Глава МВД Украины Арсен Аваков назначил своим заместителем по вопросам евроинтеграции 24-летнюю Анастасию Дееву. По ее собственным словам, она выросла «в маленьком городе под Манчестером». В последние два с половиной года Деева работала в МВД и МИД, а также успела побыть помощником депутата Верховной рады аж в двух составах парламента.

Rama.com.ua Арсен Аваков

Если вам кажется, что для 24 лет это слишком уж насыщенная биография, то это еще не все. За плечами у Анастасии также пост директора по развитию международного бизнеса некой шведской компании («занималась зелеными технологиями и была коммуникативным звеном с клиентами, партнерами нашей компании»), а также должность доверенного лица кандидата в народные депутаты Юрия Андрушко.

Подметим интересные детали. Первый занятный парадокс — это сам пост «помощник по евроинтеграции» в министерстве внутренних (!) дел. Второй нюанс заключается в том, что Анастасия Деева была помощницей депутата отныне проклинаемой Партии регионов — Леонида Кожары.

Киевские комментаторы (кроме тех, чья дружба с действующей властью входит в их контракт) в своих суждениях совершенно безжалостны. Они намекают на то, что если у выпускницы манчестерской школы и есть какие-то особые способности, достойные кадровых поощрений такого масштаба и такой скорости, то эти способности не имеют ничего общего ни с внутренними делами, ни с евроинтеграцией. Они гораздо ближе к жанру тех нескромных фотографий Анастасии, что опубликовали на днях британские таблоиды.

Изучение страниц юного политика в социальных сетях и ее интервью глянцевым изданиям показывает, что вкуса и стиля у Анастасии примерно столько же, сколько политической разборчивости: «Работая в государственных структурах, я по-прежнему, ношу то, в чем комфортно моей душе. Даже классику Margiela смогла обыграть так, что она выглядит круто. Я никогда не экспериментировала с волосами: длинные, натуральные, слегка выгоревшие на солнце волосы — это обожание».

Все эти подробности следовало бы считать глубоко личным делом, вмешиваться в которое ни у кого нет никакого права. Но обожатель джинсов Margiela, девушка, которая одновременно декларирует доход в 4380 гривен и рассказывает о любви к скандинавскому шопингу, до недавнего времени она занималась ни много ни мало — реформой пожарной службы и созданием дорожной карты для Национальной полиции, а теперь отвечает аж за евроинтеграцию, пусть и в масштабах только одного министерства.

Назначение воспитанницы манчестерской школы отражает одну интересную тенденцию. Майданные власти уверены, что евроинтеграция — это доступ к шопингу в Европе. Евроинтегрировался тот, кто может ходить по бутикам в Милане (вар.: Стокгольме). Состояние национальной экономики, средние доходы граждан и прочие подобные материи никому не интересны.

Есть и другая тенденция. После победы майдана едва ли не половину высоких постов на Украине занимают заведомо некомпетентные люди. Тут и глава парламента с легкой формой умственной отсталости, и мэр столицы — боксер-тяжеловес, и странные литовские персонажи из мутных североевропейских компаний, и разыскиваемые на Родине бывшие главы постсоветских стран, наконец, просто никому не известные граждане, чья профессиональная компетенция описывается словом «inostranets».

Впечатление тщательно подобранного паноптикума верно лишь отчасти. Конечно, в стране, где все по-прежнему решается под ковром (только конфигурация подковерья — другая), очень удобно иметь в качестве «первых лиц» граждан со странным имиджем, внешним видом и биографией. На них, в случае чего, будет очень легко все списать, да и манипулировать ими куда проще. Стратегия — не украинского изобретения: тем же путем пытались идти в демократической партии США на недавних выборах.

С другой стороны, каждый из новых постояльцев паноптикума привносит в него дополнительную изюминку. Поверхность кадрового ковра цветет всеми цветами. Потом инноваторы, евроинтеграторы и креативные менеджеры уходят восвояси. Арсений Яценюк так и не построил стену, зато начал закупать российский газ со словацкой наценкой и, говорят, заработал-таки миллиард. А ушедшая на днях в отставку экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе, всласть попиарившись, оставила в наследство такие важные вещи, как новую форму и рост преступности.

Но к реальной работе все это имеет очень косвенное отношение. Олигархи и чиновники осваивают миллиарды кредитов, по-своему распределяя военные и прочие бюджеты. Евроинтеграционная суета должна прежде всего создавать видимость и отвлекать внимание. Побочный эффект от назначения некомпетентных людей (то есть дальнейшее падение экономики) решительно никого не волнует.

Тот факт, что министр внутренних дел назначил своим помощником по евроинтеграции юную девушку с интересными фотографиями в британских таблоидах, но без всяких признаков готовности к занятию этого поста, должен показаться гражданам Украины очень показательным. И очень обидным. Это назначение как бы намекает на то, какой именно метод евроинтеграции будет использоваться.

Да что там — уже используется.