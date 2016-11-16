



Плакат фильма «Песня Бернадетт»

«ПЕСНЯ О БЕРНАДЕТТ» / THE SONG OF BERNADETTE

Как бы это странно ни звучало, лучшей военной драмой сороковых стала картина о французской девушке, жившей в девятнадцатом веке. Шла война с мировым злом, которое адресовалось к гностической ереси и язычеству. Рассказ о католической святой, о явлении Богоматери, был залпом по этой силе.

«Песня о Бернадетт» — это голливудский шедевр. Он идеально поставлен и снят. Игра актёров в высшей степени убедительна.

История его создания нетипична. В ней нет банальности. В ней всё строго, глубоко драматично и явно подчинено провидению.

В начале ХХ века в двери европейской культуры стали стучаться сыновья чужаков. Их считали евреями, но они были ими только по крови. Околдованные Европой, её искусством и мифами, страстями и драмами, они пытались вписаться в её творческий авангард. Они порывали со своими семьями, пытались убежать от судьбы, и в этом бегстве, споре, в этих муках и счастье оппозиционности, непохожести рождались уникальные личности.

Их было немного, тех, кто преодолел точку невозвращения, но почти все они оставили в искусстве свой след.

Цитата из к/ф «Песня Бернадетт». реж Генри Кинг. 1943. США У грота

Одним из таких беглецов был родившийся в Праге немецкоговорящий поэт Франц Верфель, чьи первые стихи, что весьма символично, испортили бухгалтерские книги отца. Они писались поверх расчётов.

Он дорого заплатил за свою независимость — вместе с отцовской любовью потерял право унаследовать семейные капиталы. Студент, меняющий университеты Европы, солдат-фронтовик, редактор поэтического журнала, он пытался создать нечто новое — выйти за рамки модного тогда экспрессионизма. Он соединял поэзию с музыкой и через неё — с метафизикой. И небо это явным образом слышало.

Безумие времени, обыденность кровопролития потрясали Верфеля и побуждали восславить тех, кто останавливал машины убийств. Так родился роман «Сорок дней Муса-Дага» — о самообороне армянских горцев, решивших драться с турецким войском.

Он видел, как восходил фашизм, и ужасался тому, как легко Гитлер проглотил его любимую Австрию, его родную Богемию. Перебравшись в Париж, он напечатал эссе, предрекая падение Франции. Его никто не услышал.

А потом было бегство с женой и друзьями (Генрихом Манном, его женой и сыном Томаса Манна) на юг Франции, скитания и неожиданное пристанище в аккуратном, благостном Лурде.

Здесь он и узнал историю Бернадетт Субиру, которой являлась Дева Мария.

Четырнадцатилетняя девочка это ничем не заслужила — была совершенно невежественна, поскольку из-за астмы пропускала занятия в школе. Чудо произошло в месте, казалось бы, совершенно для этого неподходящем, — в гроте, вокруг которого была свалка. Там жгли бинты и простыни из местной больницы.

Никто не верил Бернадетт, когда она говорила, что видит даму в белом, стоящую рядом с диким розовым кустом. Все считали, что она лжёт или помешалась рассудком. На неё ополчились власти, которым волнения в городке показались опасными. Они нарушили привычный ритм жизни и привлекли внимание прессы. Но больше других её рассказы раздражали священника местной церкви. Когда девушка передала ему послание Богородицы — построить у грота часовню, он потребовал доказательства. Пусть розовый куст зацветёт, сказал он, прямо сейчас, посреди зимы, и тогда я уверую.

Цитата из к/ф «Песня Бернадетт». реж Генри Кинг. 1943. США Один из первых исцелившихся

Дева Мария не стала исполнять волю служителя церкви, поскольку это походило на концерт по заявкам. Доказательство оказалось другим. Она указала Бернадетт на незримый ручей, текущий под землёй, и та руками вырыла ямку, из которой стала сочиться исцеляющая вода.

Со временем на этом месте были построены и купель, и часовня, а над гротом вознёсся впечатляющий архитектурный ансамбль. Лурд стал местом паломничества, где многие получили исцеление. А вот судьба самой девочки оказалась трагична. Истерзанная недоверием, допросами, испытаниями, она ушла в монастырь, где вскоре скончалась.

Её тело дважды эксгумировали, и оба раза оно оказывалось нетленным. Проржавели лишь чётки в руках усопшей. Тело, признанное святыми мощами, было помещено в стеклянный гроб и выставлено в часовне монастыря Сен-Жильдар в Невере.

Стоя у грота, где произошло чудо, Франц Верфель дал обещание — если ему удастся спастись и перебраться в Америку, первое, что он сделает, — создаст роман, песню о Бернадетт.

Он спасся: через Испанию добрался до Португалии, откуда и отплыл в США. Своё обещание он сдержал. Роман «Песня о Бернадетт» был написан, опубликован и совершенно неожиданно для автора стал бестселлером.

Вскоре автору позвонили со студии «ХХ век — Фокс» и предложили неслыханную по тем временам сумму за права на экранизацию.

Цитата из к/ф «Песня Бернадетт». реж Генри Кинг. 1943. США Императрица вступается за Бернадетт

Ставил фильм Генри Кинг, многоопытный режиссёр, проникшийся духом произведения. В окрестностях Голливуда была построена огромная декорация, целая французская деревушка.

Пробы на главную роль прошли сотни девушек. Режиссёр остановил выбор на Линде Дарнэлл, красивой и талантливой актрисе, к тому же внешне похожей на Бернадетт. Однако продюсер «МГМ» Дэвид Сэлзник обратился к Кингу с неожиданной просьбой — взглянуть на свою молодую жену, Дженнифер Джонс.

Режиссёр отнёсся к этому без восторга, но, увидев пробы Джонс, призадумался. Перед ним была та самая Бернадетт из романа Верфеля, наделённая совершенно обезоруживающими чертами — спокойствием, простодушием и смирением. В итоге Джонс и была утверждена на роль. А Линда Дарнэлл сыграла Деву Марию.

Картина получила четыре «Оскара», включая два «главных» — лучшей актрисе и лучшему оператору.

В своей номинации Дженнифер Джонс конкурировала с Ингрид Бергман, номинированной за роль в драме «По ком звонит колокол». После церемонии награждения, прошедшей в 1944 году, Джонс извинилась перед Бергман за то, что обошла свою любимую актрису.

«Твоя Бернадетт лучше моей Марии», — признала Бергман и в следующем году получила «Оскар».

Кто-то назовёт это случайностью, а кто-то — улыбкой небес. Как сказано в начальных титрах «Песни о Бернадетт», «Для людей верующих нет необходимости предъявлять доказательства. Для людей неверующих никаких доказательств не существует».