовыми должны быть стороны, а не одна сторона». Кроме того, апрельские события показали, что между сторонами отсутствует политическое доверие. Таким образом, мы видим, что Ереван следует духу Мадридских принципов, тогда как Баку их фактически отвергает, что ставит под сомнение перспективы выхода конфликтующих сторон на широкое политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Но это не останавливает переговорный процесс, хотя вряд ли на сей раз Москва будет проявлять активность на этом направлении.

Бакинские СМИ сообщают, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро обсудили нагорно-карабахский конфликт. Мамедъяров принял предложение Парижа по проведению встречи восьмого декабря в Гамбурге на уровне министров иностранных дел в формате «3+2» в рамках СМИД ОБСЕ. Времени осталось мало, и по всем признакам МГ ОБСЕ будет выносить на эту встречу вариант санкт-петербургского или венского соглашения с включением в него пунктов, предусматривающих введение системы мониторинга и международных наблюдателей в зону конфликта. Ереван всегда поддерживал эти предложения, а как на сей раз будет действовать Баку: тянуть время, пытаясь подменить тематику переговоров, или еще как-то?

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил: «Мы за субстантивные переговоры, особенно после санкт-петербургской встречи президентов. Субстантивные переговоры — это изменение статус-кво. Первый шаг в урегулировании конфликта — это вывод армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. После факта деоккупации азербайджанские беженцы, вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома, и после этого начнется полный и всеобъемлющий мирный процесс, и в том числе будет определен статус Нагорного Карабаха в рамках территориальной целостности Азербайджана. Это основывается на дорожной карте, которая называется «Обновленные мадридские принципы».

Да, но… Похоже, что все будет и дальше идти по-прежнему, и, как пишет французский аналитический журнал La Revue Civique, в регионе должны произойти еще другие важные события, которые позволили бы конфликтующим сторонам избавиться от «плохого наследия истории».