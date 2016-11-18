Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Пресс-служба Минагрополитики Украины сообщила о том, что правительство Гройсмана одобрило законопроект о приватизации спиртовых заводов: «Законопроектом регламентируется процедура разгосударствления госпредприятий спиртовой отрасли и вводится поэтапная либерализация рынка спирта в Украине». Теперь осталось, чтобы закон одобрил профильный комитет Верховной рады, а также поддержал депутатский корпус. Однако в ближайшее время этого ждать не стоит — в настоящее время в парламенте заняты бюджетным процессом. Поэтому приватизация спиртовой промышленности Украины откладывается на 2017 год.

Законопроектом предусматривается продажа 78 спиртзаводов по следующей процедуре: заводы разделят на 2 группы, одна из которых получит лицензию на производство пищевого спирта на ближайшие 7 лет. Остальные будут иметь право производить только технический спирт.

Если исходить из слов министра аграрной политики Тараса Кутового в комментарии порталу ЛИГА. Бизнес, то, похоже, конкуренции за объекты не предвидится: «Когда мы с производителями алкоголя встречались и обсуждали механизмы продажи Укрспирта, производители огласили, какие активы их интересуют». Таким образом, игроки рынка скорее всего уже договорились не «толкаться локтями». Из 78 заводов в настоящее время работают только 15, и как минимум 10 из них уже настроилась приобрести «большая тройка» украинских водочников («Баядера групп», «Nemiroff», Global Spirits).

В министерстве ожидают, что продажа заводов принесёт 5−6 млрд грн (190−230 млн долл), хотя ранее министр исходил их того, что весь «Укрспирт» можно продать за 400 млн долл. Эксперты же уверены, что он стоит ещё больше, а текущая невысокая стоимость — следствие тенезации рынка алкоголя. Как только она исчезнет, спиртзаводы сразу же начнут стоить совсем иных денег. Однако более значительные поступления от приватизации возможны только в том случае, если в конкурсе будут участвовать не только местные игроки рынка. В ином случае, скорее всего, будет иметь место сговор.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в комментарии для ГолосUA высказал мнение, что правительство готовится и к приватизации газотранспортной системы Украины: «Нужно понимать, что присоединение предприятия «Газ Украины» к «Нафтогазу» [ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению — Ред.] и создание новой компании-оператора газотранспортной системы — это всего лишь выполнение ранее принятого решения. То есть сейчас правительство разделило функции «Нафтогаза» — отдельно выделило транспортировку газа. В дальнейшем будет создана подобная компания по газовым хранилищам. Это чисто формальное решение,… в дальнейшем это может привести к приватизации таких объектов. То есть иностранные компании смогут зайти в страну и выполнять функции оператора украинской газотранспортной системы».

Минэнерго тоже принимает участие в приватизации. В министерстве заявили, что в ближайшее время передадут в Фонд государственного имущества Украины шахту «Краснолиманская» в Донбассе. В хорошие времена предприятие добывало свыше 1,4 млн тонн угля в год, однако к 2015 году добыча упала более чем вдвое (до 641 тыс тонн) и, учитывая тенденции государственной угледобычи, в текущем году покажет сходные результаты.

Обновилась информация по поступлениям от приватизации в бюджет Украины. За январь-октябрь они составили 77,86 млн грн или около 0,5% от запланированной в бюджете-2016 суммы. Год назад чиновникам удалось наторговать примерно вполовину больше.

МВФ

Контролирующая миссия МВФ провела на Украине 2 недели (3−17 ноября), её представители уже покинули страну. Об этом сообщили в представительстве МВФ на Украине. Отлет произошел на несколько дней раньше, чем ожидалось — в НБУ полагали, что представители МВФ задержатся на Украине до 21 ноября. Как полагает заместитель главы НБУ Олег Чурий, в ближайшее время фонд сделает заявление по результатам своей работы на Украине. Помимо прочего, в этом заявлении будет вынесен вердикт в отношении 4-го транша программы финансирования, который Украина должна была получить в этом году. Однако представитель Нацбанка практически уверен, что решение Совета МВФ по траншу будет отрицательным и денег, по крайней мере в этом году, Украина не получит.

С мнением своего зама согласна и глава НБУ Валерия Гонтарева, которая уже сейчас предупреждает о негативных последствиях: «Если мы не получаем следующий транш, то у нас резервы… начинают таять на глазах. И то, чем мы занимались последние 2,5 года — когда мы стабилизировали ситуацию, растили наши резервы, обеспечивали макроэкономическую стабильность — все это на наших глазах начинает испаряться», — указала она в интервью информагентству Рейтер. Впрочем, окончательного решения пока не принято.

Следует отметить, что такие ожидания руководства НБУ контрастируют с впечатлением представителей МВФ от совместно проделанной работы: «Можно говорить о том, что позитивный тренд наблюдается по всем направлениям, если сравнивать текущую ситуацию с той, которая была год назад», — отметил заместитель директора Европейского департамента МВФ Атанасиос Арванитис во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Источники издания «Сегодня» в Минфине добавляют, что в миссии даже остались довольны проектом госбюджета-2017. Даже анонсированное правительством увеличение минимальной зарплаты с 1450 до 3200 грн. правительству удалось отстоять. «Конечно, у МВФ были вопросы по этому поводу, но у Министерства финансов были полностью все расчеты, мы объяснили, почему это возможно, поэтому на данном этапе я не вижу никаких проблем… МВФ против не высказывался», — заявил журналистам заместитель министра финансов Сергей Марченко.

Также в МВФ дали понять, что ждут открытия уголовных производств по первым результатам e-декларирования. «Мы оцениваем это [запуск е-декларирования — Ред.] как прогресс. Но Украине необходимо предпринять дальнейшие решительные действия по борьбе с коррупцией, включая учреждение новых институтов, передачу в суд соответствующих дел», — заявил представитель Фонда Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне.

Всё это происходит на фоне выделения Египту кредита в размере 12 млрд долл., что вызывает в украинских СМИ плохо скрываемую досаду.

Впрочем, в НБУ пользуются ситуацией, как умеют. Так, украинское аналитическое издание «Зеркало недели» сообщило, что Валерия Гонтарева намерена досрочно сменить представителя Украины в МВФ. Автор материала недоумевает: Владислав Рашкован (новая кандидатура) будет не менее полугода входить в контекст и специфику, а ведь переговоры о четвёртом транше идут уже сейчас. Однако, если в МВФ действительно пока не настроены выделять очередной транш — отчего бы не заменить человека, занимающего такой ответственный пост на своего протеже?

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак во время конференции успокаивал журналистов, задавших вопрос, может ли новый президент США как-то повлиять на программу расширенного финансирования Украины: «По программе МВФ — соглашение подписано с Украиной на расширенную программу 17,5 миллиарда долл. И только какие-то невероятные события внутри Украины могут побудить МВФ по каким-то причинам разорвать или приостановить действие этой расширенной программы по Украине. Просто так, по желанию одного человека, даже если это президент США, расторжение такого договора не может происходить… Если он будет действовать вне контекста, то его ждет просто импичмент, что было уже не раз в истории США».

Бензин

Средние цены на топливо на Украине, по данным портала minfin.com.ua, растут пятую неделю подряд, однако уже без резких ценовых скачков. Так, А-95 за неделю прибавил по 0,04 грн. (23,05 грн./л), А-92 — 0,01 грн. (22,33 грн./л). Дизельное топливо также прекратило резко дорожать и прибавило всего 0,03 грн. (20,53 грн./л). Таким образом, с начала ноября бензины прибавили в цене 0,03−0,08 грн., а дизтопливо — 0,5 грн.

Эксперты уверены в дальнейшем подорожании в будущем году: «В 2017 будет тенденция к подорожанию нефти. Вопрос только во времени, когда это произойдет. Кто сколько сможет терпеть сдерживать цену. Уже практически все в убытке. Та же Саудовская Аравия или Иран, где траты на добычу выше. Вопрос времени, когда цена вернется до отметки в 70−80 долларов. Но резко ее стоимость не будет расти на мировых рынках», — заявляет президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов» Леонид Косянчук изданию «Экономические известия».

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в комментарии изданию «Сегодня» придерживается того же мнения: «Вероятно, будет дорожать нефть и следом бензин. До каких параметров — возможно, на гривну-три. Рынок падал в 2014, 2015 и 2016 гг. примерно на 15%. Надеюсь, что в 2017 году он стабилизируется, потому что дальше падать некуда. Это определялось состоянием экономики страны, поскольку падало все — и грузоперевозки, и другое. Возможно, в 2017 году это состояние переломится. Всё будет зависть от украинской экономики».

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в интервью АСН в очередной раз указывает на последствия, к которым привело введение акцизного сбора с розничных продаж топлива: «Это настоящая новая чума! В итоге мы получили очень разный рынок, мы видим большие контрасты. То есть большую разницу в ценах на топливо на рынке. У нас разница в цене доходит до 15%, тогда как в Европе эта разница в цене на топливо не превышает 1,5%. О чём это говорит? О том, что все участники рынка находятся в разных налоговых условиях. Это провоцирует поставку некачественного продукта, большого количества фальсификата».

Частично это отражается в статистике падения потребления топлива. С 2013 года реализация бензина на Украине упала уже на 40%, падение в нынешнем году, по прогнозам, составит 7,2%. Такие данные приводит Сергей Куюн на конференции Petroleum Ukraine 2016. Согласно прогнозу его консалтингового агентства, в текущем году реализация бензина на Украине составит всего 2,28 млн тонн, тогда как в 2013 году было 3,75 млн тонн. Согласно неоднократным оценкам, до половины этой разницы на самом деле составляет замещение легального топлива контрафактным. Т. е. объём теневого рынка бензина на Украине — 0,7−0,75 млн тонн в год.

Разное

По данным Госстата Украины, количество зарегистрированных безработных к октябрю 2016 года сократилось до 316,2 тыс человек, т. е. почти на 25 тыс. по сравнению с сентябрём (341 тыс.). На начало же года количество зарегистрированных безработных составляло около 0,5 млн человек. Однако реальная, не «отчётная» безработица сокращается отнюдь не такими темпами. Более того, она не сокращается, а наоборот растёт. Экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко критикует официальную методику подсчёта и учёта безработных за то, что она не даёт реальной картины: «У нас экономически активного населения в трудоспособном возрасте чуть больше 18 миллионов, из них постоянных плательщиков в Пенсионный фонд, то есть, людей, которые работают, порядка 12 миллионов. Следовательно, можно очень просто посчитать, что на Украине безработных около 6 миллионов. То есть, около трети населения — это безработные. Либо постоянно безработные, либо временно, либо работающие каким-то странным путем, но по факту это так. Можно считать по-разному, но для меня данный показатель является превалирующим: если человек работает и платит налоги, или за него платятся налоги, это и показатель того, что он работает, все остальные — безработные. А учитывать число занятых в теневом секторе — это лишь предположения, и это очень зыбкая почва, на которой можно строить что угодно».

Объём аграрного экспорта на Украине в январе-сентябре 2016 года обновил рекорд — 10,4 млрд долл (40,2% от общего экспорта), что на 200 млн долл. больше, чем за аналогичный период прошлого года. 4,2 млрд из них составляет экспорт зерновых, 2,7 млрд — жиры и масла растительного и животного происхождения, 1,6 млрд долл. — готовая пищевая продукция. К слову, на 11 ноября украинские аграрии собрали 58,4 млн тонн зерна (92% от прогноза).

Профицит торгового баланса Украины в январе-сентябре 2016 года составил 641 млн долл., что в 4,8 раз меньше, чем за тот же период прошлого года (3 млрд долл.). Одной из причин этого может быть резкий рост рынка бытовой техники в III квартале 2016 года — +31% к III кварталу 2015 года (до 15 млрд грн.). Вряд ли это можно объяснить повышением жизненного уровня населения, скорее — желанием защитить сбережения от инфляции.

Правительство рассчитывает завершить 2016 год с ростом экономики на уровне не менее 1% при инфляции 14,1%, сообщил в ходе выступления в парламенте первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив. «Если в 1-м квартале 2016 года рост ВВП был на уровне 0,1%, во втором — 1,4%, в третьем — 1,8%. Рост происходит во всех сферах», — сказал Кубив. На 2017 год правительство Гройсмана закладывает рост экономики на уровне «не менее» 3%.

Уровень теневой экономики Украины в первом полугодии текущего года снизился до 38% с 41%, зафиксированных по итогам первого квартала, рапортует министерство экономического развития и торговли Украины. В сообщении ведомства отмечается, что детенизация стала возможна благодаря укреплению макроэкономической стабильности, улучшению делового климата посредством дерегуляции и оптимизации работы государственного управления, постепенному восстановлению экономических связей и снижению единого соцвзноса. «В то же время следует отметить, что детенизацию тормозят неразрешенные проблемы, связанные с сокращением кредитования корпоративного сектора, сохранение неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, а также транзитные ограничения со стороны Российской Федерации», — отмечают в министерстве.

Руководитель Национального инвестиционного совета Борис Ложкин на III Форуме директоров «Дирижеры изменений» обозначил уровень своих амбиций: «Крупных инвестиционных проектов в стране нет. Даже на 10 млрд долл. министерства и госкомпании не могут дать проекты, а надо на 150 млрд долл. на 15−20 лет. Это подъемные цифры…1 млрд долл. ПИИ [прямых иностранных инвестиций — Ред.] — это около 1% прироста ВВП. Если их будет $6−8 млрд, то это 6−8% роста ВВП плюс мультипликатор — можем выйти на 10% роста в год. Тогда и ценностные вещи будут меняться быстрее». Однако это пока в планах. Пока же, как известно, что переводы гастарбайтеров превышают иностранные инвестиции.

Украинские СМИ подсчитали, что приготовление кастрюли борща на сегодняшний день дешевле всего обходится жителям Тернопольской области (23,7 грн), а дороже всего — киевлянам (28,65 гривен). Однако, если на среднюю зарплату в Киеве можно сварить 304 кастрюли национального блюда, то в Тернополе только 165 кастрюль.

В середине ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило суверенный рейтинг Украины до «B-» с «CCC», одновременно присвоив рейтинг «В» украинским евробондам. Согласно официальному сообщению, повышению рейтинга Украины способствовали сразу несколько факторов: снижение финансового давления, рост объема золотовалютных резервов, а также возобновление сотрудничества с ключевым кредитором — МВФ, в частности получение третьего кредитного транша в объеме 1 млрд долл. «Признание позиций Украины означает то, что страна выстояла и начинает возрождаться. Конечно, от математического роста до реального ощущения его должно пройти время, но мы помним, как ощутили все украинские семьи падение экономики. Сейчас мы делаем первые шаги по восстановлению государства», — реагирует премьер-министр Владимир Гройсман.

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