



Ираклий Тоидзе. Родина-мать зовёт! 1941

Уважаемый Борис Николаевич!

Мы, российские специалисты в области истории, права, политики и экономики Японии, а также международных отношений на Дальнем Востоке, в преддверии Вашего визита в Токио настоятельно просим Вас принять во внимание наше мнение в отношении того территориального спора России с Японией, который Вам предстоит вести с японской стороной. Мнение это основано как на долголетнем изучении архивных и прочих материалов, касающихся отношений нашей страны с Японией, так и на длительном опыте нашего участия в решении различных практических вопросов, связанных с взаимоотношениями двух сторон на протяжении ряда минувших лет. Мы считаем, что любое потакание притязаниям Японии на южные острова Курильского архипелага, включая Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан, было бы неправомерно ни с исторической, ни с юридической, ни с политической, ни с экономической точки зрения.

Ведь это же пропагандистский миф, будто названные острова являются «искони японской территорией», ибо данные исторической науки неопровержимо свидетельствуют о том, что их исконными обитателями были не японцы, а айну, а приоритет в их обстоятельном обследовании, картографическом описании и хозяйственном освоении принадлежит России. Столь же необоснованна и версия о том, что якобы включение южных Курил в состав СССР не получило до сих пор международного правового признания. Незыблемой правовой основой нынешней принадлежности этих островов России стали такие международные документы, как Ялтинское соглашение 1945 года, Потсдамская декларация и Сан-Францисский мирный договор 1951 года.

Мы убеждены, что те территориальные уступки, на которых настаивает сегодня японская сторона, противоречат как здравому смыслу и национальным интересам России, так и международному праву, — они чреваты для страны невосполнимым ущербом. Подобные уступки лишили бы нашу страну богатейших районов морского промысла, серьезно ослабили бы ее военно-стратегические позиции на Тихом океане, поставили бы под удар судьбы тысяч наших сограждан, для которых южные Курилы стали родиной, тяжко травмировали бы достоинство и национальную гордость русских людей и открыли бы путь для цепной реакции территориальных притязаний к России не только со стороны ее восточных, но и западных соседей, ибо стремление к пересмотру границ, сложившихся в итоге второй мировой войны, наблюдается отнюдь не только в Японии.

Глубоким заблуждением, навязанным руководству нашей страны японской пропагандой, является мысль, будто территориальные уступки или же обещания уступок в будущем (вроде «пятиэтажного плана решения территориального вопроса» или признания «потенциального суверенитета Японии» над спорными островами) приведут к тому, что на нашу страну прольются обильные «иеновые дожди»: японские банки и предпринимательские фирмы не подчиняются токийским политикам и дипломатам и никогда не пойдут на альтруистические, благотворительные финансовые и экономические операции. Зато в политическом мире Японии в случае уступок японским территориальным домогательствам наверняка активизируются реваншистские силы, выступающие не только с притязаниями на четыре южных острова, но и на все Курильские острова и даже на Южный Сахалин. Вот почему путь каких бы то ни было уступок необоснованным и незаконным японским территориальным требованиям — это недальновидный путь.

Уважаемый Борис Николаевич, не забывайте мудрую пословицу: «Семь раз отмерь, один отрежь!» Не поддавайтесь тем иллюзорным обещаниям, которыми искушают Вас сегодня как японские правительственные круги, так и некоторые из Ваших советников, выдающих себя за «знатоков» вопроса. Не абстрактные, туманные и субъективные суждения о «законности и справедливости», а безопасность и национальные интересы России должны стать для Вас главным ориентиром на токийских переговорах. Интересы же эти не допускают ничем не оправданных территориальных потерь. Да и российская общественность, к слову сказать, не уполномочила никого на ведение территориальных торгов. По Конституции Российской Федерации «Территория Российской Федерации целостна и неотчуждаема», что также не позволяет поступаться ни единым островом, ни единой пядью родной земли. Любой опрометчивый шаг на предстоящих переговорах в Токио имел бы для России необратимые роковые последствия.

Мы надеемся поэтому, что в ходе Ваших переговоров, которые, честно говоря, видятся нам несвоевременными, у Вас хватит решимости и мужества дать отпор как японским государственным деятелям и политикам, зарящимся на русские земли, так и тем из Ваших советников, которые подталкивают Вас на путь ущербных для страны и неоправданных территориальных сделок.

Мирный договор с Японией, как и вообще развитие российско-японского добрососедства, должен стать результатом признания обеими странами стабильных и четких границ, сложившихся в итоге Второй мировой войны. Иного пути решения территориального спора двух сторон нет и быть не должно.

Занегин Б.Н., доктор исторических наук

Зиланов В.К., профессор

Зимонин В.П., доктор исторических наук

Иванов М.И., кандидат исторических наук, доцент

Ковалев В.А., доктор юридических наук, профессор

Коваленко И.И., доктор исторических наук, профессор

Кошкин А.А., доктор исторических наук

Латышев И.А., доктор исторических наук, профессор

Мясников В.С., член-корреспондент РАН

Нарочницкая Н.А., кандидат исторических наук

Николаев А.Н., доктор юридических наук

Полевой Б.П., доктор исторических наук

Прохожев А.А., доктор исторических наук, профессор

Ростунов И.И., доктор исторических наук, профессор,

Савин А.С., доктор исторических наук

Сенченко И.А., доктор исторических наук, профессор

Шарков А.М., доктор экономических наук, профессор

Хлестов О.И., профессор

Хлынов В.Н., доктор экономических наук

Источник: газета «Федерация», 1992, № 37