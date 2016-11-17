



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Самоубийство в Джонстауне

В ноябре 1978 года США были потрясены вестью о гибели почти тысячи их граждан в джунглях южноамериканской Гайаны. Ещё больший шок американцы испытали, узнав о том, что люди не были убиты повстанцами, бандитами или индейцами-каннибалами, а ушли из жизни добровольно, совершив коллективное самоубийство. Трагедия была беспрецедентной, никогда ещё в современной истории человечества не был зафиксирован столь массовый суицид. Особенно жутким выглядело то, что вместе со взрослыми погибло большое количество детей. Что же заставило членов религиозной секты «Храм народов» покончить с собой? Пожалуй, этого нельзя объяснить, не попытавшись понять, что представлял собой лидер секты Джим Джонс.

Nancy Wong Джим Джонс

В жизни тоталитарной секты, начиная от создания её идеологии и кончая построением жёсткой эффективной структуры, ключевую роль всегда играет личность её основателя и единоличного руководителя. И Джонс подтвердил подобную закономерность в самой крайней, уродливой форме.

Особенность и даже уникальность Джонса заключалась в том, что в нём парадоксальным образом сочетались противоположные и, казалось, совершенно несовместимые в одном человеке черты характера и ценностные ориентиры. Чрезвычайная чувствительность соседствовала с хладнокровной жестокостью, непоказная щедрость — с жаждой наживы, потребность бескорыстно помогать людям — с переходящим все мыслимые границы использованием людей в своих личных целях, неприятие вражды и насилия в окружающем мире — с маниакальной подозрительностью и мстительностью, искренняя вера в своё божественное предназначение — с циничным лицемерием, стремление к самопожертвованию в общественных интересах — с безобразной гордыней и себялюбием. Такая противоречивость в одном человеке не может находиться в гармоничном равновесии и неминуемо приводит его к полному разрушению и гибели. Но весь ужас заключается в том, что масштаб и сила личности людей, подобных Джонсу, столь велики, что они обязательно сеют разрушение и гибель и вокруг себя.

Peoples Temple Jonestown Gallery Панорама

Джим Джонс родился в маленьком американском городке в очень бедной семье. Ещё с самого детства Джонс отличался повышенной экзальтированностью и религиозностью, переросшими впоследствии в уверенность в своей особой божественной миссии.

Уже в подростковом возрасте Джонс обладал серьёзными ораторскими способностями, позволившими ему легко воздействовать на людей и подчинять их своей воле. Закончив школу, он переезжает в Индианаполис, где начинает проповедовать прямо на улицах. И очень быстро его уличные проповеди начинают пользоваться большим успехом. Джонс сурово обличал несправедливость жизни, безжалостно бичевал пороки общества, яростно осуждал насилие, расовую и религиозную рознь. Особенной критике Джонс подвергал капиталистическую систему, считая, что она плодит бедность и ведёт человечество к постоянным войнам.

Джонс стал столь популярным, что вскоре, в возрасте 24 лет основывает собственную религиозную организацию «Храм народов». В подобном названии заключалась основная идея учения — объединение в одной церкви людей независимо от их расы, национальности и конфессиональной принадлежности. Однако очень скоро в деятельности харизматичного Джонса стали проявляться тревожные тенденции. Он стал открыто называть себя пророком божьим, исполнителем особого божественного замысла. В подтверждении этого Джонс начал демонстрировать массовые сеансы «ясновидения» и «целительства», которые имели признаки откровенного шарлатанства и жульничества. Кроме того, Джонс в своих речах утверждал о неминуемом ядерном Апокалипсисе, в огне которого может погибнуть всё человечество.

Однако власти относятся к деятельности «Храма народов» с полным одобрением, и вскоре Джонс, как это ни издевательски сейчас звучит, становится главой городской комиссии по правам человека. Популярность Джонса продолжает расти, и численность его паствы постоянно увеличивается.

Спустя некоторое время преподобный получает «свыше» откровение о необходимости сменить место деятельности и перебраться в Калифорнию. Значительная часть паствы переезжает вместе с ним. Джонс начинает проповедовать в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе и добивается значительного успеха. Кроме того, Джонс активно занимается благотворительностью. Авторитет Джонса становится столь большим, что его благосклонности и расположения добивается сам мэр Сан-Франциско. Джонс умело пользуется этими обстоятельствами и вскоре открывает в городе постоянно действующий большой храм, заводит собственную массовую газету и получает эфир на городском радио. Хвалебная статья о Джонсе и его секте появляется даже в респектабельной «Вашингтон пост». Численность организации стремительно растёт и превышает семь тысяч человек.

Джонс же всё больше и больше разочаровывается в государственной и экономической системе США и в американском обществе как таковом. Он начинает считать, что изменить что-либо в лучшую сторону в условиях Америки абсолютно невозможно, и поэтому секта должна в полном составе эмигрировать как можно дальше от царства греха и порока.

Peoples Temple Jonestown Gallery На мосту

В связи с этим Джонс намеревается основать коммуну из членов «Храма народов» в южноамериканской стране Гайана. И в 1973 году в глухих джунглях в 240 км от столицы Гайаны началось возведение посёлка, названного в честь Джима Джонса Джонстауном, в котором должен быть построен истинный рай на Земле. Джонс призвал своих приверженцев безжалостно рвать связи со страной и родными, продавать всё своё имущество, брать с собой детей и переезжать в Джонстаун.

Человек видит несовершенство и несправедливость мира, жестокость и безжалостность жизни. Он хочет жить в счастье, любви и гармонии с природой и другими людьми, обрести подлинный смысл своего существования. Поэтому неудивительно, что около тысячи сектантов, предварительно передав имущество в пользу «Храма народов», в 1977 вместе с Джонсом едут в Южную Америку. Властям Гайаны по целому ряду политических, экономических, идеологических и даже военных причин было выгодно подобное переселение, поэтому они оказывают колонистам всяческую поддержку.

Поселенцев ждали суровые условия, тяжёлый каждодневный труд и практически полная изоляция от остального мира. Кроме того, сразу началась жесточайшая идеологическая и психологическая обработка колонистов. Бесконечные собрания и совместные молитвы следовали одна за другой. Джонс выступал с многочасовыми проповедями, в которых одновременно говорилось и о построении поселенцами Царства Божьего на Земле и о приближающейся неминуемой их гибели.

Порядки, установившиеся в коммуне, всё больше напоминали концлагерные. Джонс призывал находить и разоблачать отступников, предателей и шпионов. Всячески поощрялось взаимное доносительство, вовсю применялось физическое насилие. И что удивительно, в головах сектантов одновременно поразительно сочетались радость от новой коллективной жизни, уверенность в счастливом будущем, сыновья любовь к Джонсу и недоверие друг к другу, предчувствие ужасного конца и дикий страх перед Джонсом.

Человек, всё-таки, слишком сложное существо, и поэтому его нельзя рассматривать лишь в чёрно-белом цвете. А Джонс, тем временем, всё чаще стал говорить о том, что всей пастве надо готовить себя к добровольному уходу из жизни. Он, как человек чуткий и понимающий, видимо сознавал, что его попытка построить рай на Земле провалилась, и вместо него он создал настоящий ад. По ночам постоянно объявлялась общая тревога, во время которой все без исключения поселенцы вместе с детьми собирались вместе и под руководством Джонса репетировали массовое самоубийство.

Peoples Temple Jonestown Gallery Проповедь

Между тем, сведения о ситуации в Джонстауне стали доходить до США. Под давлением родственников сектантов и после разоблачительных статей в прессе Конгресс начинает официальное расследование. В ноябре 1978 в Гайану вылетает делегация из родственников и журналистов во главе с конгрессменом от штата Калифорния Лео Райаном. Делегация намеревается посетить Джонстаун и убедиться в том, что все члены коммуны находятся там по своей воле, и что они свободно могут покинуть поселение, если захотят вернуться в США.

После напряжённых переговоров Джонс даёт разрешение делегации Райана прибыть в Джонстаун. 18 ноября делегация приземлилась на небольшом аэродроме в джунглях и на грузовике добралась до посёлка. Джонс заранее тщательно проинструктировал поселенцев, как надо вести себя перед конгрессменом и журналистами. Сектанты выступали с проникновенными речами, составленными самим Джонсом, о том, как они счастливы и свободны, и что никакого насилия в коммуне нет.

Тем временем, нескольким поселенцам удалось передать Райану записку, в которой сообщалось, что они хотят покинуть Джонстаун, но им в этом препятствуют, и они опасаются за свою жизнь. Райан призвал всех желающих уехать вместе с ним. Желание покинуть коммуну изъявило полтора десятка поселенцев. Обстановка начала накаляться, Джонс стал открыто натравливать возбуждённых сектантов на конгрессмена и журналистов. На Райана было совершенно нападение, но он почти не пострадал. Наконец, делегации, вместе с пожелавшими уехать, удалось покинуть Джонстаун и прибыть на аэродром. Однако Джонс отдал приказ своей вооружённой охране убить всех перед самым вылетом с аэродрома. Охранники Джонса открыли стрельбу. Конгрессмен Райан был убит. Вместе с ним было убито ещё трое прибывших из США журналистов. Больше десятка человек было ранено, но им удалось скрыться в джунглях.

Получив известие об убийстве конгрессмена, Джонс созвал всех поселенцев и в эмоциональном выступлении заявил, что жить в этом мире они больше не могут, что смерть во много раз лучше подобной жизни, и поэтому они все должны покончить с собой вместе с детьми. Началось ужасное коллективное самоубийство. Людям раздавали яд, первыми отравляли детей. Джонс, обращаясь к рыдающим родителям безжалостно произнёс: «Не плачьте, не бейтесь в конвульсиях! Вы не разжалобите меня своими криками! Вы не разжалобите меня своими стенаниями!» Вскоре всё было кончено. 907 сектантов, включая 270 детей, погибли. Сам Джим Джонс и его жена умерли от пулевых ранений. Застрелились ли они сами или их убили охранники, до сих пор неизвестно. Спастись от смерти удалось немногим — всего нескольким десяткам человек.