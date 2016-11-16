Каноническая Украинская православная церковь

В последнее время УПЦ оказалась плотно втянута в круговорот различных законодательных инициатив. Всеукраинский крестный ход за мир, который состоялся летом и наделал в стране много шума, явно был замечен и проанализирован. Теперь следует ответная реакция, цель которой — уменьшить влияние УПЦ, наличие которого она продемонстрировала.

Ранее ИА REGNUM уже сообщал о напряжённом противостоянии между отдельными представителями украинской власти, лоббирующими законопроект №4128 (упрощает и вводит процедуру захватов храмов) и общинами УПЦ. В начале октября законопроект планировалось вынести на голосование, однако протесты православной общественности вынудили руководство Верховной рады временно снять его с повестки дня. Тем временем, депутаты подбросили для УПЦ новую проблему. Законопроектом №5309 предлагается лишить УПЦ права на своё название. Крайне запутанной формулировкой авторы законопроекта предлагают обязать УПЦ сменить название на «Русская православная церковь в Украине».

«Они считают, что центр нашей Церкви находится в Москве, но это не так. Наш центр находится в Киеве. Согласно Грамоте (Томосу), изданной Патриархом Алексием в 1990 году, Православная церковь на Украине является самостоятельной и независимой в своем управлении. Они хотят выдать желаемое за действительное и лишить УПЦ самостоятельности, подчинив ее РПЦ? А что тогда делать с Томосом от 1990 года?» — комментирует очередное законотворчество украинских парламентариев глава Синодального юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов информационно-просветительскому отделу УПЦ.

Очевидная цель этой инициативы — освободить тем самым название «Украинская православная церковь» для неканонической УПЦ так называемого «Киевского патриархата» под управлением раскольника Денисенко.

Поскольку смысла жаловаться власти на действия самой же власти нет, в руководстве УПЦ предприняли попытку донести информацию о мере творящегося беззакония непосредственным кураторам действующего режима — послу США на Украине Мари Йованович.

«Американскому дипломату также была представлена позиция Церкви относительно скандальных и противоречивых законопроектов №4128 и №4511, которые находятся на рассмотрении в Верховной раде, и в случае принятия которых могут возникнуть серьезные проблемы в религиозной среде Украины», — сообщает об итогах встречи предстоятеля Украинской православной церкви Онуфрия с послом США пресс-служба УПЦ.

Суть законопроекта №4511 в комментарии порталу «Gazeta.ua» объясняет его соавтор, народный депутат Украины Дмитрий Тымчук («Народный фронт»): «Идея заключается в том, чтобы религиозные организации, центр управления которых находится в государстве-агрессоре, заключали с Украиной меморандум. В нем обязывали не заниматься подрывной деятельностью против Украины. На примере Московского патриархата с начала АТО видим, что по всей стране церкви остаются агитаторскими пунктами против украинской государственности. Антиукраинскую литературу продают представители УПЦ МП даже в центре столицы — в Киево-Печерской лавре… Там были и госпитали для боевиков. СБУ даже задерживала священнослужителей, которые возглавляли пророссийские бандформирования. Но в силу специфики законодательства у них есть карт-бланш на любые антиукраинские действия. Их гораздо сложнее привлечь за сепаратизм, чем обычного гражданина или чиновника. Понятие «свобода совести» — настолько тонкая материя, что законно повлиять на деятельность религиозных организаций практически невозможно. Поэтому в меморандуме надо прописать ответственность за нарушения. Создать рычаги контроля, чтобы религиозная структура не выходила за рамки своей деятельности».

"Сегодня большинство депутатов Верховной рады и политической элиты Украины тайно посещают Московский Патриархат, и грехи свои они там отпускают. Это значит, что-либо на генном уровне, либо на историческом они симпатизируют нашему северному соседу, а, значит, политическо-военно-религиозному руководству», — такое сенсационное в своей нетерпимости заявление в эфире «5 канала» сделал экс-руководитель главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк. На фоне таких заявлений слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что Всеукраинский крестный ход был подвигом всех, кто в нём участвовал, уже не кажутся преувеличением. А существование подобных персонажей в украинской системе власти само по себе даёт ответ на то, как и с чьей помощью на Украине происходят захваты храмов УПЦ.

Вопрос депутата Новинского

В качестве меры противодействия этому законотворчеству в УПЦ намерены лоббировать принятие собственного законопроекта, который называют «антирейдерским». Об этом пишет в своём Facebook Вадим Новинский (депутат и бизнесмен, приближенный к руководству УПЦ). «Сейчас, после волны захватов храмов активистами в балаклавах происходивших при поддержке местных властей (39 случаев по стране), после законодательных провокаций отдельных представителей власти с целью узаконить эти захваты и создать условия для новых, после развернувшейся антиправославной вакханалии в СМИ от имени представителей «партии войны» в общественно-политической, журналистской и чиновничьей среде, принятие такого постановления стало бы серьезным препятствием, серьезным заслоном для разжигателей межцерковного конфликта». Цель законопроекта — закрепить право собственности и право пользования объектами недвижимости за конкретными религиозными общинами, чтобы сделать невозможным захват храмов через смену подчинённости общин.

Ранее уже сообщалось об обвинениях, которые выдвинул в отношении Вадима Новинского генеральный прокурор Украины Юрий Луценко (якобы отстранение митрополита Владимира от управления УПЦ). Сейчас генпрокурор вновь вернулся к этим обвинениям, заявив, что дело, якобы, находится на финишной прямой: «И, очевидно, это требует от меня для начала передачи этого дела в суд представления в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с господина Новинского [поскольку Вадим Новинский является народным депутатом Украины, согласие на снятие неприкосновенности должен дать парламент — Ред.]».

Синод Украинской православной церкви в ответ обратился к президенту Украины Петру Порошенко и призвал его «приложить все необходимые усилия по пресечению попыток на государственном уровне использовать вопросы религии и конфессионального выбора граждан в политических манипуляциях и сведении счетов между политическими оппонентами».

Как подчеркивается в обращении, «несмотря на откровенное игнорирование современных преступлений против религиозной свободы, Генеральная прокуратура Украины занялась поисками возможных обстоятельств причинения вреда УПЦ представителями силовых структур прежней власти», — притом что ни покойный митрополит Владимир (Сабодан), ни уполномоченные лица УПЦ «никогда не заявляли о наличии оснований для проведения такого расследования, а обнародованные материалы расследования указывают на отсутствие у следствия понимания внутренней жизни Церкви».

В УПЦ утверждают, что политическая дискуссия о возможном снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Вадима Новинского «не учитывала ни субъективность, ни избирательность свидетельств, приведенных Генпрокуратурой, а внимание тех, от кого зависит принятие окончательного решения, приковано только к политической принадлежности этого народного депутата».

»Сознательно дистанцируясь от сути политической дискуссии, мы заявляем об абсолютной недопустимости использования Украинской Православной Церкви как инструмента для политической борьбы в нашей стране. Тем более неприемлемым является участие силовых структур в такой деятельности», — говорится в документе, обнародованном 14 ноября.

Несмотря на обращение, 16 ноября в комитете Верховной рады по вопросам регламента и организации работы рассмотрят представление о Новинском. Сам депутат утверждает, что если за лишение его неприкосновенности проголосуют в Верховной раде, он воспримет это «спокойно». Однако вместе с тем он отметил, что документ Генеральной прокуратуры «не имеет юридического обоснования и представляет собой политическую декларацию».

Захваты храмов

В селе Судобичи Дубенского района Ровенской области Украины сторонники раскола пытаются не останавливаться на выполнении обычного сценария. Не удовлетворившись захватом церкви у местной общины УПЦ, они стараются выжить её из села вовсе. Прихожане, как и многие их товарищи по несчастью, вынуждены использовать в качестве молельного помещения дом одного из членов общины. «Из этого дома нас стараются выгнать наши соседи — прихожане «Киевского патриархата». Они каждую неделю пишут заявления в милицию, обвиняя нашего настоятеля в распространении пропагандистской литературы», — заявили прихожане корреспонденту ресурса «Союз православных журналистов».

В целом же ситуация в области дошла до того, что для охраны храмов будет привлечена полиция. К слову, в полиции первыми заявили о готовности нести такие дежурства, учитывая, что за последний год в одной только Ровенской области произошло более 20 случаев грабежа храмов. И это не предел: за октябрь 2016 года зафиксировано не менее 9 подобных случаев.

Митрополит УПЦ Сарненский и Полесский Анатолий крайне расстроенный такой ситуацией, также обратился за помощью к Порошенко: «Обращаюсь к президенту Украины: прошу обратить внимание на криминальную ситуацию в Ровенский области и защитить храмы и верующих Украинской православной церкви от боли и страданий, которые испытывают граждане Украины от совершенных преступлений. Считаю, что на территории области действует преступная группа, которая за одну ночь может ограбить сразу три храма», — цитируют украинские СМИ его обращение.

Экс-депутат Сейма Польши Евгений Чиквин во время конференции ОБСЕ «Human dimension implementation meeting» в Варшаве с удивлением узнал подробности нарушения прав православных на Украине от делегатов УПЦ: «Если бы нечто подобное произошло у нас в Польше, я не говорю с католиками, а даже с протестантами, то было бы уже много журналистов и был бы шум. А так это православные, поэтому и молчат. В Польше Православная Церковь имеет подписанный в 1991 году конкордат с государством, на основе которого неуклонно соблюдаются все права местного православного населения».

Любопытно, что на востоке страны ситуация зеркальна. Журналисты портала «Новости Донбасса» взяли интервью у «епископа» Луганского и Северодонецкого Афанасия «Киевского патриархата». По его словам, в области между священниками УПЦ и раскольниками ещё с 2014 года действует некая договорённость: не разжигать межконфессиональную рознь, не попустительствовать захватам храмов: «Были случаи, когда бойцы некоторых батальонов говорили мне: «Давайте мы захватим на той территории для вас такие-то храмы». И тут все зависит о того, скажу я «да» или «нет». На самом деле у меня была еще договоренность,… что мы относимся друг к другу лояльно и ни у кого никаких храмов не забираем». На вопрос журналиста о том, были ли такие прецеденты в области, Афанасий ответил: «Нет ни одного случая. По крайней мере, у меня, в Луганской области. Есть обращения верующих людей, которые бы хотели сменить подчинение той или иной церкви с Московского патриархата на Киевский. Я сейчас эти процессы торможу, потому что хочу, чтобы в области не было ни одного конфликта, зная, что происходит сейчас в Тернопольской области, Ровенской области».

В Ивано-Франковске община канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявляет о религиозной дискриминации на политической почве, результатом которой стало выселение из помещения храма. Как заявляет пресс-служба УПЦ МП, местные власти игнорируют их просьбы и оказывают прямое давление на общину, угрожая иском о принудительном освобождении арендованного помещения. В УПЦ МП напомнили, что депутаты городского совета приняли муниципальную программу «Духовная жизнь на 2016−2017 годы», которая должна способствовать всем верующим.

Получается, что на территории, где идут боевые действия, сторонам удаётся договариваться. А в западных областях Украины — нет.

Интересная информация из Днепропетровской области Украины — в Павлограде депутаты на очередной сессии горсовета проголосовали против предоставления разрешения на строительство церкви «Киевского патриархата». Формальный повод противников строительства: сквер Шевченко, где должна была появиться церковь раскольников, — не самое лучшее место для этого. А буквально за неделю до этого голосования, 7 ноября, храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия канонической УПЦ забросали «коктейлями Молотова».

Донбасс

Глава раскольников из «Киевского патриархата» Денисенко в одной из проповедей заявил, что население Донбасса должно искупить страданиями и кровью «грех голосования на референдуме за федерализацию».

«Снаряды не разбирают, в кого лететь — в настоящих преступников или беззащитных стариков, женщин и детей. Применение принципа коллективной ответственности — еще одно историческое варварство, которое отбрасывает в развитии тех, кто применяет такой принцип, далеко назад», — говорится в ответном обращении епископата, духовенства и монахов Донбасса. «Эти страшные и нечеловеческие слова (заявление Денисенко) потрясли и глубоко ранили сердца многих людей. Разделенность украинского общества — прямое следствие страшного греха церковного раскола, во главе которого в свое время стал лжепатриарх Филарет», — отмечается в заявлении.

6 ноября в Мариуполе (крупнейший город «украинского» Донбасса) неизвестные совершили поджог единственного в тех местах храма «Киевского патриархата». Следствие продолжается. «Сегодня у нас сожгли единственную в городе церковь УПЦ КП, что будет завтра? Таким образом, вы уроды, хотите нас запугать? Так вот какой ответ я вам дам: скорее вы все передохнете, отбросы, которые ждет «русский мир», чем мы хотя бы на шаг отступимся от своих целей!», — угрожает волонтер Галина Однорог.

Греко-католики

Руководитель Департамента информации Украинской Греко-Католической церкви Игорь Яцив в комментарии изданию «Обозреватель» опроверг информацию о том, что УГКЦ намерена через Ватикан помешать проведению Евровидения-2017 в Международном выставочном центре (Киев), который расположен недалеко от Патриаршего собора УГКЦ. «Я утверждаю: не было и не могло быть никаких обращений со стороны церкви, со стороны блаженнейшего Святослава к Апостольской столице по этому вопросу».

Между тем, опровержение касается только обращения УГКЦ к Ватикану, сама же конфликтная ситуация существует и упирается в строительство жилого дома рядом с собором. Церковь и местные активисты ведут борьбу с застройщиком. Одна из них и заявила киевским СМИ о том, что предстоятель УГКЦ Святослав якобы попросил о помощи папу: «После того, как Ватикан начал задавать вопросы, церковь стала более активно себя вести. С застройщиками судится местная община, а церковь была в стороне. А в последние полгода, после поездки в Ватикан, два представителя церкви также ходят в суд, и подписи были собраны против стройки», — цитируют «Вести-Украина» некую активистку Елену Медведенко. Игорь Яцив, в свою очередь, не стал отрицать того, что в Ватикане известно о конфликте.

Среди причин конфликта — высокая этажность и угроза повреждения самому собору строительными работами. Если стороны не придут к компромиссу, прилегающую территорию не успеют привести в порядок и проводить Евровидение в МВЦ будет невозможно.

Ещё одна неприятная точка соприкосновения УГКЦ с масс-культом — выход в Польше фильма «Волынь». Согласно сообщениям СМИ, после его показа в Польше резко ухудшилось отношение к украинцам вообще и к греко-католикам в частности. По мнению украинских экспертов, фильм провоцирует раздор и ненависть: «Например, когда греко-католический священник освящает топора и вилы, которыми украинские националисты убивали поляков. Во-первых, на Волыни никогда не было греко-католической церкви, а в те годы — и подавно. Там чисто православная церковь. И тем не менее эта сцена очень запоминается, она очень сильная. Тем более, когда в следующей сцене, на контрасте, католический ксендз призывает народ обороняться от националистов. Таким образом, людям, которые смотрят этот фильм, в голову вбивается противостояние между греко-католицизмом и католицизмом», — комментирует для «Страна.ua» президент Центра Балто-Черноморских исследований Ирина Верещук.

Курьёзы

Украинский телеканал ТСН в эфире продемонстрировал видеозапись, на которой заснят архиепископ Мстислав неканонической Украинской автокефальной православной церкви (существует с начала 1920-х годов). Вначале иерарх вместе с коллегами отплясывает в одном из ночных клубов Тернополя в компании девушек, а затем и участвуют в драке. Архиерейский собор УАПЦ оперативно принял меры: «На заседании Собор УАПЦ принял решение отправить архиепископа Тернопольского и Подольского Мстислава в один из мужских монастырей УАПЦ, для молитвенного покаяния. Куда именно — не могу уточнить, это внутреннее решение Церкви. Клирики, которые на видео были с ним, пока отстранены от службы, на неопределенное время. Для всех нас, верующих, это неприятная ситуация. Уточню, что архиепископ Мстислав каялся и извинялся за свое поведение. А ведь из Евангелия мы знаем, что самые заклятые грешники каялись и становились на путь истинный. Все мы не без греха, и все мы христиане», — рассказал журналистам «КП в Украине» протоирей УАПЦ Руслан Матвиенко.

А вот необычная история межконфессиональной борьбы. Народный депутат Анатолий Матвиенко (Блок Петра Порошенко) в своё время пообещал односельчанам построить в селе храм. Пока строил — времена изменились и передавать здание общине УПЦ стало непатриотично. Матвиенко объявил соседям, что передумал. Однако применения храму, судя по всему, так до сих пор и не нашёл. То ли решил оставить себе, то ли не может найти в селе желающих из иных конфессий. О том, что депутат продолжает владеть храмом, стало известно после публикации так называемых е-деклараций, которые отныне обязаны подавать все украинские чиновники и депутаты. Среди всех украинских политиков Матвиенко оказался единственным владельцем храма.

Также читайте:

Санкционированный властями вандализм: главные новости религиозной сферы Украины в первой половине октября 2016 года

Цель Киева — превратить церковь в гетто: главные новости религиозной сферы Украины в сентябре 2016 года

Зреет новый раскол под соусом объединения: главные новости религиозной сферы Украины в августе 2016 года