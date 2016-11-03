В Москве 16 ноября был задержан бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Мэлсович Оганесян. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки. Как отмечают ряд наблюдателей, аргументы, которые использует следствие, больше применимы к хозяйственному спору двух акционерных обществ, нежели к делу о получении мзды.

Gov.spb.ru Строящийся стадион «Зенит-Арена»

Мог ли Оганесян попросить 15% от суммы заключенного контракта? Отчего ж нет? Конечно, мог. Как говорят осведомленные игроки на рынке госзаказа, размеры «благодарности» сейчас находятся в районе 20% от суммы контракта. Так что, вполне возможно, что сумма близка к реальной. Чем отличается эта ситуация от последних шумных задержаний от Сахалина и Вятки до министерских кабинетов? Нет чемоданов с деньгами, специальной краски на руках, скрытой видеосъемки и прочих атрибутов шумных задержаний последнего времени. Все это позволяет предположить, что активно идут поиски крайних за многолетнее провальное строительство «Зенит-Арены». И Марат Оганесян хорошая кандидатура в «крайние», которая выгодна отвечающим сейчас за достройку стадиона.

Похоже, что город не способен достроить стадион в заявленные сроки и заявленные деньги. Вариант, который сейчас пытаются реализовать: впихнуть недоделанный стадион клубу «Зенит», и пусть клуб дальше доводит его «до ума».

Из последних сообщений, доносящихся с гигантской стройки, можно понять, что передать стадион планируется без проведения пуско-наладочных работ по основным инженерным системам и сейчас идет торг между вице-губернатором и клубом о сумме, причитающейся клубу за проведение пуско-наладочных работ. Причем сумма разнится в пять раз от 5 млрд. рублей требующихся клубу на проведения работ до 1 млрд. рублей, которые город готов предоставить клубу. Но если городское правительство способно изъять деньги в том числе и за счет строительства новых детских садов и школ, то у клуба такой возможности нет.

А что такое оборудование без пуско-наладки? Груда металлолома ценой в несколько миллиардов. И для «ФИФА» важно не только комфортное поле для игроков, но и не менее важна возможность телевизионной картинки с этого стадиона. А пусконаладки требует и электрооборудование, и вентиляция, и кондиционирование, и мультимедиа, и крыша, которая еще автоматически закрываться не хочет, и прогремевшее на всю страну пружинящее поле, и куча других сложных инженерных систем. По косвенным данным, ситуация с мультимедиа далека от радужной, даже кабели и оптоволоконные, и силовые протянуты далеко не везде, по некоторым системам выполнено от 20 до 50% необходимых работ, а суммарно количество всех кабелей на стадионе составляет не одну сотню километров.

Не раз декларировалось, что строительство стадиона взял на себя Санкт-Петербург в качестве благодарности «Газпрому» за то, что он зарегистрировался в Петербурге и стал платить налоги в нашем городе. Интересно было бы посчитать сколько именно налогов принес Газпром городу, и окупают ли они эту гигантскую стройку, которая бременем лежит на бюджете Петербурга?