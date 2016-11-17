



Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

В последнее время целый ряд экспертов выдвинул серию убедительных аргументов о том, что Австралия должна принять на вооружение ядерные подводные лодки (АПЛ), поскольку субмарины, работающие на традиционном топливе, не справляются с поставленной задачей, пишет Питер Бриггс в статье для The Strategist.

Автор отмечает, что благодаря ядерной силовой установке устраняется необходимость подвергать лодку опасности при перезарядке батарей, а также повышается её мобильность. Так, АПЛ может двигаться быстрее, дальше и дольше, с помощью чего она становится эффективным средством воспрещения доступа в море. Единственное, что ограничивает потенциал лодки, — это запасы продовольствия и эффективность экипажа.

Австралия получит максимум преимуществ и потенциала сдерживания, если воспользуется скрытностью АПЛ для проникновения в районы, где страна не контролирует ни море, ни воздушное пространство над ним. Так, Канберра сможет собирать разведывательную информацию или наносить удары по стратегическим целям в море и на побережье. Преимущества от введения ядерных силовых установок вместе с задачами, стоящими перед страной, могут оправдать переход на флот АПЛ.

Автор обращает внимание на человеческий фактор в таком процессе, отмечая, что технический и другие факторы столь же немаловажны, однако подготовка персонала должна стать приоритетом.

И задачи, стоящие перед таким персоналом, намного более сложные, чем на традиционных лодках. Так, на каждой АПЛ находится два квалифицированных для командования офицеров, а также пять офицеров-техников в сравнении с традиционными субмаринами, где их по одному.

Проверки там также значительно жестче. Каждый член персонала должен в полной мере соблюдать установленные правила. А на подготовку такого персонала уходит много времени. Например, обучение техников/инженеров может занять до 15 лет, прежде чем они смогут достигнуть необходимого уровня.

По мнению автора, для поддержания критической массы опытного персонала Австралии необходимо иметь по меньшей мере десять АПЛ, поскольку если это число будет меньше, ВМС не смогут генерировать достаточное число подготовленных экспертов.

Правилом большого пальца для подводных сил является то, что на каждого подводника в походе ВМС должны держать от 1,6 до 1,8 человека на суше. Поэтому численность экипажа выбранной АПЛ является ключевым определяющим фактором. Для флота из десяти более крупных АПЛ Соединенного Королевства или США потребуется 3,4 тыс. человек. Если будут задействованы меньшие по размеру АПЛ Франции, то потребуется половина этой численности.

На сегодняшний день в рядах подводных сил Австралии служит около 600 военнослужащих и членов технического персонала. Страна не сможет преодолеть нехватку квалифицированного персонала, одновременно преодолевая технические сложности, связанные с переходом на ядерную силовую установку, к моменту, когда придется заменять нынешние субмарины типа «Коллинз». Эти лодки имеют ограниченный срок службы, и если Канберра решится на этот недофинансированный переход, есть риск, что Австралия окажется без действующего подводного флота в 2030—2040-х годах.

Менее рискованным шагом, считает автор, было бы построить девять традиционных субмарин, для которых потребуется 1,5 тыс. членов подводных сил, к которым будут прибавлены дополнительные офицеры-техники и инженеры. Они смогут стать той кадровой базой, на основе которой можно будет осуществить переход к АПЛ.

Современные подводные лодки, оснащенные анаэробной силовой установкой и схожими боевыми системами и оружием, могут превзойти АПЛ, ключевым фактором является тренированность и подготовленность экипажа.

Подготовка персонала для работы на ядерных силовых установках потребует 15 лет, после которых потребуется еще столько же, прежде чем у Канберры появится первая подводная лодка, тогда как в 2046-м Австралия могла бы получить уже десятую новую субмарину, работающую на традиционном топливе.

Стоимость такого перехода может также стать значительным фактором. Издержки на создание инфраструктуры, поддержание квалифицированного персонала и плата владельцам интеллектуальной собственности не сравнятся с суммой, озвученной Конгрессом США, на постройку еще одной ударной АПЛ. Нельзя забывать и о других расходах, таких как логистика, строительство и так далее. Поэтому переход на АПЛ может обойтись Австралии в 4−6 раз дороже, чем постройка неядерного подводного флота такого же размера.

Таким образом, заключает автор, хотя и высказываются убедительные аргументы за переход на ядерные силовые установки в подводном флоте Австралии, стране нужна намного большая численность квалифицированного персонала, поэтому для начала стране стоит увеличить свой неядерный флот.