



Иван Шилов ИА REGNUM Чак Шумер

Амбиций, как и энергии и воли к власти, у еврея-прагматика Чака Шумера не занимать. «Когда Барак Обама покинет Белый дом, Нью-Йоркский сенатор Чак Шумер почти наверняка будет избран лидером меньшинства в Сенате [заменит уходящего на пенсию Гарри Рида] — и, следовательно, станет самым высокопоставленным демократическим чиновником в Америке. Это ужасный поворот для демократов, потому что Шумер как будто был специально выращен в лаборатории, чтобы стать образцово не подходящей фигурой для сопротивления Дональду Трампу», — пишет издание The Intercept.

«Шумеру исполнится 66, он вырос в Бруклине и ходил в ту же среднюю школу, что и Берни Сандерс. Тогда их жизни и разошлись: Шумер получил высший балл в школе, а затем поступил на юридический факультет Гарвардского университета. Он был избран в Ассамблею штата Нью-Йорк в 23 года, в Конгресс США — в 29, в Сенат — в 47. Он никогда не имел какой-либо «взрослой работы» вне стен госучреждений.

Он обладает тем же «впечатляющим» политическим чутьем, как и все участники кампании 2016 года в штате Хиллари Клинтон; он глубокомысленно объяснял, что «за каждого рабочего белого демократа, которого мы потеряем в западной Пенсильвании, мы заберем двух умеренных республиканцев в пригороде Филадельфии, и это справедливо и для Огайо, и Иллинойса, и Висконсина».

Вряд ли кто-то сделал больше, чем Шумер, за исключением Билла и Хиллари Клинтон, чтобы так тесно переплести Уолл-стрит и Демократическую партию. Он «поднимает» миллионы и миллионы долларов из финансовой индустрии, как для себя, так и для других демократов. Он голосовал за отмену Акта Гласса — Стиголла [акт ограничил права банков и ввел обязательное страхование банковских вкладов] в 1999 году, а в 2008 году проголосовал за предоставление государственной финансовой помощи Уолл-стрит, он сократил гонорары, выплачиваемые банками Комиссии по ценным бумагам и биржам, а также свел на нет усилия Конгресса расправиться с продажными рейтинговыми агентствами. Шумер уже давно ключевая фигура у демократов, которые стараются провести двухпартийную сделку и сократить налоги на транснациональные корпорации.

Шумер проголосовал за Закон о борьбе с терроризмом в 2001 году и поддержал его предшественника — Глобальный закон о борьбе с терроризмом 1995 года. Во время слушаний в Сенате Шумер пояснял, что «легко сидеть в кресле и говорить, что пытки никогда не должны быть использованы. Но когда ты в окопе, это совсем другое дело». В некоторых случаях, по его словам, большинство сенаторов должны сказать военным «делайте то, что нужно сделать». Шумер также защищал слежку Департаментом полиции Нью-Йорка за мусульманами по всему региону, которую Трамп потом назвал образцом общенациональной модели.

В октябре 2002 года Шумер проголосовал за войну в Ираке. Объясняя свой поступок, Шумер предупредил о не доказанной пока, но «активной разработке биологического, химического и ядерного оружия». Шумер проголосовал против сделки Барака Обамы, направленной на ограничение возможностей Ирана по обогащению урана и на возможность разработать программу по созданию ядерного оружия.

Есть ли какие-то позитивные истории о Чаке Шумере? Ну… он голосовал против НАФТА в 1993 году, также издавал звуки неодобрения о Транстихоокеанском партнерстве», — пишет The Intercept.

«В понедельник днем в дверь офиса сенатора Чака Шумера в Вашингтоне постучали незваные гости. Они кричали и хлопали, держа в руках плакат с надписью «Шумер, не будь тряпкой. Наша демократия под ударом», — несколько десятков протестующих-прогрессистов заняли часть офиса, чтобы убедить демократов не сотрудничать с избранным президентом Дональдом Трампом. Они призывают отойти от «корпоративных ценностей Уолл-стрит и назначить сенатора Берни Сандерса лидером сенатского меньшинства, а не Шумера.

«Демократам истеблишмента не удалось остановить Дональда Трампа», — сказал Ник Мартин, бывший организатор групп за Сандерса 2016 года… «Я думал, что Республиканская партия должна была сломаться и находится под угрозой исчезновения. Но руководство демократов теперь само под ударом — внутри своего собственного дома. Никого не должно удивлять, что мы хотим видеть Берни Сандерса лидером меньшинства, так как он стал лицом партии и в муках поддерживал Хиллари Клинтон.

Поскольку мы готовимся войти в цикл-2018, я считаю, что консерваторы могут только радоваться этим событиям. Многие демократы до сих пор не понимают, что теперь это страна правоцентристов и одна из вещей, на которые, вероятно, обречена Клинтон (когда умолкнут все уголовные дела и скандалы), — то, что она слишком далеко отодвинута от первичных задач Сандерса и требований так называемого «Крыла Элизабет Уоррен». Если демократы перекроют доступ к власти Сандерсу и Эллисону [также далекому от старого крыла истеблишмента] и если даже предложат еще более радикальную левую политику, они все равно легко потеряют еще больше штатов через два года.

Я помню, как многие жаловались, что республиканцы стали «региональной партией» Юга. Но, как видно по карте выборов 2016-го с разбивкой по штатам, новая реальность заключается в том, что это демократы теперь региональная партия, представляющая крохотную, но очень сконцентрированную конгломерацию городских центров побережья и немного дальше от него», — пишет издание Hot Air.

«Сенатор Чак Шумер на днях сочинил открытое письмо к LGBTQ сообществу, в котором поощрял сопротивление и возлагал на них надежду, — «в трудные времена теперь, когда президентом избрали Дональда Трампа», — цитирует Шумера издание LGBTG Nation.

«Лидер демократов Чак Шумер заявил в понедельник, что возвышение Стива Бэннона в Белом доме означает, что многие «опасные и фанатичные идеи получат место за столом». Новый руководитель демменьшинства еврей Шумер пообещал «восстать» против Белого дома Трампа, если крайне правые идеи Бэннона просочатся в Западное крыло. «Если союзники или помощники президента скажут нечто такое, что унижает какую-либо группу американцев, мы, не колеблясь ни мгновения, потребуем, чтобы наш новый президент осудил эти замечания. И у нас уже есть на то основания», — сказал Шумер, по словам источника, который присутствовал на мероприятии. «Мы будем наблюдать. И все здесь будут готовы встать на защиту друг друга, если когда-либо хоть одна группа подвергнется нападению». Шумер также сказал, что будет «уважать должность президента», но будет реагировать, если Трамп «скажет что-то, что унижает женщин, или мусульман или латиноамериканцев, или наших друзей в ЛГБТ-сообществе».

Способность Шумера работать с Трампом имеет решающее значение для любого законодательного процесса: Трампу, вероятно, потребуются голоса, по крайней мере, восьми демократов в Сенате, чтобы принять хоть что-нибудь в следующем году — из-за порога в 60 голосов по большинству законопроектов. Как следующий лидер этих демократов, Шумер будет ключевой фигурой во время любых переговоров.

В понедельник группа чернокожих Конгресса с лидером меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси и множество демократов в Сенате раскритиковали Трампа после назначения Бэннона, которого многие в партии называют «белым шовинистом». «Стив Бэннон держал сайт, который распространял антисемитизм и женоненавистничество. Он — неприемлемый выбор на постсоветника президента США», — приводит слова сенатора Рона Видена издание Politico.

О том, что сам Шумер и многие демократы ненавидят всех остальных, пресса предпочитает умалчивать. Напомним, что именно Чак Шумер был идейным вдохновителем и создателем беспрецедентного закона 9/11, который противоречит нормам международного права. Он заставил Конгресс США преодолеть вето Барака Обамы и признать право семей жертв 11 сентября судиться со «странами — пособниками террористов». Законопроект позволяет жертвам и их семьям подавать иски в американские суды на правительство Саудовской Аравии по обвинению в предполагаемой роли в теракте 2001 года. Он вносит изменения в закон 1976 года, который защищал иностранные правительства от внутренних судебных процессов (иммунитет иностранных государств — признанная норма международного права).

Демократ Обама налагал несколько раз вето на этот законопроект, утверждая, что разрешение подавать в суд на «государства — спонсоров» террористических атак на территории США может стать открытым приглашением для ответного удара: другие страны смогут подавать иски против правительства США за военные действия, которые вызвали жертвы среди гражданского населения.

Сказать что Шумер любит быть в центре внимания, — ничего не сказать. Он давно стал предметом шуток по этому поводу в Белом доме. Его называют «фаворитом гонки тщеславия», а известный сенатор-республиканец Боб Доул однажды язвительно заметил, что «самое опасное место в Вашингтоне — между Чарльзом Шумером и телекамерой», а Барак Обама пошутил, что Шумер водит с собой прессу на приемы, как своих «+1».

Образцовый демократ нового типа (который понимает, откуда дует ветер, и никогда не ссорится с Уолл-стрит и ЛГБТ), конечно, поддерживает однополые браки, выступает за иммиграцию (запретил штатам самим решать вопросы иммиграции, когда был главой соответствующего комитета), голосовал за импичмент Билла Клинтона.

В марте 2012 года Шумер и сенатор от Коннектикута Ричард Блюменталь обратили на себя внимание после того, как призвали Генерального прокурора Эрика Холдера и Департамент юстиции требовать пароли от Facebook от сотрудников и передавать их по требованию работодателей.

При обсуждении вопроса о важности сотрудничества с Россией Шумер заявил, что «г-н Путин — старомодный националист, который стремится вернуть себе власть и величие России до падения Советского Союза», отметив, что «противоракетная система с войсками и оборудованием укрепляет отношения между Восточной Европой и НАТО». Он заявил, что «мечта Путина в конечном итоге — восстановление российской гегемонии над Восточной Европой». В августе 2013 года, после того как Россия предоставила политическое убежище Эдварду Сноудену, Шумер сказал, что Путин повел себя как «школьник и дворовый хулиган» и добавил, что «отношения между Соединенными Штатами и Россией стали более отравлены, чем в любое другое время после холодной войны».