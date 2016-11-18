Христиане по всему миру с большим интересом смотрят на то, что сегодня происходит в США. Выбранный президент Дональд Трамп формирует свою команду. Многие позиции еще не заняты, по другим даже нет ясности, какие кандидатуры рассматриваются. Но то, что известно уже сейчас, дает основание христианам, американским и проживающим вне пределов Соединенных Штатов, надеяться — в новую администрацию приходят их единомышленники. В первую очередь так можно предположить в отношении вице-президента Майкла Пенса. Он оказался в центре внимания католической прессы США еще на стадии избирательной кампании. Несмотря на то, что губернатор штата Индиана, родившийся в католической семье, «изменил» с протестантами-евангелистами, американские католики высоко оценивают его присутствие в команде президента, и, похоже, есть у Пенса своя тропинка вглубь Ватикана.

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Православным американцем немецко-греческого происхождения и активным прихожанином храма Святой Софии (Константинопольский патриархат) в Вашингтоне является назначенный Трампом главой администрации Белого дома Райнс Прибус. Благодаря усилиям его и других православных республиканцев в партийную платформу был добавлен пункт о необходимости защиты свободы вероисповедания в местах высокого риска для православных христиан. Выходцем из семьи ирландских католиков оказывается Стивен Бэннон, генеральный директор портала Breitbart News, получивший предложение стать главным стратегом и старшим советником президента США. Брэннон — человек с сильной религиозной идентичностью и взглядами. Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн, который, судя по всему, будет советником Трампа по вопросам национальной безопасности, — сын Хелен Флинн, на протяжении всей своей жизни бывшей активной прихожанкой Римско-католического прихода Святой Марии в Ньюпорте (штат Род-Айленд), одним из основателей и директором организации «Католики Род-Айленда за жизнь».

США есть страна, которая сочетает в своей политике национальные интересы с ценностным подходом. Администрация Трампа, как можно предполагать, акцент будет ставить на первой части этой формулы, но это не исключает внимания к части второй. Кое-что о ценностном подходе новой команды можно понять по выступлению Стивена Бэннона на конференции в Ватикане летом 2014 года. Он отмечал тогда, что капитализм свернул в «не ту сторону», Запад сбился с пути после распада Советского Союза и начинает XXI век с «кризиса нашей Церкви, нашей веры, нашего капитализма» после того, как потерял свою «иудео-христианскую основу». Бэннон назвал «тревожным» две ветви развития — «спонсируемый государством капитализм» (как в Китае и России) и а-ля «Айн Рэнд или объективистской школы либертарианского капитализма». Миру нужен третий путь, то есть «просвещенный капитализм иудео-христианского Запада». Но вначале нужно победить более страшного врага, поскольку, по оценке Бэннона, мы находимся «на начальной стадии глобальной войны против исламского фашизма». А здесь нужны союзники — и Россия, несмотря на свои недостатки, может им быть.

Эта «глобальная война» идет по всему миру, однако главное поле боя остается за Ближним Востоком. В мае 2015 года, вступая в президентскую кампанию, Дональд Трамп заявил в интервью Christian Broadcasting Network (CBN) относительно ситуации в регионе: «С христианами обращаются ужасно, потому что у нас нет никого, чтобы представлять христиан. Поверьте мне, если я добегу и выиграю, я буду самым большим представителем христиан, которого они имели в течение длительного времени». Поэтому избрание республиканского кандидата более всего приветствовали ближневосточные христиане, в первую очередь сирийские и иракские. В беседе с Breitbart News командующий ассирийским христианским ополчением Dwekh Nawsha («Самопожертвование») Эммануэль Юхана сообщил, что «хотел бы заверить избранного президента Трампа — крепкая и жизнеспособная ассирийская христианская община на Ближнем Востоке будет верным другом и стойким союзником Соединенных Штатов». В свою очередь сирийский католический патриарх Игнатий Юсуф III выразил оптимизм в отношении нового лидера США, считая, что тот «обеспечит безопасное будущее для христианства в его исторической колыбели, на Ближнем Востоке».

Надежда появилась, но что будет дальше— пока не ясно. Белый дом может найти понимание у лидеров ближневосточных Церквей в деле препятствования иммиграции в США. Несмотря на то, что до сих пор убежище просили в основном мусульмане, «перетекание» христиан в Соединенные Штаты является серьезной проблемой для Халдейской католической церкви: выросшая американская халдейская община проявляет строптивость и непослушание в общении с патриархом Луисом Рафаэлем Сако. Вопросом остается то, насколько обновленная американская администрация станет прислушиваться к мнению ближневосточных христиан и Ватикана или решит продвигать собственный проект по обустройству местных общин в геополитической мозаике региона. Что с «курдским проектом»? И иракский, и сирийский епископат, православные и католики, скептически относятся к идее Большого Курдистана (похоже, что и Ватикан тоже). Сирийские христиане на севере страны отмечают существенные трудности в диалоге с курдскими общинами, которые хотят монопольно доминировать. В Ираке церковные лидеры связывают свою судьбу с Багдадом, не поддаваясь на предложения Эрбиля выделить христианам место под автономию в провинции Ниневия в обмен на поддержку суверенитета Иракского Курдистана.

Трудно спрогнозировать, что Белый дом предложит исламскому миру Ближнего Востока на фоне системной работы Ватикана по восстановлению общения с рядом мусульманских общин. В феврале следующего года координационный комитет, куда входят представители Папского совета по межрелигиозному диалогу и Центра диалога египетского Университета Аль-Азхар (самое авторитетное научно-богословское учреждение суннитского ислама), собирается провести первый совместный семинар по проблемам жизни религиозных общин в контексте гражданского общества. Будут обсуждены вопросы бедности, миграции, неграмотности и, конечно, противодействия попыткам террористических группировок манипулировать «религиозным языком». С одной стороны, в Египте приветствовали избрание Трампа президентом, надеясь, что он поможет Каиру справиться с «Братьями-мусульманами», которым симпатизировала предыдущая американская администрация. С другой стороны, как отмечает арабское издание NoonPost, сейчас фактически складывается ось Египет — Россия — Иран, а «шейхи Аль-Азхара принимают участие в конференции в Чечне, проходящей под покровительством Ирана и иных шиитских сообществ». Неосторожное слово из Вашингтона может нанести ущерб политике Ватикана по сближению суннитских и шиитских лидеров в деле отделения мирного ислама от «террористического».

В этой ситуации остается надеяться, что новая команда Дональда Трампа будет тесно взаимодействовать с главами Церквей на Ближнем Востоке и специалистами по церковным вопросам, учитывая в своей работе глубокие познания христиан в истории и их мотивацию.