



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Не стоит беспокоиться о том, что «ядерная кнопка» окажется в руках у Дональда Трампа, поскольку его пристрастие к разрушению статус-кво — именно то, что нужно США, пишет Том З. Коллина в статье для Foreign Policy.

Автор обращает внимание, что тема Дональда Трампа в вопросе ядерного оружия поднималась во время выборов повсеместно. То он никогда не применит его первым, то может применить, но против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то хочет, чтобы другие страны также обзавелись этим потенциалом. Его соперница Хиллари Клинтон по большей части говорила о том, что с ядерным оружием делать не надо, а именно передавать его в руки кандидата-республиканца.

Теперь, одержав победу в предвыборной гонке, Трамп должен представить более серьезное и конкретное видение ядерной политики, поскольку перед страной на ядерном фронте стоит ряд вызовов, лишь незначительная часть которых была затронута во время гонки за кресло главы Белого дома.

Американский избиратель услышал про Россию, взломавшую переписку Клинтон, но не про то, что Москва отказывается продолжать сотрудничество в области сокращения ядерного оружия. Трамп также заявил, что Россия осуществляет модернизацию своего ядерного потенциала, забыв добавить, что этим занимаются и США, планируя потратить на это в течение следующих 30 лет неподъемный $1 трлн. Ни один из кандидатов также не изложил план того, как остановить ядерную программу КНДР.

Пришло время, таким образом, начать дискуссию о ядерном оружии США. Понимая это, занимающаяся вопросами международной безопасности организация Фонд Плаушерс пригласила ряд ведущих специалистов сформулировать ряд идей, с помощью которых можно будет добиться большей безопасности США. Несмотря на то, что эти эксперты прежде работали в разных сферах и придерживаются различных взглядов, все они едины в том, что нынешняя стратегия ядерного оружия не работает. Поэтому нужны свежие идеи и коррекция курса.

Хотя Барак Обама за время пребывания у власти смог добиться решения немалого числа вопросов, таких как договор СНВ-3, проведение саммитов по ядерной безопасности, а также заключение сделки с Ираном, он, по сути, не смог изменить то, как бюрократия рассматривает ядерное оружие. Советники Обамы мыслили категориями холодной войны.

И новая администрация должна подойти к решению ядерного вопроса так же, как Трамп выиграл выборы, — поставив крест на статус-кво. Нынешняя политика не отражает сложившуюся реальность. Ядерное оружие в значительной степени переоценено в оборонной политике США. За ним закреплены задачи, которые оно не может выполнить, и бюджет, который не заслуживает. Оно не способно ответить на стоящие перед США угрозы, такие как ядерное нераспространение, терроризм и кибератаки, при этом на создание нового потенциала пойдут средства, нужные в других областях.

Трамп может изменить сложившееся мышление, и для этого новой администрации следует выполнить ряд шагов.

Во-первых, считает автор, нельзя позволять Москве диктовать, что делать Вашингтону. Как бы странно это ни звучало, но президенты-республиканцы более эффективно сокращают ядерные арсеналы, чем демократы. Время покажет, сможет ли Трамп продолжить эту традицию, а также удастся ли ему добиться более близких отношений с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее, если Москва будет по-прежнему противиться сотрудничеству по вопросу контроля вооружений, Вашингтон может в одностороннем порядка сократить свой ядерный потенциал, как это было при президентстве Джорджа Буша — старшего.

По мнению бывшего главы стратегического командования генерала Джеймса Картрайта, нет необходимости поддерживать такое количество ракет только потому, что это делает Россия. С ним согласен и бывший глава Минобороны США Уильям Перри. Проложив независимый от Москвы курс, Вашингтон сможет сохранить сотни миллиардов долларов, сократить риск случайной войны и построить более надежный фундамент для ядерного нераспространения.

Во-вторых, следует сократить число ненужных боеголовок. И здесь благодаря следованию независимому от Москвы курсу новая администрация сможет сократить неподъемный, стоимостью в триллион долларов план Обамы по модернизации ядерного потенциала США. Например, и Картрайт, и Перри считают, что Трампу следует постепенно выводить межконтинентальные баллистические ракеты, тогда как сенаторы Дайан Файнштейн и Адам Смит выступают за отмену плана создания новых крылатых ракет, запускаемых с самолета. Они отмечают, что для плана Обамы по модернизации арсенала нет средств, он невыполним и нежелателен для поддержания эффективной и надежной политики сдерживания.

Трампу, возможно, придется сократить некоторые программы Обамы, чтобы найти финансирование своих проектов.

В-третьих, Трампу нужно взять пример с Иранской сделки, а также пойти на сотрудничество с Северной Кореей. Несмотря на заявления против Совместного комплексного плана, новому главе Белого дома следует поддержать сделку и использовать её в качестве модели для достижения соглашения с Северной Кореей.

По словам старшего научного сотрудника в центре New America Сюзанн Димэгджио, следовать дипломатическому пути без доверия сложно, но возможно. Администрация Трамп должна признать, что «стратегическое терпение» провалилось, поэтому необходимы активные дипломатические шаги по возвращению Пхеньяна за стол переговоров. Китаю здесь принадлежит одна из основных ролей.

В-четвертых, Трамп должен поделиться «ядерной кнопкой». Так, многие избиратели не хотят, чтобы он был главнокомандующим ядерным потенциалом США и обладал способностью запустить сотни ядерных зарядов в течение четырех минут без каких-либо преград со стороны Конгресса. Этот подход требует пересмотра. Трамп может успокоить страхи, связанные с его импульсивным характером, если увеличит время принятия решений, а также подключит к нему лидеров Конгресса.

Наконец, новая администрация должна сократить ядерные инвестиции в НАТО. Трамп же говорил, что НАТО «обходится нам в целое состояние», поэтому он может пойти на сокращение военных инвестиций в блок, уменьшив количество тактического ядерного оружия, находящегося в Европе. Он также может отложить осуществление следующей фазы поставок ракет-перехватчиков в Польшу. Ни одна из этих программ не нужна для безопасности США, но обе они обостряют напряженность отношений с Россией.

Таким образом, президент Трамп войдет в Белый дом в исторически важный для контроля за ядерным оружием момент. Многие из прежних правил уже не действуют, и простыми мерами здесь уже не обойтись, поэтому США необходим новый курс в своей ядерной политике.