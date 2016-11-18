«Восстановление советской империи идет полным ходом. Америка даже не собирается препятствовать этому — такой вывод можно сделать, анализируя первые дни нахождения Трампа у власти. Он растаял, получив поздравления от Путина, затем пообещал в телефонном разговоре хозяину Кремля восстановить дружественные отношения между Вашингтоном и Москвой. А вчера президент Сирии Асад заявил, что Трамп будет его «естественным союзником» вместе с Путиным в кровавой гражданской войне, если выполнит свои обещания по борьбе с терроризмом», — начинает Лукас, с первых же слов показывая, что была бы его воля, он камня на камне не оставил бы и от того, что называлось когда-то Советским Союзом, и от тех, по чьей вине сегодня «Советская империя» может возродиться.

Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4–11 февраля 1945)

«Всего через несколько часов после разговора Трампа с Путиным самолеты последнего возобновили бомбардировки Алеппо — сигнал яснее ясного, что вновь избранный президент США задачу обуздания агрессии России за ее пределами приоритетной для себя не считает. Для него, кажется, не имеет значения, что Америка наложила санкции на кремлевский режим за агрессию против Украины и нарушения прав человека внутри России. Ему дела нет до того, что США — гарант безопасности Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, и он не замечает усиления России на границе с этими странами, — констатирует обозреватель. ­ — У него нет времени для традиционных западных союзников Америки, которых он рассматривает лишь как дорогостоящий балласт, за который ему приходится платить в НАТО».

По мнению автора, Трамп, «скорее всего, будет добиваться соглашения с Владимиром Путиным. Это — блещущий цинизмом и политической близорукостью подарок для России, чей воинственный лидер назвал распад Советского Союза геополитической катастрофой, и который теперь рассчитывает восстановить империю с помощью Трампа. Это лишний раз подтверждает мнение, что не Трамп, а Путин является истинным победителем американских президентских выборов».

На основе данных, полученных из «анонимных источников в разведке» (какой именно страны, автор умалчивает — прим. ИА REGNUM ), аналитик полагает, что «Путин в 2017 году предложит Трампу простую схему: Америка закрывает глаза на нарушения прав человека в России, отказывается от санкций, признает влияние Кремля в Восточной Европе и рассматривает Россию в качестве серьезного глобального игрока. В ответ Путин предлагает свою помощь в антитеррористических операциях по всему миру. И в первую очередь — подписание мира в Сирии, что остановит поток беженцев в Европу и ослабит напряженность на границах России».

Магнату, являющемуся, по мнению Лукаса, неопытным политиком, это покажется великолепной сделкой, которую будет считать своим успехом, ведь, выводя свои войска из Европы, Америка сбережет миллиарды долларов для себя.

«На самом деле это будет постыдная сделка, такая же, как саммит в Ялте в 1945 году, на котором Сталин перехитрил Англию и Америку, обрекая Восточную Европу на нищету и пленение советской империей, — считает эксперт. — Нет сомнения, что такие страны, как Эстония, будут бороться, как борется Украина против подчинения Кремлю. Нет сомнения, что в эпоху Трампа мир столкнется с осмелевшей и мощной Россией, которой Америка не будет стремиться противостоять. Цель Путина ясна и проста: конец Запада как целостного политического и культурного субъекта. Россия отвергает идею о том, что богатые демократии Северной Америки и Европы должны управлять миром. Их основанный на правилах международный порядок не учитывает истории России как великой державы и ее потребности в сфере влияния на ее границах».

Развитые демократии планеты имеют, по утверждению Лукаса, «миллиард населения, создающего ВВП в 35 триллионов £. В России — 140 миллионов и 1 триллион £ (автор занижает ВВП России более, чем в три раза — прим. ИА REGNUM ). Как видим, денег у Путина нет. Но мастерски сочетаемые пропаганда, игра ума и грязные трюки дают ему практически неограниченные возможности влиять на ситуацию в любой точке планеты. Русские хакеры нагло вмешались в ход выборов в США, повернув их в нужную сторону. Чуть позже пророссийски настроенные кандидаты выиграли выборы в Болгарии и Молдавии, самой бедной стране Европы на берегу Черного моря (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ). Россию поддерживает также сильный лидер Венгрии Виктор Орбан».

Москва, считает автор, подогревает нестабильность. Стремится разделять и властвовать. Объективно ей помогают удручающие показатели экономики еврозоны и трения в обществе по вопросу бесконтрольной миграции.

«Трамп суетлив, невыдержан. И падок на лесть. Путин назвал его характер ярким — в устах российского лидера это слово звучит почти как «гениальный», и Трамп воспринимает это именно так. А между тем, противник натолкал в Трампову команду сомнительных личностей — вспомните Пола Манафорта, экс-помощника бывшего президента Украины Виктора Януковича. Вспомните Майкла Флинна, бывшего шефа разведки. Несколько дней назад всю мировую прессу обошла фотография со званого обеда по случаю 10-й годовщины RT, пропагандистской сети Кремля, где за столом Флинн сидит рядом с Путиным. Еще более спорной фигурой среди приближенных Трампа является Картер Пейдж, бо́льшую часть своей карьеры проведший в статусе консультанта «Газпрома», — перечисляет обозреватель возможных «засланных казачков» в обойме консультантов нового американского президента.

«Газпром» номинально — государственная российская газодобывающая компания, но в реальности это — только оболочка. На самом деле, это в высшей степени политизированная организация, один из инструментов кремлевской внешней политики, с помощью которого Москва давит на Европу. Пейдж защищал политику Путина и осуждал даже самые ограниченные санкции в отношении российских банков, энергетических предприятий и производителей оружия, введенные за вторжение России на Украину».

Эдвард Лукас приводит еще одну, на его взгляд немаловажную деталь: «Трампа самого можно занести в число болельщиков России. Он отказывается предоставлять хоть какую-то информацию о своих связях с Москвой, хотя, как утверждается, имеет с ней давние деловые и в какой-то степени загадочные отношения. Он высоко оценил антизападную риторику Путина, считая ее «шедевром», и неоднократно хвалил российского президента (что поистине удручающе) за проявление им лидерских качеств в борьбе за стабильность и процветание его страны».

Означают ли российские связи Трампа то, что он является сознательной марионеткой Кремля? — задается вопросом автор и сам себе отвечает. — Это маловероятно: достаточно того, чтобы он, по выражению Ленина, проявлял «полезный идиотизм».

«Оба президента — сторонники нигилистического мировоззрения, в котором сила есть право, а моральные ценности мало что значат. Разница лишь в том, что Путин безжалостный бывший офицер КГБ, искушенный в искусстве обмана и рекрутирования подручных.

Трамп же является мелким и самоопределившимся отпрыском богатой семьи, который пробился наверх в политике через бизнес, научившись преодолевать препятствия и распознавая блеф. Именно эти победы превратили его в довольную собой напыщенную персону. Легко догадаться, что один из этих двоих будет управлять другим. И не надо быть семи пядей во лбу, что бы понять, кто какую роль будет играть», — резюмирует эксперт.

Большинство козырей, по мнению автора, на руках у Путина, и потому «перспектива для демократических стран Европы и Северной Америки колеблется от мрачной до ужасающей. Запад, лишившийся Америки, погрязший в мелких склоках, неспособный управлять самим собой, станет легкой добычей Кремля.

Президенту Трампу нет интереса до Европы. Фигурально выражаясь, он, подняв разводной мост, может пожать плечами и отвернуться от хаоса, созданного им и его самоизоляционизмом.

Американцы смогут жить, мало о чем жалея. Платить за это будет Европа».