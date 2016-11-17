



Иван Шилов ИА REGNUM Демократы США

Идеальный расклад для лидеров демократов. Демократы все еще машут кулаками и кусают локти, потому что упустили белых рабочих. Они отчаянно хотят вернуть их голоса, не понимая, что те ушли навсегда и даже Берни Сандерсу, скорее всего, не под силу их вернуть.

«Республиканцы будут контролировать Белый дом, Палату представителей и Сенат, где их преимущество 52 к 48 голосам демократов. Демократы будут иметь некоторые рычаги, потому что по важным вопросам и законопроектам республиканцам все же необходимо будет набрать 60 голосов.

Нью-йоркский сенатор Чак Шумер стал лидером этого меньшинства, сенатор из Иллинойса Дик Дурбин станет демократом № 2. Сенатор Берни Сандерс был назначен ответственным за информационно-пропагандистскую деятельность, что многие расценивают как попытку вернуть голоса синих воротничков, которые поддержали Дональда Трампа», — пишет издание News.com.au.

«Сенатор Берни Сандерс и Элизабет Уоррен [прогрессивное крыло Демократической партии] заняли ключевые места в руководстве Демократического меньшинства на предстоящей сессии. Уоррен была назначена заместителем председателя.

Руководство состоит из 10 членов (есть всего 48 мест для сенаторов-демократов). Сенатор Чак Шумер, который 16 ноября был избран новым лидером меньшинства в Сенате, сказал, что он решил расширить руководство на три дополнительных места, так как это «покажет, что мы можем объединить разрозненные фракции нашей партии и… нашу страну. Команда должна быть идеологически и географически разнообразной. Нам нужен острый, смелый экономический «мессадж» о возвращении экономической системы, которая, как считают многие, работает против них. Она должна работать для людей», — сказал Шумер.

Сандерс, похоже, не особо много думал о том, как баллотироваться на подобные посты. Когда репортер спросил его 14 ноября вечером, хочет ли он возглавить DPCC (Политический Комитет по связям демократов), который Шумер освободит, став лидером, — он ответил: «Что такое DPCC?»

Про Элизабет Уоррен Шумер еще в 2014 году сказал, что ее возвысили в качестве «либерального связующего звена». Сандерс станет также топ-демократом в Комитете по бюджету. «Это тяжелая ответственность», — сказал он журналистам. «Это помогает формировать приоритеты правительства Соединенных Штатов, и я буду делать все, что смогу, чтобы убедиться в том, что бюджет, который составляет Конгресс Соединенных Штатов — это бюджет, который соответствует потребностям рабочих семей и сокращающегося среднего класса, а не миллионеров и миллиардеров».

Мировоззрение умеренных либералов предполагает, что Шумер не склонен пуститься во все тяжкие подобной «прогрессивной» политики, отстаиваемой Сандерсом с президентскими амбициями, но, скорее всего, все же обратится к главным вопросам демократических избирателей и американцев, которые покинули партию и проголосовали за Дональда Трампа.

«Как убежденный демократ, я могу сказать американскому народу: мы готовы стоять плечом к плечу с республиканцами — и работать с новоизбранным президентом Трампом по вопросам, с которыми мы согласны, — но мы будем идти против избранного президента всякий раз, когда наши ценности или прогресс, которого мы достигли, будут поставлены под удар», — цитирует Шумера The Huffingpost.

Надо отдать должное Берни Сандерсу — он умеет торговаться. На днях либералов ошарашила его неожиданная выходка в виде статьи в New York Times 11 ноября, в которой он заявил: «Я опечален, но не удивлен исходом. Это не шок для меня, что миллионы людей, которые голосовали за мистера Трампа, сделали это потому, что они устали от экономического, политического и медиа-статус-кво… Я открыт идеям, которые предлагает г-н Трамп, и готов работать вместе», — написал Сандерс, добавив: «Если избранный президент серьезно намерен проводить политику, которая улучшит жизнь рабочих семей, я собираюсь представить ему некоторые весьма реальные возможности для этого и свою поддержку». После этого Сандерса торжественно призвали в «триумвират» демократического меньшинства.

«Большие надежды возлагаются и на нового председателя Демократического национального комитета (DNC) Кита Эллисона. «Чистый, народный и прогрессивный. Он за альтернативы, за права геев, он правозащитник. Он был за Берни Сандерса в ходе демократических праймериз, тем самым показав, что видел то, что демократической элите не удалось рассмотреть, и что стало фатальным. Таким образом, этот вариант будет иметь поддержку со стороны сторонников «революции Сандерса», есть шанс возродить часть этой надежды среди молодежи, тех, кто тогда просил всех нас «почувствовать Берни», и которых мы не слушали.

Кит Эллисон — афро-американец. Несмотря на 9/11, он был первым мусульманином-конгрессменом. Эллисон сказал, что он заинтересован в том, чтобы помочь партии двигаться вперед: «Я туго завязал шнурки, и готов выйти на эту площадку», — объявил он. Его поддерживают почти все прогрессисты. Берни Сандерс уже объявил о поддержке Эллисона: «Вы не можете говорить трудящимся, что вы на их стороне и в то же время собирать деньги для Уолл-стрит и миллиардеров. Демократическая партия должна быть сосредоточена на низовой Америке, а не на богатых людях, посещающих коктейльные вечеринки».

В то же время Сандерс признал, что партия должна продолжать принимать большие суммы от спонсоров, но предложил и собственную модель микро-доноров, сродни той, которая обеспечила его кампанию во время праймариз [средний вклад во время его кампании составил 20 долларов]. Он сказал: «Миллионы людей готовы прислать 20 долларов, 30 долларов, 50 долларов, если есть вера в партию».

Услышит ли Сандерса остальные демократы? Должны. У них нет выбора. Эллисону придется столкнуться с некоторым сопротивлением истеблишмента. Он не известен, как эффективный сборщик денег. Я бы посоветовал Эллисону сосредоточиться на будущем демократической партии. В мире пост-Brexit и президента Трампа либералы должны выйти за рамки постмодернизма. Политика идентичности, цензура, а также «основанная на чувствах» политика рассматривает либералов как постфактологический феномен, как поборников «популистского права».

Кличем новых, молодых демократов теперь должен стать открытый, универсальный либеральный интернационализм. Такие взгляды исповедовал бывший британский вице-премьер Ник Клегг, но его политическая карьера оказалась короткой. Америка жаждет такого лидера — напористого, открытого либерала.

На фоне экономической глобализации в долгосрочной перспективе корректирующее воздействие рынка выливается в повышение эффективности и в повышение специализации. Великий Джон Кейнс отвечал капиталистам: «В долгосрочной перспективе мы все трупы». Именно поэтому он выступал за смягчение удара рыночных «корректирующих» сил. В нашей погоне за глобализацией, мы, либералы, забыли об этом. И забыли, что белый рабочий класс погибал в этом процессе.

Кит Эллисон может изменить это. Важность его назначения заключается в том, ЧТО он символизирует для молодых избирателей, которые массово поддержали Берни Сандерса, и все же отказались от Хиллари Клинтон.

Эллисон — это потенциал для DNC, возможность показать, что партия усвоила урок, и что лучше поздно, чем никогда. И что нужно слушать «посторонних», которые хотят перемен, но не хотят марать рук, тех, кто уже слишком много лет потирает ладони. Выбор Эллисона может стать сигналом всему миру о том, что США — это не только обращенная внутрь себя Америка Дональда Трампа, но это и Америка внешнего мира, с прогрессивным черным мусульманином из Миннесоты, который давал присягу верности на священном Коране», — пишет Мааджид Наваз на страницах издания The Daily Beast.