На минувшей неделе в Калининграде прошёл круглый стол российских, белорусских и литовских железнодорожников. Представляющий литовскую сторону заместитель гендиректора АО «Литовские железные дороги» Стасис Гудвалис в интервью корреспонденту ИА REGNUM ответил на актуальные вопросы калининградцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Заместитель гендиректора Литовских железных дорог Стасис Гудвалис

ИА REGNUM: Господин Гудвалис, мы, живущие в Калининградской области, опасаемся, что из-за политических разногласий произойдёт блокада региона. Например, прекратится железнодорожное сообщение с «большой Россией»…

Откуда у вас вообще такие мысли?

ИА REGNUM: В газетах пишут…

Знаете, к нам в Литву часто приезжают наши коллеги из разных городов России. Мы обсуждаем вопросы, а вечером они идут по магазинам, культурно отдыхают, возвращаются и говорят мне: «Мы удивлены! У нас пишут, что в Литве русских ненавидят, бьют. А с нами в любом магазине говорят по-русски, прекрасно обслуживают». Я в таких случаях отвечаю, что ложка мазута всегда испортит бочку мёда.

Но можно с вами согласиться, что последнее время в мире хватает политических разногласий и недопонимания. Сложившаяся на сегодняшний день сложная экономическая ситуация во всём мире сказывается и на железнодорожном транспорте. Но, думаю, это временные тенденции. Наша компания видит позитивные тенденции, и мы будет дальше сотрудничать с Калининградской областью и другими регионами в любых условиях. Нам дорог каждый клиент, поэтому мы не видим причин блокады Калининградской области или подобных убеждений. Более того, есть планы по модернизации калининградского направления.

ИА REGNUM: Какие, если не секрет?

Сейчас мы завершаем электрификацию на литовско-белорусской границе по маршруту Новая Вильна — Молодечно. Мы сели за стол переговоров потому, что между гражданами Литвы и Белоруссии есть спрос на приграничные перевозки. А электрички, как известно, не только экологически безопасны, но и обходятся дешевле тепловозов. Следующий этап электрификации — на Клайпеду. После Клайпеды у нас планы всё же электрифицировать калининградское направление, пустить поезда на электрической тяге. Мы заинтересованы в Калининграде, нет даже в мыслях что-то закрыть на этом направлении.

ИА REGNUM: Расскажите, как вы сотрудничаете с российским эксклавом?

Литовские железные дороги ведут активную работу, чтобы сохранить и привлечь новые транзитные грузоперевозки на калининградском направлении. Хорошим примером в этом году является сотрудничество с российской агропромышленной компанией «Содружество», а также Кузбасской топливной компанией, которая осуществляет перевозку угля из России транзитом через Латвию, Литву, Калининградскую область в Польшу. Совместно с компанией ООО «Автотрек» разрабатывается интересный проект по перевозке автодеталей из Калининградской области в Южную Корею.

ИА REGNUM: А вы повышаете тарифы на калининградском направлении?

Не повышаем уже два года, поскольку сразу потерям грузы. Мы работаем в сложных условиях, в связи с острой конкуренцией на рынке. Кризис на Украине, экономический спад в России и замедление роста в Китае оказывают влияние на развитие бизнеса. В течение 2016 года Литовские железные дороги приняли ряд дополнительных решений по оптимизации тарифов при перевозке грузов транзитом по Литве в направлении Калининградской области.

ИА REGNUM : На какие грузы снижены тарифы?

Литовские железные дороги делают скидки на перевозку более 30 родов грузов на калининградском направлении. В частности, на перевозку угля в Калининградскую область установлена дополнительная скидка в размере 6% при выполнении годовых объёмов перевозок в размере не менее 700 тыс. тонн. При этом общая скидка на уголь составляет 45−57%. На перевозку сахара-сырца из Калининградской области в Казахстан и Киргизию установлена скидка в размере 35%. Также есть существенные скидки — от 30% до 60% — на перевозку разного вида контейнеров.

Кроме того, в этом году АО «Литовские железные дороги» и АО «Белорусские железные дороги» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом. В результате установлены дополнительные понижающие коэффициенты на перевозку строительных материалов, чугуна, зерна, чёрных металлов, солода, бобов соевых, подсолнечного, соевого и рапсового масел транзитом по Литве в направлении Калининградской области.

ИА REGNUM: И в следующем году повышения не планируете?

В 2017 году на калининградском направлении будут действовать прежние тарифы на грузоперевозки. Ожидаем того же и от российской стороны.

ИА REGNUM: Вы сказали, что боитесь потерять рынки в случае повышения тарифов. А кто конкуренты?

Сегодня грузоотправителей привлекают паромы из Калининградской в Ленинградскую область (Балтийск — Усть-Луга), привлекают автоперевозки. Мы доезжали до Казани и всюду видели прекрасные, новые дороги. В общем, до Урала мы полностью проигрываем автоперевозчикам с искусственно низкими тарифами со стороны России. Вот здесь мы имеем как раз политическую составляющую, когда политика выше экономики. Мы — железная дорога — никогда не догоним искусственные тарифы. Но, к счастью, это временное явление.

Возвращаясь к Калининграду, отмечу, что в проигрыше остаётся и Калининградская железная дорога. Два месяца назад АО «Литовские железные дороги» принимало участие в Таллине в 65-м заседании Совета по железнодорожному транспорту, где глава РЖД Белозёров сказал, что Федеральная служба по тарифам РФ планирует увеличить железнодорожные тарифы на 9%.

ИА REGNUM: Ваши скидки способствуют росту перевозок?

С начала 2016 г. перевозки в сообщении между Литвой и Калининградской областью выросли. По итогам работы за 10 месяцев, транзит составил 7,393 млн тонн, на 7% больше, сравнивая с аналогичным периодом 2015 года. Конечно, это не те цифры, которые были раньше…

ИА REGNUM: В Калининграде последние годы популярен вопрос о создании скоростной железнодорожной трассы Калининград — Москва. Особенно остро эта тема стоит накануне предстоящего чемпионата мира по футболу. А как в Литве видят эту идею?

Идея обсуждается, но чтобы применить её на практике, нужны очень большие инвестиции.

ИА REGNUM: Для чего?

Прежде всего, нужно вкладывать в новый путь. Действующее полотно не соответствует скоростному движению. Сегодня поезда на этом маршруте — и в России, и в Литве и в Белоруссии — могут ехать с максимальной скоростью 120 км/ч. Теоретически можно на старых путях выжать 160 км/ч, но вагоны не выдержат при движении по кривой. Решение о строительстве нового пути должны принять одновременно сразу все три страны. При этом каждый должен модернизировать свой участок дороги. Больше всего Россия (порядка 200 км по Калининградской области и 400 км по Смоленской области и Подмосковью. — ИА REGNUM ), затем Белоруссия (порядка 300 км), Литва — 236 км. Следующий немаловажный момент — как «отбить» инвестиции. Ведь во всех трёх странах пассажирское сообщение — убыточное. В общем, надо всё капитально считать.

ИА REGNUM: То есть скоростной проект к чемпионату 2018 года реализовать нереально?

Думаю, нереально. Было бы целесообразно пересмотреть всевозможные административные меры в России, Белоруссии и Литве для уменьшения времени поездки.