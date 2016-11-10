Первая снежная метель, обрушившаяся на западные области страны, и первые обновленные платежки за коммунальные услуги интересовали украинскую региональную прессу на неделе с 10 по 16 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но вначале о братских чувствах и мере благодарности.

Глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев заявил, что в Геническе есть свой газ и в избытке — в отличие от Крыма, передают «Херсонцы» (Херсон). Гордеев назвал провокацией поручение руководства России помочь городу Геническ с поставками газа из «оккупированного» Крыма. «Вот эти все провокации… я просто смотрел специально ролики, которые показывают, где Путин якобы дает поручение. Все эти ролики — монтажные, постановочные, потому что на сегодняшний день у Крыма у самих нет газа… Они, вместо того, чтобы свои проблемы решать, пытаются постановочные такие ситуации создавать с использованием президента Российской Федерации для того, чтобы отвлечь внимание от своих проблем, а не решать их», — сказал губернатор. По его словам, в Геническом районе в настоящее время достаточно газа для обеспечения потребностей всех потребителей; газ подается из собственных скважин на Арабатской стрелке. При этом, заявил Гордеев, из-за отсутствия в Крыму электро‑ и газоснабжения как со стороны «материковой» Украины, так и со стороны России, полуострову грозит гуманитарная катастрофа. В связи с этим Украина готова помогать жителям Крыма с газовым и электроснабжением ближайшей зимой «при условии полного вывода с полуострова войск российских оккупантов, возвращения Крыма под украинский контроль и выдачи лиц, участвовавших в его аннексии», а желающим покинуть полуостров до наступления зимних холодов область готова предоставить убежище уже сейчас.

Если метель вас застала на Тернопольщине, то это означает, что вы здесь вероятно застряли до весны, предупреждает «Тернопільська Липа» (Тернополь). Почему? Из-за бездействия тернопольских чиновников, которые могут только жаловаться на стихию. Хотя уже в понедельник, 14 ноября, никакого снега не было. А тернопольская власть вместо того, чтобы очищать дороги, просто отменила движение общественного и грузового транспорта, в результате чего люди, которые приехали из других городов и те, которым нужно утром ехать на работу, оказались в плену. Причем местными властями не было сделано ничего, чтобы помочь людям. Бездеятельность чиновников также привела к тому, что в населенные пункты скорая медицинская просто отказывалась ездить. А утром и вечером вдоль обочин дорог, которые и так не расчищены, шли колонны людей на работу.

Непогода парализовала половину Украины, продолжает «Волинь» (Луцк). Снег не был неожиданным. Синоптики заранее предупреждали, что в связи с перемещением активного циклона с Балкан в воскресенье, 13 ноября, на Волыни ожидается ухудшение погодных условий. И как прошла «репетиция»? Диспетчер Луцкой автостанции №1 говорит, что транспортное сообщение было плохое. В Луцк в воскресенье не дошли автобусы из Тернополя, Хмельницкого, Львова. Если говорить о волынских дорогах, то в частности по неглавным невозможно было проехать. Из-за непогоды 13 ноября были обесточены 14 населенных пунктов, еще 7 сел частично оставались без электричества. Как отметил мэр Луцка Николай Романюк, «вновь та же проблема: многие свои автомобили оставляли на улицах, что мешало полноценно почистить дороги».

На коллегии Ровенской облгосадминистрации губернатор Алексей Муляренко заявил, что в отличие от соседей дорожники Ровенской области сработали во время метели удовлетворительно, информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). Если где и было много снега, то, по словам мэра Ровно Владимира Хомко, вина в этом — не коммунальщиков, а метели, так как «снег был такой интенсивности, что его, наверное, не убрали бы с техникой в Германии и Америке». При этом в областном центре удалось стабилизировать ситуацию, а в Ивано-Франковске прекратили обучение в школах, в другом городе трамваи не ходили, в третьем — троллейбусы.

Снег — это не только радость, констатирует «Галичина» (Ивано-Франковск). Однако редакция отмечает, что обращавшиеся в газету люди отмечали оперативность дорожников и спасателей в помощи населению и ликвидации последствий стихии. Хотя от поваленных деревьев пострадали автомобилисты. Есть информация, что ветер и снег сломали немало фруктовых деревьев на приусадебных участках. Без электроснабжения оказались 47 населенных пунктов полностью и еще 75 частично. С 64 селами области нет телефонной связи. Все эти беды — следствие циклона, который, к счастью, недолго задержался на Прикарпатье. Правда, радоваться рано, ведь метеорологи обещают резкое похолодание, после которого якобы наступит не менее стремительное потепление.

В Днепропетровске протестовали против грабительских тарифов, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Более 150 участников акции протеста подошли к зданию областной госадминистрации Днепра и скандируя: «Тарифы снизить, зарплаты поднять!», «Банду зради геть!», «Олігархів геть від влади!» провели предупредительный пикет и митинг протеста, дав власти несколько недель на выполнение своих требований и призывая горожан готовиться к более массовой кампании сопротивления в случае продолжения тарифного геноцида украинского народа и преступной невыплаты зарплат на отдельных предприятиях. Некоторые выступающие у свободного микрофона призвали готовиться к забастовке на «Южмаше» в случае непогашения долгов рабочим на госпредприятии.

За отопление однокомнатной квартиры в 36 квадратов черновчане за 19 дней октября оплатят почти 1200 гривен, рассказывает «Чернівці Таймс» (Черновцы). Горожанам придется оплатить не только по новому тарифу, который подняли ровно на 100%, но и вдвое больше, чем того требует новый тариф. Мало того, что прошлогодний тариф 13,74 грн за квадратный метр с этого года вырос практически в два раза (до 27,45 грн), так еще и эти космические цифры будут умножены на специальный коэффициент, который достиг в октябре 1,9644. Этот коэффициент состоит из нескольких факторов: это и среднемесячная температура воздуха, и фактически предоставленное тепло, и другие показатели, которыми обычно обманывают простой народ. В расчетах средняя температура октября была показана как 8,7 градусов, а фактически — по данным «Гидрометеоцентра» — температура составила 5,5 градусов. Именно эта разница в три градуса привела к тому, что коэффициент, на который умножается тариф, составил 1,96.

В ноябре на Украине вступил в силу закон о квотах на украиноязычные песни в радиоэфире, напоминает «Подолянин» (Каменец-Подольский). Сейчас в Верховной раде с боями пытаются ввести аналогичные языковые квоты еще и для телевидения. Как будет решаться языковой вопрос и не только, изданию рассказал начальник управления контроля и анализа телерадиовещания Нацсовета Роман Кифлюк. Набила оскомину ситуация с телеканалом «Интер», который всегда отличался пророссийскими настроениями. Почему даже после разоблачения их шеф-редактора Марии Столяровой в сотрудничестве с ДНР и ЛНР государство не прекратило деятельности этого канала? «Интер» формально закона не нарушает, отвечает Кифлюк: «Например, Ани Лорак и Таисия Повалий ездят в Россию выступать, что лично мне не нравится, но против них не возбуждены уголовные дела, и они не объявлены в розыск. То, что было с госпожой Столяровой и ее перепиской — это компетенция правоохранительных органов, ее депортировали из Украины. Всем понятно, что владельцы канала — Фирташ и Левочкин, которые представляют «Оппозиционный блок» — осуществляют соответствующее влияние на редакционную политику. Конечно, такое многим не нравится, но, к сожалению, это не является достаточным основанием для лишения лицензии, это оборотная сторона демократии… Мы ставим вопрос об усилении функций Нацсовета, чтобы можно было все же больше влиять на ситуацию в теле‑ и радиоэфире, особенно национальной безопасности, разжигании межнациональной розни и тому подобное. Нам нужна возможность хотя бы временно приостанавливать вещание, поскольку на сегодня есть только три вида санкций: предупреждение, штраф и обращение в суд об аннулировании лицензии, они совсем недейственные. Новый закон уже принят, его вот-вот должен подписать президент».

В центре Днепропетровска может обрушиться строящееся метро, предупреждает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). В арт-галерее «Квартира» проходит выставка картин-цветностей. Их автор — художник и экстрасенс, известный по творческому псевдониму ПавЕл Пванто. Сегодня его уже нет в живых, но несколько лет назад экстрасенс сделал предсказание будущих событий на Украине и в Днепре, рассказал друг и ученик мастера, а также хранитель его работ Святослав Лоб: «ПавЕл Пванто предсказывал, что в течение ближайших двух лет может обрушиться строящееся на проспекте Яворницкого метро в пределах квартала в самом центре города. Кроме того, возможны большие промышленные выбросы в Днепр, в связи с чем могут возникнуть проблемы с водоснабжением горожан. Чтобы воспрепятствовать этому нужно построить Дом, дарящий жизнь. В нем будут реально помогать людям, тем же, к примеру, «детям Солнца». Но, главное, в этом доме нужно установить картину-цветность, которая своей энергетикой поможет воспрепятствовать таким пагубным событиям. Эта картина уже есть — ее размеры 1,5×3 метра. Такой дом-галерею нужно построить до конца 2017 года. Для этого надо, конечно, обращаться к городским властям».

С новым паспортом в виде ID-карты у запорожцев могут возникнут проблемы при пересечении границы Украины с Россией и Белоруссией, страны, куда украинцы еще могут въезжать по внутренним паспортам, пишет «Индустриалка» (Запорожье). Об этом сообщил начальник управления государственной миграционной службы Украины в Запорожской области Александр Харина. «Возможно, в этом есть какой-то политический аспект, — отметил Александр Харина. — Когда подписывались договора о въезде по внутренним паспортам, на Украине действовали бумажные паспорта, и на сегодня в этих государствах для пересечения границы действительны только такие паспорта. Владельцам ID-карт в таком случае я бы рекомендовал оформить загранпаспорта. Обычно наши пограничники граждан с ID-картой пропускают, а вот с пограничниками противоположной стороны могут возникнуть проблемы».

Полтавские депутаты хотят, чтобы парламент отменил плату для юридических лиц и предпринимателей в связи с декоммунизацией топонимов, сообщает «Полтавщина» (Полтава). На сессию Полтавского горсовета на рассмотрение депутатов собираются внести проект, в котором Верховную раду Украины просят освободить юридических лиц и предпринимателей от уплаты админсбора в связи с необходимостью менять свои учредительные документы, связанные с принятием «Закона о декоммунизации». Сейчас этот сбор составляет 0,3 минимальной заработной платы — за государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином госреестре, кроме внесения изменений в информацию об осуществлении связи с юридическим лицом. 0,1 минимальной заработной платы — за государственную регистрацию изменений сведений о ФИО или местонахождение ФОТ.

«Реал» (Винница) осуждает губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля, который «решил сделать некое политическое заявление». Не вникая в детали структуры местных элит в регионе, который он знает не лучшим образом, губернатор заявил, что закарпатскую таможню «крышуют» не его люди, а «винницкая команда». Какую именно «команду» он имел в виду? Среди «винницких» никогда не было того единства, которое пытается «создать» Геннадий Геннадиевич. Губернатор указал, что факт того, что таможенники не «заметили» электромобиль за 0,5 млн грн, перевозимый через границу, очень показателен. Мол, раньше СМИ, которые он связывает с семьей нардепов Балог, упрекали таможенников за меньшие погрешности, и писали, что Москаль «крышует» таможню. Теперь Москаль подчеркивает, что его люди устранены. «Теперь кадры здесь расставляют винницкие… И.о. начальника Закарпатской таможни Станислав Балуев раньше работал на Винницкой таможне, замглавы ГФС, который курирует таможню, Станислав (на самом деле Мирослав) Продан — с Винницкой области, «смотрящий» за таможнями советник главы ГФС Геннадий Романенко — с Винницкой области. Кстати, он — кум главы таможни времен Януковича Игоря Калетника, который также из Винницы, а сейчас в бегах», — заявил Москаль. При этом он не учел, что к примеру, Продана ассоциируют скорее с премьером Гройсманом, а глава правительства никогда не был в партнерских отношениях с Игорем Калетником и его семьей. Поэтому списывать все происходящее на мифическую «винницкую команду» не совсем верно. По крайней мере, «винницких» следует «разделять»… Но губернатор занят другим. Он считает, что контрабанда автомобилей через тамошнюю таможню будет только набирать обороты. Больше того, он отмечает, что «сейчас на Закарпатской таможне выстраивается разрушенная схема сигаретного «бизнеса».

В Харькове открыли мемориальную доску Юзефу Пилсудскому, передает «Вечерний Харьков» (Харьков). Она установлена на здании Украинской инженерно-педагогической академии. Именно здесь, в Харьковском императорском университете, Пилсудский учился на медицинском факультете в 1885—1886 годах. В церемонии открытия принял участие посол Польши на Украине Ян Пекло, который отметил: «Это очень эмоциальный день для меня. Отец моей матери дружил с Юзефом Пилсудским. Я сердечно благодарен всем, кто помог сделать все, чтобы эта мемориальная доска появилась на этом здании». В Харькове училось и преподавало много известных поляков. Здесь бывал польский поэт, политический публицист, деятель польского национального движения Адам Мицкевич, учился польский и российский художник-классик Генрих Семирадский, в Харькове жил фотограф и кинематографист польского происхождения Альфред Федецкий.

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Александр Фищук провел протокольную встречу с послом Румынии на Украине Кристиану-Леоном Цуркану, которая состоялась при участии председателя областного совета Ивана Мунтяна, Черновицкого городского головы Алексея Каспрука и генконсула Румынии в Черновцах Элеоноры Молдован, информируют «BukNews» (Черновцы). Были обсуждены вопросы проведения процессов реформ на Украине, углубление партнерского сотрудничества между Черновицкой областью и Румынией, дальнейшей реализации совместных инвестиционных проектов, обеспечения прав и свобод румынского национального меньшинства в частности в сфере образования. Фищук, обращаясь к послу, выразил благодарность румынскому народу и руководству государства за поддержку Украины в сложное время. Он отметил, что Румыния — важный стратегический партнер для Буковины, благодаря реализации совместных проектов и программ удается решать общие проблемы развития территорий. В частности сейчас в области совместно с румынскими партнерами ведется активная подготовка к дальнейшему участию в программе приграничного сотрудничества «Румыния — Украина», проектах по развитию автомобильного и железнодорожного сообщения между Румынией и Украиной. Также губернатор подчеркнул, что на Буковине обеспечиваются права и свободы всех национальностей, проживающих на территории области в частности румынской. Замечено, что в области в настоящее время ни одна румынская школа и садик не закрыты, дети имеют право свободно выбирать язык обучения.

Перед встречей украинского премьера Гройсмана и венгерского Виктора Орбана активизировались антивенгерские силы на Украине, заявил председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович. Как пишет «Mukachevo.net» (Мукачево), Брензович напомнил, что против венгров Закарпатья велась активная пропаганда на разных интернет-порталаx. В качестве примера он указал на неоднократные повреждения памятников на Верецком перевале и Шандору Петефи в Ужгороде и Берегово. А также факельный марш в марте этого года, «когда экстремистские группы скандировали лозунги об уничтожении венгров». По его словам, «такие проявления всегда происходили в то время, когда наблюдалось оживление в украинско-венгерских отношениях. Даже теперь, когда встреча на высшем уровне находится только в стадии подготовки, на Украине, к сожалению, усилилось влияние радикальных экстремистских сил, которые обычно враждебно относятся к меньшинствам».

Журналист «Zaxid.net» (Львов) посетил польский город Перемышль и пообщался с его мэром Робертом Хомой. Мэр заверил, что украинцам в Перемышле ничего не угрожает, они и дальше могут организовывать свои мероприятия. Но в этих мероприятиях не стоит участвовать людям, которые героизируют Степана Бандеру, Юрия Шухевича, бойцов ОУН и УПА (организации, деятельность которых запрещены в РФ), нельзя использовать украинскую символику — красно-черные флаги, например. Иными словами, украинцам надо отказаться от части собственной истории и идентичности. «Поймите, в Польше запрещена пропаганда националистической, бандеровской, коммунистической и фашистской символики, — заявил Хома. — Мы имеем на это право. Мы вправе ожидать, что у нас будут выступать группы или исполнители, которые не пропагандируют таких символов. С другой стороны Украина ввела такой закон, который запрещает негативно высказываться в адрес людей, которых она считает своими героями. И Украина тоже имеет такое право… Когда я принимал посла Украины, сине-желтый флаг висел у городского совета и не был подожжен или сорван. Поэтому к украинскому меньшинству никто не относится враждебно. Но то, что касается символики, которая идентифицируется с бандеризмом, то на это никогда не будет согласия. И здесь нечего провоцировать».

Люди старшего поколения должны помнить о хунвейбинах — соколах культурной революции в Китае, изрядно «нагадивших» в 1966—1967 годах, рассказывает «Провінція» (Черкассы). На днях знамя хунвейбинов из братского Китая подхватили в Черкассах. Год назад 25-летняя Оксана Ковбоша, проживавшая в Николаевской области, прошла по списку «Свободы» в Черкасский областной совет. Украинская политика горазда на подобные казусы. Благодаря стечению обстоятельств, обусловленных новой системой местных выборов, безработный член «Свободы» из Николаева становится членом постоянной комиссии Черкасского областного совета по вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики и спорта. И вот на днях миловидная девушка, выросшая в безалаберной, но свободной от повсеместного доносительства постсоветской Украине, поведала о депутатском обращении, адресованном ею главе Черкасского областного совета Вельбовцу. Поводом для обеспокоенности депутата стала история о том, как жители бывшего переулка Тельмана возмутились, что городская власть, не посоветовавшись с ними, переименовала переулок в улицу Братьев Чучупак. Проводником интересов «тельмановцев» стала проректор Черкасского областного института последипломного образования педработников Галина Назаренко. Она подала административный иск в Сосновский районный суд с предложением вернуть переулку старое название. Депутат Ковбоша просит главу Черкасского облсовета «проверить деятельность Назаренко Г.А. на должности проректора института…, обязать ее сделать отчет о проделанной в 2016 году работе, кроме того — провести внутреннее расследование относительно ее компетентности и соответствия занимаемой должности». И на закуску: «Особенно возмущает то, что одним из основных аргументов этническая россиянка Галина Назаренко указывает, что название Братьев Чучупак — оскорбительно… Будто бы потому, что детей в школе дразнят «чучупакабрами». Короче говоря, сколько не повторяй мантру «Україна — це Європа», павлики морозовы — наше все. Уважаемому депутату Черкасского облсовета неловко как-то даже напоминать, что и «этническая россиянка» Назаренко, и сын солнечной Молдавии Юрий Ботнар (ваш товарищ по «Свободе» и борьбе) — граждане Украины. Подчеркивание этнической принадлежности людей — моветон. Гражданка Назаренко имеет конституционное право подвергать сомнению решение органов исполнительной власти и опротестовывать их в суде. Граждане Украины (в данном случае — жители переулка Братьев Чучупак) вправе выбирать, на какой улице им жить. Если квалификацию кандидата педнаук будут проверять безработные депутаты облсовета — то на Украине начали заправлять хунвейбины…