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На фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США существует угроза того, что военные союзы США в Азии и Европе могут столкнуться с рядом крупных кризисов, пишет Бенджамин Шрер в статье для The Strategist.

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Автор отмечает, что НАТО в Европе и двусторонние союзы в Азиатско-Тихоокеанском регионе основываются на трех важных компонентах: общности ценностей, лидерстве США и военном потенциале, достаточном для сдерживания потенциального противника. Эксперты подчеркивают, что вероятность устойчивости современных западных союзов выше, если их члены разделяют одни и те же ценности, а также когда существует значительная военная асимметрия внутри их, то есть необходимо, чтобы лидерство США подкреплялось подавляющей военной силой.

Тем не менее важность общности целей нельзя переоценить. На этом фоне многие опасаются, что правление президента Дональда Трампа подорвет прочность связей, которые держат союзы вместе. Так, многие союзники Вашингтона с трудом видят в Трампе «лидера свободного мира», а сами США больше не считаются «сверкающим градом на холме», не в меньшей степени из-за поддержки Трампом авторитаризма.

Это можно было отчетливо видеть в реакции президента Франции Франсуа Олланда и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которые связывают свое будущее сотрудничество с США в рамках НАТО и других структур с тем, будет ли Трамп придерживаться основных стандартов демократического процесса. В Германии высокопоставленные официальные лица уже начали обсуждение необходимости подготовить более активную политику безопасности. В то же самое время британские дипломаты опасаются крупного дипломатического кризиса из-за склонности Трампа к близким связям с президентом России Владимиром Путиным. Реши Трамп пойти по этому пути, невзирая на обеспокоенность Европы за свою безопасность, союзники по НАТО обратятся за защитой куда-нибудь еще.

Более того, Трамп продемонстрировал убежденность в изоляционистской внешней политике, а также в том, что союзники должны платить больше. Ни один другой успешный кандидат на пост главы Белого дома не ставил так часто под сомнение то, что США должны защищать своих партнеров. Это касается не только НАТО, но и союзников и партнеров Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если своими действиями Трамп обострит страхи в Японии и Южной Корее о том, что США их покидает, Сеул и Токио будут вынуждены рассмотреть варианты создания ядерного оружия. Нельзя также забывать, что Тайвань тоже является «латентной» ядерной страной.

Хотя некоторые комментаторы и утверждали, что Трамп сможет оживить стратегический поворот США к Азии, построив «флот в 350 судов» и пойдя на «смелую» военную стратегию по отношению к КНР, мощь вооруженных сил США никогда не вызывала никаких сомнений. Чего нельзя сказать об их лидерстве. В коммерческое понимание Трампом союзов — чем больше союзники платят США, тем больше США их защищает — не укладывается тот факт, что способность быть лидером Вашингтона и его непропорционально большое влияние было основано как раз на предоставлении значительных ресурсов.

Утверждения о «нахлебничестве» страдают рядом недостатков в отношении большинства союзов США. Например, в случае с Токио не учитывается, что Япония является страной, в которой находятся базы США, а низкие затраты на оборону связаны с необходимостью убедить соседей в мирных намерениях страны. В Южной Корее благодаря своему присутствию Вашингтон обладает значительным сдерживающим фактором против ядерного режима КНДР. А в Европе стратегические инвестиции принесли свои дивиденды, которые только отчасти можно измерить в денежном эквиваленте: это и более широкое международное признание трансатлантического лидерства США, а также доступ к критически важной инфраструктуре для проецирования своей мощи по всему миру, в том числе и через базы в ФРГ.

Таким образом, из-за шагов Трампа США и их ключевые союзники могут понести значительные стратегические издержки. В частности единство блока НАТО, который благодаря своей структурности продемонстрировал устойчивость, может оказаться под ударом из-за пророссийских, ксенофобских и расистских позиций Трампа. Заверения Обамы о том, что Трамп будет придерживаться обязательств США перед НАТО, вряд ли убедят союзников Белого дома в Европе.