Дороги

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Новый глава «Укравтодора» Славомир Новак предлагает частично переложить содержание автодорог Украины на грузоперевозчиков, применив тем самым на Украине польский опыт: «Если они хотят зарабатывать деньги на дорогах, то пусть инвестируют в эти дороги. Не только покупая топливо, потому что это нормально, а оплачивая пользование этой дорогой». В целом же, по словам главы компании, главная проблема украинских дорог — недофинансирование: «Я сравнил бы годовой бюджет «Укравтодора» с двумя-тремя месяцами годового бюджета, выделенного на польские дороги. Конечно, ситуация несравнима, потому что в Польше был невероятный шанс воспользоваться поддержкой ЕС. Украина, к сожалению, не является членом Евросоюза. Я сравнил бы сегодняшнюю ситуацию на украинских дорогах с ситуацией в Польше двадцать лет назад, когда не было денег на содержание, не было денег на ремонт дорог и Польша переживала подобный кризис. Впрочем, я верю в то, и это очень важно, что без соответствующего финансирования ремонта, а затем содержания дорог, можно забыть об экономическом развитии государства», — отметил Новак в интервью телеканалу «Эспрессо.TV».

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян продолжает настаивать на том, что платные дороги на Украине — реальность. В интервью изданию «Сегодня» он обозначил, какие из трасс могут приносить прибыль инвесторам: «Инвесторов интересуют автодороги, потому что это рентабельный бизнес. У меня были переговоры с тремя компаниями мирового значения. Они готовы заниматься в Украине концессионными дорогами. Их интересуют самые загруженные трассы. Там, где проходят основные европейские направления. Скажем, Львов — Херсон, с запада на юг, с юга на север. Вокруг крупных городов — трафик. Конечно, еще нужно изучить рынок, подготовить экономико-техническое обоснование. Но хорошо, что есть намерение. Безусловно, такие дороги станут платными. Они будут отдельными. То есть будут идти параллельно с бесплатной дорогой».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман затронул ремонт дорог во время заседания Кабмина. По его словам, ремонтные работы ориентировочно будут начаты в апреле: «На следующий год я хотел бы, чтобы мы, условно говоря, начали ремонтный сезон в апреле. Но это уже будет зависеть от погодных условий. Поэтому сейчас готовят проектно-сметные документации, проекты, проводят тендеры и так далее — все то, что необходимо для того, чтобы пройти до апреля процедуры».

Как сообщалось ранее, правительство Украины намерено с 2017 года плотно взяться за ремонт старых и строительство новых дорог, выделяя на это серьёзные суммы в течение как минимум ближайших трёх лет. Необходимость таких затрат обосновал Владимир Омелян: «Нам нужно больше ремонтировать, потому что из 170 тысяч автодорог в удовлетворительном состоянии — 10%. Все остальное подлежит реконструкции и капремонту. Уничтожен часто не только верхний слой асфальта, но и основа», — сообщил он журналисту издания «Сегодня». В настоящее же время, по его словам, все ремонтные работы прекращены в связи с погодными условиями. В случае оттепели дорожники вернутся к работе, если же холодная погода сохранится — приступят к ней уже весной.

Железная дорога

Экс-директор по технической политике «Укрзализныцы» Ростислав Демин в интервью информагентству УНИАН высказал предположение о том, что грузоперевозки на территории Украины постепенно могут перейти под контроль России — если Украина, конечно же, не будет вовремя и в достаточном объёме инвестировать в обновление парка локомотивов и вагонов: «Кроме техногенной опасности устаревшего вагонного парка и экономического ущерба от невозможности «Укрзализныци» полноценно оказывать услуги промышленным предприятиям, есть дополнительный, но очень важный аспект — в случае бездействия по замене парка железнодорожные перевозки в Украине могут быть взяты под контроль Россией». По его мнению, это связано с программой обновления подвижного состава, которую в данный момент реализует РЖД. В отличие от Украины, в России ещё 2 года назад указом президента запрещено продлевать срок службы грузовых вагонов, т. е. парк постепенно молодеет. А старые вагоны, как он считает, вскоре могут оказаться на Украине.

Пресс-секретарь филиала украинской Приднепровской железной дороги Ирина Козлова сообщила журналистам, что «Укрзализниця» в ближайшее время не планирует возобновлять ж/д сообщение с Крымом. Такую позицию она аргументировала тем, что в компании не могут проверить, в каком состоянии находятся пути и контактные сети, а следовательно — гарантировать безопасность пассажиров.

В ответ на запрет правительства Украины на эксплуатацию российских цистерн РЖД ввела аналогичные санкции в отношении украинских ж/д перевозчиков. Под их действие попали 10 компаний (ПАО «Укрспецтрансгаз», ООО «Укррос-Транс», ООО «Евразия Транс Сервис», ПАО «Днепровский КПК», ЧП «Лизинговая компания ВЛ», ДП «Трансгарант-Украина», ООО «Риф-Транс-ЛТД», ГП «Укрспецвагон», ООО «ТД «Западный», ПАО «Стрыйский вагоноремонтный завод»). «Запретить прием к перевозке всех грузов, всех отправок, в том числе по МСГП, со всех станций РФ и транзитом через территорию России в другие государства, в адрес всех грузополучателей с момента получения и до отмены, кроме порожних вагонов указанных владельцев, следующих в направлении Украины», — сказано в документе.

Но, даже несмотря на проблемы, которые «Укрзализниця» создаёт экспортёрам, в компании планируют в следующем году повысить расценки примерно на 25%. Об этом сообщает украинское издание «Минпром», ссылаясь при этом на проект финансового плана компании, копию которого журналистам удалось раздобыть. План пока ещё не утверждён правительством, однако именно такое повышение тарифов по грузовым перевозкам предлагают его авторы.

Аэропорты

Согласно заявлению Мининфраструктуры Украины, по итогам работы III квартала «Борисполь» был признан самым быстрорастущим аэропортом Европы в своём классе (средние аэропорты, обслуживающие 5−10 млн пассажиров в год). По информации, обнародованной Международным советом аэропортов, прирост пассажиропотока в III квартале 2016 года составил 18,6%.

Тем временем Госавиаслужба предоставила данные по пассажиропотоку за январь — октябрь 2016 года. Он составил 10,842 млн человек, что на 17,8% больше показателя прошлого года за тот же период. В пятёрку наиболее результативных аэропортов вошёл второй аэропорт Киева — «Киев» (известен также как «Жуляны»), а также воздушные ворота Одессы, Львова и Харькова. К слову, харьковский аэропорт также отмечен в отчёте Международного совета аэропортов как быстрорастущий в классе малых аэропортов. Доля «Борисполя» в общем пассажиропотоке равняется почти 70% (7,264 млн человек).

Разгадка этого роста, явно опережающего экономику, кажется найдена: «Трансферные пассажиры покупают билеты с пересадкой в Борисполе и становятся пассажирами сразу нескольких рейсов авиакомпании. Этот факт значительно улучшает статистику пассажирских авиаперевозок Украины», — объясняет экс-начальник отдела авиаперевозок Мининфраструктуры Андрей Ярмак журналисту «ЛИГА.Бизнес».

Порты

Владимир Омелян в эфире телеканала 3S. TV назвал тарифы в украинских портах «неконкурентными» и пообещал в ближайшее время внедрить новую методику их расчёта, что должно уменьшить их примерно вдвое: «Мы видим падение грузооборота в украинских портах из года в год. Неконкурентная тарифная политика в контексте портовых тарифов и сборов. Мы сейчас над этим работаем, есть политическая воля и президента, и премьер-министра, и в ноябре мы утвердим новую методику портовых сборов, которая снизит их минимум в два раза… В министерстве планируется к концу года утвердить новую методологию портовых сборов. Сейчас уже находимся на финальной стадии работы со Всемирным банком и IFC в этом направлении, которая, надеемся, должна улучшить ситуацию».

Такое решение можно только поприветствовать, однако в связи с ним есть как минимум два вопроса: выдержит ли «Укрзализниця» дополнительный трафик и насколько это согласовано с планами сдачи портов Украины в концессию? Ведь снижение ставок автоматически означает падение прибыли инвестора.

Однако, судя по выступлению министра на другом телеканале — «Эспрессо.TV», все эти риски просчитаны. Министр заявил, что в настоящее время ведёт переговоры с Hutchison Ports — одним из крупнейших мировых операторов, готовым зайти в один из портов Украины. «Мы готовим технико-экономическое обоснование для модельных портов, которые мы выбрали. Чтобы мы с инвесторами говорили на языке фактов, цифр, документов, а не просто декларациями или лозунгами. Начата работа в морском порту Ольвия, Херсон. Я надеюсь, что мы также сможем перейти к другим портам. Параллельно мы работаем с инвесторами».

Через 4 года мощности украинских портов по перевалке зерна превысят 150 млн тонн в год. Об этом написал в своей колонке для портала ЦТС заместитель председателя Администрации морских портов Украины Вячеслав Вороной: «До 2020 года запланировано строительство 36 объектов по перегрузке зерновых грузов. 10 из них, мощностью 33,8 млн т/год в стадии строительства и 26 из них, мощностью 65 млн т/г — «на бумаге».

Алексей Вадатурский (совладелец одного из крупнейших зернотрейдеров Украины — компании «Нибулон») в своём блоге для «Экономической правды» обвинил порты Большой Одессы (ОМТП, МТП «Южный», МТП «Черноморск») в том, что они сознательно препятствуют развитию транспортного судоходства по Днепру и Южному Бугу: «Посмотрите, где у нас реки, и где Черноморск, Одесса, Южный и другие порты. Они стоят за реками. Посмотрите на то, где находятся ключевые морские порты Западной Европы — Гент, Антверпен, Роттердам, Амстердам, Гамбург — в устьях рек. Сегодня портам Большой Одессы не выгодно, чтобы Днепр и Южный Буг были транспортными артериями. И поэтому их лобби не позволяет Мининфраструктуры принять необходимые решения. Ничего нового, работает идеология развития морских портов, которая была основана предыдущей властью».

Правительство продолжает устраивать смотрины Херсонскому МТП, который решено сдать в концессию. В ноябре предприятие посетили представители Japan International Cooperation Agency. СМИ сообщают, что эта компания вот уже 7 лет пытается зайти на украинский рынок, однако пока что вместо этого осуществила проекты в других странах Черноморского региона (Румыния, Болгария). Ранее порт посещали инвесторы из Нидерландов.

Неожиданно креативно прорекламировала передачу портов в концессию замминистра экономики Юлия Ковалив: «Нигерия в 2016 году празднует десять лет передачи в концессию большинства своих портов. Причем нигерийцы оценивают первые результаты … очень позитивно», — написала чиновница в своём Facebook. Возможно, она выбрала именно её из-за схожести политической ситуации (гражданская война, правительство не контролирует часть территории страны), ведь пиратства в территориальных водах Украины пока ещё нет.

Владимир Омелян пытается спасти (в январе — октябре транзит снизился на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) транзитный трафик через украинские порты не только снижением портового сбора. В Мининфраструктуры заключили соглашение с Турцией о расширении комбинированных (паромных) перевозок.

Координатор общественного движения «НЕТ коррупции на транспорте!» Александр Захаров выступил с резкой критикой решения Мининфраструктуры о передаче буксирного флота ОМТП в аренду дубайской DP World: .»Просто так отчуждать государственное имущество, даже в пользу иностранной компании с мировым именем, без решения ФГИ нельзя. Возможно, была какая-то схема тонкая, хитрая придумана. Портовики, особенно в Одесском порту, — мастера выдумывать схемы по отчуждению государственного имущества. Само госпредприятие «Одесский порт» ни одной тонны уже не перерабатывает давно. Все роздано в аренду. И теперь последний высоколиквидный актив, который приносит более 80% дохода порту, сегодня тоже кому-то отдается!» — утверждает эксперт в комментарии интернет-изданию «Обозреватель». Напомним, согласно плану, дубайская компания должна получить буксиры в аренду на 5 лет, заплатив за это 50 млн долларов: половину сразу, половину — в течение 10 лет. Сами портовики утверждают, что 50 млн эти буксиры принесут порту за три года, и при этом их никому не придётся сдавать в аренду.

Впрочем, в последнее время выяснились подробности. По некоторым данным, соглашение с DP World было прикрытием, а конечным арендатором выступил бы портовый оператор ТИС. Что же касается рассрочки, то по расчётам экспертов убыток от неё составил бы 4 млрд грн, что является крупнейшей афёрой со времени продажи Черноморского морского пароходства (государственная компания, владевшая несколькими сотнями торговых судов).

Странной арендой заинтересовали даже в Верховной раде Украины: «Заявление было подготовлено, но оно не было передано правоохранительным органам, в связи с тем, что не было документов. Мы их пытались получить, сейчас их получили, но для того, чтобы сохранить контроль над ходом дела, сегодня его подписывают остальные народные депутаты межфракционного депутатского объединения. Их 5 — от четырех парламентских фракций. Там и Радикальная партия, и «Народный фронт», и БПП, и «Оппозиционный блок». Мы вносим в реестр и начинаем заниматься этим», — сообщил журналисту «Обозревателя» бывший главный инженер ОСП «Судоверфь Украина» ГП «Одесский морской торговый порт» Алексей Мусатов.

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