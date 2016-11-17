Политики ведущих стран ЕС растеряны. Лидеры «пристяжных» государств Сообщества более спокойны. Они привыкли, что за них все решают в Берлине и Париже.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

В германской и французской столице к этому тоже привыкли, но до 8 ноября этому не придавали большого значения: существовала крепкая американская «крыша», всегда готовая поправить пошедших «не туда» и мощная длань, способная подкорректировать не совсем верное (на взгляд старшего заокеанского брата, разумеется) решение.

Теперь Европа почувствовала себя сиротой. При живом родителе (скорее, опекуне), который резко переключился на разгребание собственных проблем, а своей неразумной подопечной предоставил полную свободу действий.

В ЕС сошлись на том, что роль США теперь должна взять на себя Германия. Это престижно, почетно, это свидетельствует об уважении остальных и согласии их подчиняться, но… Оказывается неподъемно.

Фрау Меркель, пережив приступ гордости за страну, которой она управляет, приступила к трезвому взвешиванию ситуации и оценке перспектив, во что это выльется. Результаты «аудита» оказались неутешительными.

«После недели пребывания в замешательстве фрау канцлер, наконец, определилась со своим отношением к новой Америке, заявив, что рассчитывает на более тесное сотрудничество с США в целом и мистером Трампом в частности, — отметила испанская El País. — Реальность такова, что Вашингтон незаменим. Как бы это унизительно ни выглядело, а Меркель нашла в себе силы признать, что Германия — региональная держава. То есть не того уровня государство, чтобы играть глобальную роль в мире».

«Ситуация просто катастрофическая, — отмечает Йозеф Яннинг, аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и автор книги «Парадокс немецкой власти». — Меркель продемонстрировала, что она неспособна справиться с миграционным кризисом в 2015. Теперь же она только подтверждает, что преемницей США Германии ни за что не стать. Раньше она казалась недооцененной, теперь мы видим, что на самом деле переоценивали силы и возможности Германии. Не следует ожидать, что сейчас начнется эпоха Pax Germanica».

«Меркель предложила Трампу тесное сотрудничество, но предупредила, что оно будет возможным только на основе общих ценностей. В качестве напоминания, госпожа канцлер перечислила их, намекнув, что некоторые положения из этого списка были растоптаны кандидатом во время его жесткой избирательной кампании, — пишет испанская La Vanguardia. — Германия и Соединенные Штаты связаны такими ценностями, как демократия, свобода, уважение к закону и достоинству людей, независимо от цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации или политических убеждений, напомнила немецкий канцлер американскому президенту. Она также напомнила, что США занимают главенствующую позицию в мировом сообществе, подчеркнув, что они и должны взять на себя ответственность, которая будет ощущаться почти повсюду в мире, учитывая огромную экономическую мощь, военную мощь и культурное влияние страны».

«Заявление выглядело сильным. Настолько, что даже подтолкнуло многих евроаналитиков к выводу, что Германия с Меркель у руля берет-таки на себя решающую роль в защите либерального международного порядка, поддерживаемого Западной Европой и США с 1945 года, — размышляет эта же газета. — Однако, как только выяснилось, что Трамп занят национальными проблемами и его никоим образом не трогают дела Старого Света, Германия сдулась, как проколотая шина».

К политической неспособности нести бремя мирового лидера добавилась и экономическая.

«Брекзит» и избрание Трампа помогли Евросоюзу решить вопрос, нужна ли ему своя собственная система обороны, на которую можно положиться в условиях, когда Трамп ослабляет НАТО, уводя из альянса США, — пишет берлинский корреспондент La Vanguardia Мария Лопес. — Германия априори должна возглавить объединенные вооруженные силы Европы. От этой роли удачно увернулась Великобритания, прикрывшись «брекзитом».

«Укрепление европейской обороны будет иметь важное значение для ЕС, так и для наших трансатлантических связей», — выдавил из себя генсек НАТО Йенс Столтенберг, придя в себя от шока, случившегося с ним под воздействием новостей, поступивших в ночь на 9 ноября из Вашингтона.

«Столтенберг предупредил Трампа о риске, которому подвергнется НАТО, если Америка минимизирует свою активность и напомнил европейским союзникам о необходимости увеличить расходы на оборону до 2% от их ВВП, внеся, таким образом, свой вклад в «общую ответственность», — отмечает брюссельский корреспондент того же издания Беатрис Наварро.

Прозвучало красиво, но впустую. Трампу по-прежнему нет дела до европейских проблем, он лишь подчеркнул, что «не собирается защищать и поддерживать тех партнеров, которые не выполняют обязательств». Эта идея была им высказана еще во время избирательной кампании и не претерпела изменений после нее.

Стало быть, если Америка отошла в сторону, основная финансовая нагрузка ложится на нового лидера. На Германию. Которой, при ее ВВП практически впятеро меньшем, чем американский, самостоятельно этот проект ни за что не вытянуть.

Из 27 стран Евросоюза (плюс Альбион, от военной дружбы с ЕС не отказывающийся) только четыре 2%-ное обязательство выполнили: Эстония, Греция, Польша, Великобритания. Франция добралась до 1,8%, Германия, Италия и Испания едва на полпути к этому результату. В силу того, что ВВП первых трех государств впечатляющим назвать нельзя, можно уверенно сказать, что с общеевропейскими вооруженными силами дело обстоит крайне неблагополучно.

Война, как известно, штука дорогая. Поддержание боеготовности войск и их перевооружение — ненамного дешевле. ВС Европы сегодня требуют на все про все 96 миллиардов евро. Исходя из того, что британцы свои обязательства выполнили, франки — почти, а с оставшихся румыний, болгарий, чехий, словакий и прочих хорватий взятки гладки, финансовую нагрузку на себя придется взвалить Берлину. У которого и без того забот полон рот с содержанием миллиона ввалившихся непрошенных гостей с Ближнего Востока.

«Не забудем и того, что в Германии, Франции, Австрии, Голландии сегодня очень сильны позиции популистов, по стечению обстоятельств ориентированных совсем не на поддержание ЕС, а на укрепление связей и отношений с Россией, — резюмирует Наварро. — В этой ситуации Берлину гарантированно не справиться с ролью лидера. Даже пытаться не стоит».

Что фрау Меркель понимает, но как из сложившегося положения выходить, не представляет. Во всяком случае, из уст «прозрачного и предсказуемого политика», каким она себя подает, пока, кроме слов растерянности и неопределенности, ничего не звучит.