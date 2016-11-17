



Иван Шилов ИА REGNUM Наковальня. Молот

Правительства стран-членов ЕС только сейчас начинают свыкаться с мыслью, что на выборах в США победил Дональд Трамп. Для Великобритании его победа стала особенным политическими и стратегическим шоком. Внешняя политика Соединенного Королевства на протяжении более 40 лет зиждилась на двух столпах, одним из которых были близкие отношения с США, другим — активное участие в формировании европейской интеграции. Менее чем за пять месяцев оба этих столпа оказались стертыми в порошок взбунтовавшимся электоратом, недовольным сложившимся статус-кво, пишет Томас Рейнс в статье для Chatham House.

С 1945 года Лондон пытался продвигать свои интересы, поддерживая и углубляя либеральный миропорядок. Послевоенное устройство позволило Великобритании получить влияние в международных институтах, которое страна сохранила, невзирая на его ослабление. Это привилегированное положение соответствовало истории, традиции и созданному страной образу среди политического класса, который рассматривал роль Соединенного Королевства не только чем-то естественным, но и необходимым, какими бы неоднозначными ни были результаты. Решение выйти из ЕС стало отказом от этого подхода, почему многие и посчитали его плохой задумкой.

И в самой основе этой роли лежали отношения между США и Соединенным Королевством. Большую часть этого времени Лондон был основным союзником Вашингтона, особенно по вопросам международной безопасности. Великобритания принимала участие в каждом крупном военном вмешательстве США за последние 25 лет: от войны в Персидском заливе до Афганистана, Ирака и Ливии. Даже когда Вашингтон переключил свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, Великобритания была по-прежнему важным, а иногда и решающим партнером Белого дома. Так, когда парламент Соединенного Королевства проголосовал против нанесения ударов по силам президента Сирии Башара Асада, это, по сути, расстроило подобные планы и в США.

На протяжении последних пяти лет встречи глав британского правительства и президента США характеризовались обеспокоенностью Лондона относительно того, являются ли отношения между двумя странами по-прежнему «особенными». Это привело к ряду комических инцидентов, как, например, то, что премьер-министр Тереза Мэй оказалась лишь девятым мировым лидером, с которым поговорил Трамп.

Однако может получиться так, что администрация Мэй еще с теплотой будет вспоминать дни, когда именно вопросы протокола становились темами для недовольства. Так, с приходом Трампа к власти Лондон может столкнуться с перспективой таких США, которые идут наперекор собственным международным целям. По огромному ряду вопросов Трамп выступает за диаметрально противоположный британскому подход.

Так, правительство Великобритании на протяжении долгого времени поддерживало многосторонние шаги для борьбы с изменением климата, тогда как Дональд Трамп утверждает, что изменение климата было придумано Китаем для подрыва конкурентоспособности США. Оно выступает за введение санкций для сдерживания «российской агрессии», а Трамп видит в президенте России Владимире Путине компаньона.

Тереза Мэй хочет быть защитником свободы торговли, а Трамп — страдающий фрустрациями протекционист, придумывающий одну аббревиатуру за другой: анти-НАФТА, анти-ВТО и другие. Между взглядами Великобритании и позициями, озвученными Трампом в ходе предвыборной кампании, пропасть. И это, если не принимать во внимание более широкий его политический курс, который вызывает беспокойство у большинства политиков в Соединенном Королевстве. Оптимистический настрой Бориса Джонсона не может скрыть тот факт, что если внешняя политика Трампа последует за его предвыборной риторикой, то столкновений не избежать.

В том, что касается выхода страны из состава ЕС, победа Трампа также не внушает надежд. Выиграй на выборах бывшая первая леди Клинтон, она бы, скорее всего, поддержала такой Brexit, который бы вызвал наименьшие политические и экономические пертурбации. Трамп же выступал за Brexit и радовался исходу референдума, который в ЕС восприняли как катастрофу. Взгляды Трампа на Россию, НАТО и изменение климата идут вразрез со взглядами большой части лидеров ЕС. Его воспринимают с презрением во многих столицах ЕС из-за его риторики. Самое большое, на что сейчас может надеяться Великобритания, — это то, что обеспокоенные направлением политики США лидеры ЕС посчитают, что сейчас не время отстраняться от Соединенного Королевства.

На данный момент, однако, имеются признаки того, что в отношениях между ЕС и Лондоном может наступить раскол из-за реакции на победу Трампа. Так, подход правительства островного государства уже, как кажется, оказался более реалистическим, чем реакция ЕС. Премьер-министр страны Мэй, по всей видимости, будет искать области взаимовыгодного сотрудничества, избегать открытой критики и попытается построить эффективные рабочие отношения с новыми официальными лицами США в надежде на то, что Лондон сможет добиться определенного влияния на политику США. Также можно себе представить, что при поддержке выступающих за свободу торговли республиканцев в Конгрессе, может состояться двустороннее соглашение по торговле между Великобританией и США, вместо Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства. Хотя Лондон еще нескоро сможет проводить переговоры по этому вопросу.

В этом подходе есть определенная логика, поскольку лучше быть союзником, которого Трамп слушает, чем критиком, которого он игнорирует. Однако это крайне неудобная позиция. Из-за его риторики в Великобритании все чаще будут призывать к критике Трампа и отказу от поддержки его позиций. Выбрав такой подход, Мэй рискует оттолкнуть лидеров стран ЕС, которые, кроме вопросов Brexit, являются более близкими её политическими партнерами. Даже в поздравлениях Трампу отчетливо чувствовалась разница между прагматичным тоном Терезы Мэй и осторожностью Ангелы Меркель, тогда как глава МИД Великобритании отказался посетить специальную встречу глав дипломатических ведомств ЕС 13 ноября для обсуждения результатов выборов, поскольку он не хотел присутствовать на коллективном стенании.

Попытка сохранять оптимизм в отношении этого нового подхода для Великобритании негативно влияет на репутацию страны. Произнося речь в резиденции лорда-мэра в Лондоне, она говорила об «исторической, глобальной роли» Великобритании, которая должна вести мир при решении международных вызовов. Реальность тем не менее еще более неутешительна. Соединенное Королевство оказалось между реакционистской администрацией США, с которой Лондон больше не разделяет взгляды, и фрустрирующим европейским блоком, из которого Великобритания пытается выйти. А так влияния на международной арене не достигают.