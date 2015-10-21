Документалист Майкл Мур имеет репутацию бескомпромиссного бойца за правду. Правда, в своей последней ленте «Куда бы еще вторгнуться?», вышедшей недавно в российский прокат, он не так горяч, как в самой известной работе «Фаренгейт 9/11». Новый фильм снимался почти целиком в Европе, куда режиссер приехал якобы завоевывать территории, но фактически перенимать передовые достижения стран в области социальной политики. В Италии Мур рассказывает про местный трудовой кодекс, предусматривающий 13-ю зарплату и длительные оплачиваемые отпуска, в том числе по уходу за ребенком. Режиссер постоянно удивляется в кадре каждому пункту, часто переспрашивает и повторяет услышанное, видимо, для большей убедительности. Во Франции он восхищается школьными обедами и шутит с детьми, попутно показывая фотографии американских ланчей. В Словении Мура поражает система получения высшего образования, бесплатная для иностранцев. Из Европы съемки перемещаются в Тунис, где на государственном уровне заботятся о здоровье женщин, в том числе обеспечивают бесплатные аборты. В общем, «Куда бы еще вторгнуться?» — большой укор для американской демократии, которая в некоторых случаях являлась ориентиром для других стран, довершивших то, к чему стремились в Новом свете.

Цитата из к/ф «Куда бы еще вторгнуться?». реж Майкл Мур. 2015. США Патриот своей страны

Майкл Мур по своей природе больше современный художник, сочетающий в собственном творчестве такие полярные вещи как документализм и провокативность. Он не станет начитывать на камеру информацию о количестве убитых солдат в Ираке, но арендует микроавтобус с мегафоном и будет ездить вокруг Капитолия, декламируя имена военных, погибших на Ближнем Востоке. Разумеется, в его подходе присутствует манипулятивность, усугубившаяся в «Куда бы еще вторгнуться?». Зрителю показывают передовые достижения европейской социальной политики, формировавшейся десятилетиями, для чего требовалось не просто принятие ряда законов, но и постепенное изменение менталитета. На вырабатывание культуры еды у французов, пожалуй, ушло больше времени, чем существуют Соединенные Штаты Америки. В некоторых случаях Майкл Мур сильно передергивает — например, в отношении Италии, где высокий уровень безработицы. В прессе часто упоминается случай, что при просмотре фильма житель Аппенин воскликнул, что в его стране нет двухчасового обеденного перерыва! В Финляндии существуют частные школы, пусть в небольшом количестве и спонсируемые государством — их наличие опровергается в ленте. Общий тезис Мура: сильное социальное государство — это хорошо, пусть даже путем увеличения налогов, и ради такого рая американцам стоит пойти на финансовые жертвы, пустяковые по отношению к конечному результату — светлому будущему Социалистических Штатов Америки.

Цитата из к/ф «Куда бы еще вторгнуться?». реж Майкл Мур. 2015. США Флаг всегда с собой

Майкл Мур давно дискредитирован, как рупор демократии, в духе которой выдержаны лозунги режиссера. Произошло это после того, как неожиданным образом вскрылась история с прокатом «Фаренгейта 9/11», долгое время воспринимавшимся, как убедительное антибушевское расследование. Ранее считалось, что «Дисней», которому изначально принадлежали права на этот фильм, отказался от них под давлением республиканцев у власти, которые были в ярости от разоблачений Мура. Но позднее выяснилось, что компания, которая прокатывала «Фаренгейт 9/11», принадлежала продюсерам картины братьям Вайнштейн — мегадонорам Демократической партии, в итоге и получившим громадную прибыль от самой кассовой документальной ленты в мире. А истерика насчет препятствования свободе слова была искусственно инициирована заинтересованной стороной. Свою долю в размере 21 миллиона получил и сам Майкл Мур. После этого вся кинематографическая карьера документалиста аккуратно вписалась в пиар демократов перед выборами. К сожалению, после прихода к власти Обамы разоблачать что-либо стало не очень хорошо для правящего режима, и режиссер зачехлил камеру на шесть лет, хотя ранее снимал иногда и по два фильма в год.

«Куда бы еще вторгнуться?» вышел в США в начале 2016 года, и никакая критика, если бы она даже присутствовала в сценарии, не могла бы помешать уходящему Обаме (как например, законодательное принятие новых стандартов меню школьных обедов, что курировала лично Первая леди). Зато приходящей Клинтон лента вполне была способна оказать услугу. Поэтому самый большой эпизод в новом фильме — это рассказ про Исландию и первую женщину-президента в мире, избранную в этой стране. Но пример тридцатипятилетней давности был не слишком убедительным, и Мур связал его с событиями последних лет, когда в результате кризиса на вулканическом острове погорели все банки, руководимые мужчинами. И лишь женщина-банкир смогла спасти положение в государстве, где немногим больше 300 тысяч жителей, что в пять раз меньше населения Бронкса или ЮЗАО г. Москвы. Как опыт карликового государства соотнести с громадной экономикой — совершенно непонятно, но режиссер всюду втыкает американский флаг, а это в фильме означает колонизацию чужих идей.

Цитата из к/ф «Куда бы еще вторгнуться?». реж Майкл Мур. 2015. США Обед в школьной столовой Франции

Майкл Мур более двадцати лет поддерживал на выборах Берни Сандерса, до недавнего времени бывшего независимым кандидатом. Но после того, как давний фаворит сошел с дистанции, режиссер сразу же высказался в поддержку Хиллари Клинтон, за которую он не голосовал на праймериз якобы из-за старой ее позиции по вторжению в Ирак в начале нулевых. Мур утверждал, что женщина, претендующая на пост главы государства, взяла в свою политическую программу 2/3 от тезисов Сандерса, и поэтому за нее должны проголосовать все сочувствующие демократам. Режиссер активно занялся агитацией и в этом году в сжатые сроки создал фильм-моноспектакль «Трампландия», где зритель узнавал о том, что его ждет в той версии будущего, где президентом становится одиозный миллиардер. «Куда бы еще вторгнуться?» тоже пришелся ко двору, потому что рассказывал о движении государства к социализму, тогда как Клинтон характеризовалась Муром в интервью как «социалистка». Это особенно забавно на фоне поддержки кандидата от демократов со стороны Уолл-Стрит. Расплата за излишнюю уверенность в победе была велика. Режиссер находился в родном Мичигане, где вел активную агитацию за Клинтон. По итогам выборов именно этот штат оказался единственным среди тех, где выиграл Трамп, который заранее отдавали демократам, так как у последних было значительное преимущество по опросам. Мур не растерялся, сказал, что ранее предупреждал об опасности проигрыша, и набросал для сторонников семь пунктов против власти «расистов» и «женоненавистников». Режиссер призвал к гражданскому неповиновению, подготовке импичмента Трампу, расследованию действий главы ФБР, объявившего о возобновлении уголовного дела по переписке Клинтон, к изменению Конституции на пути к прямому голосованию без выборщиков и т.д. Мур надеется, что ядром его инициативы станут молодые представители движений «Оккупай Уолл-Стрит» и «Черные жизни тоже имеют смысл».

В целом, фильм «Куда бы еще вторгнуться?» имеет несуразную форму и много несостыковок, словно создавался в авральном порядке из того, что было под рукой. Совершенно чуждо смотрится в сценарии (если он был) эпизод про Холокост. История про преследование афроамериканского населения в начале 80-х за популярные в их этнической группе наркотики, инициированное Рейганом, чтобы повысить процент республиканских голосов на выборах, отдает конспирологией. Самый главный тезис — «Перестанем платить за оборону, и все у нас появится, включая социализм» — не выдерживает критики. Госдолг США за время правления Обамы вырос на 10 триллионов долларов, и если бы за эти годы на военный бюджет не было потрачено ни цента, то цифра финансовых обязательств государства все равно увеличилась более чем на 5 триллионов долларов. То есть, ориентация власти на социальные программы убыточна, и Клинтон лишь усугубила бы процесс, если стала бы президентом.

Цитата из к/ф «Куда бы еще вторгнуться?». реж Майкл Мур. 2015. США Символ колонизации чужих идей

Один из последних эпизодов фильма Мура — сюжет про избрание комика Йона Гнарра мэром Рейкявика. Режиссер называет это народное волеизъявление плевком в адрес группы банкиров, разоривших маленькое государство. Альтернативная фигура у власти наряду с женщинами у руля экономики — и все против большого капитала. Увы, история с избранием Гнарра в результате по сути протестного голосования куда больше напоминает ситуацию с триумфом Трампа, чего Мур предугадать был не в состоянии. Режиссер как-то упустил из виду, что Хиллари стала настолько системным политиком, что любая нестандартная попытка ей противостоять превратит фарс в эффективное оружие против политической машины Клинтон. Самое смешное, что на заднем фоне кадров с исландскими женщинами, когда Мур говорит про дамскую руку, которая способна спасти мир, играет тема из фильма «Темный рыцарь» (реж.К.Нолан, 2008) под названием «Двуликий Харви» (Харви Дент — госслужащий, отступивший от закона). А в начальных титрах также используется музыка из того же нолановского шедевра, ставшего образцом для изложения консервативных идей. Такое впечатление, что звукорежиссер, подбиравший аудиоряд для Мура, подсунул тому дулю в кармане. Но можно было особо и не стараться, так как «Куда бы еще вторгнуться?» не пользовался успехом у американского зрителя и собрал денег в 40 раз меньше, чем «Фаренгейт 9/11». Социализм нынче в Америке не в почете, по крайней мере, в версии Мура-Клинтон.