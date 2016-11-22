Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский подвел внешнеполитические итоги уходящего года. Глава дипломатического ведомства, как следует из сообщения Бюро пресс-секретаря МИД, вначале обозначил следующий постулат. По словам Ващиковского, кризисы, которые пришли в Польшу и Европу, не есть кризисы, созданные «нашей страной или регионом». Тем самым министр вывел на первые позиции важность своего направления, поставив решение внутренних проблем Польши в зависимость от решения внешних. Вторым делом он залез на «полянку» министерства национальной обороны. Чтобы польская армия могла спокойно модернизироваться, сказал Ващиковский, нужна эффективная дипломатия, поэтому вопросы международной безопасности являются приоритетными. В этом контексте министр отметил роль НАТО и то, что в «результате совместных действий президента, премьер-министра и министра иностранных дел удалось убедить польских союзников увеличить гарантии нашей безопасности», адресуясь к июльскому саммиту альянса в Варшаве.

Витольд Ващиковский

Далее глава дипломатического ведомства определил региональные приоритеты. Говоря об отношениях с Европейским союзом, он подчеркнул, что Варшава четко определила свои интересы: «Мы сотрудничаем со многими странами, но я хочу отметить, прежде всего, три самые большие — Великобританию, Германию и Францию». Ващиковский упомянул давно существующую Вышеградскую группу и назвал несколько новых форматов — так называемую «Бухарестскую девятку», треугольник восточного крыла из Польши, Румынии, Турции, самую «крупную региональную инициативу» — Троеморье (от Балтийского моря до Черного и Адриатики), а также Китай. Он напомнил о поддержке «суверенитета и территориальной целостности» Украины и указал на «кропотливое воссоздание» отношений с Белоруссией, в отношении чего министр испытывает «осторожный, умеренный оптимизм». И подчеркнул, что Польша демонстрирует готовность поддерживать контакты с Россией.

Некоторые московские эксперты, рассуждая о варшавских делах, констатируют, что в Польше сегодня нет внешней политики. Вывод этот они делают на основании «нежелания» правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) реагировать на критические импульсы, которые из Брюсселя летят в сторону Вислы по ряду действий во внутренней политике — ситуации с Конституционным трибуналом, «наступлении на демократию», попыткой уголовного преследования лидеров бывшей правящей партии «Гражданская платформа», в частности нынешнего президента Европейского совета Дональда Туска. Однако, на наш взгляд, внешняя политика в Польше есть, вопрос в том, что она еще окончательно не сложилась и является на текущем этапе предметом борьбы между министерством иностранных дел и министерством национальной обороны, которым руководит Антоний Мачеревич. Из чего можно сделать следующие выводы промежуточного характера.

Во-первых, обращает на себя внимание отсутствие в официальном сообщении Бюро пресс-секретаря МИД упоминания о польско-американских отношениях. После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа ряд польских изданий констатировали, что Варшава упустила возможность наладить контакты с сотрудниками республиканского кандидата в период избирательной кампании. Так, отвечая на вопрос, был ли у Польши «свой человек» в окружении Трампа, Ващиковский ответил: «Из того, что я знаю, там были поляки, связанные с Полонией (диаспорой — С.С.), необходимо будет задействовать все каналы». Представляющие PiS политики и близкие к ней аналитики также выражали надежду на консервативное крыло в Республиканской партии, которое, по их мнению, должно не дать Трампу сделать крен в сторону России. Между тем Мачеревич, напротив, демонстрирует оптимизм, считая, что после победы кандидата-республиканца двусторонние польско-американские отношения только улучшатся. Но за счет чего или за счет кого? Трамп неоднократно заявлял, что с его приходом во власть союзники Соединенных Штатов будут больше давать, чем получать. Министерство национальной обороны может предложить кабинету министров Польши расплатиться за поддержку Вашингтоном контрактами на поставку американской военной техники. Что касается МИД, то обращает на себя внимание выдвинутая буквально на днях инициатива нового польского посла в США Петра Вильчека, который во взаимодействии с послами Вышеградской группы и Прибалтики обратился к Конгрессу с просьбой ускорить выдачу разрешения на поставки американского сжиженного газа в страны Центральной и Восточной Европы. Таким образом, Варшава переходит на тот алгоритм двухсторонних отношений с США, когда за его ежегодное продление придется платить, и немало.

Во-вторых, возвращение Соединенных Штатов к самим себе, что делает актуальным вопрос смены европейских элит, заставит и Варшаву обращать больше внимания на своих союзников в Евросоюзе. Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung открывает, что «интересы национальных государств существовали всегда. И Германия при строительстве балтийского газопровода к досаде других стран — членов ЕС показала, как можно обойти пожелания других европейцев». В свою очередь варшавское издание Rzeczpospolita, характеризуя сложившуюся ситуацию, замечает, что «напряженность между Западом и Москвой — это не отражение борьбы добра со злом, а лишь столкновение разных интересов. Западный истеблишмент (расхождения в рядах которого, впрочем, усиливаются) выступает против Путина по самым разным причинам. Часть этих причин, как необходимость укротить имперские аппетиты Кремля, пересекается с интересами Польши. Другие, как вопрос прав сексуальных меньшинств — нет. Польские национальные интересы требуют разделять эти две сферы и избегать вступления в чужие игры. В том числе в контексте перемен, которые может принести президентство Трампа». Таким образом, Варшаве предстоит выстроить новую игру с Берлином и Парижем, где новые элиты могут отказаться от «ценностного» подхода, перестанут спрашивать с Польши за «демократию», но впишут отношения с ней в контекст своего диалога с Москвой. И тогда рискует стать пророческим сделанный в сентябре этого года прогноз немецкой газеты Die Welt, которая, напоминая об «исконном страхе поляков оказаться взятыми в кольцо Германией и Россией», предупреждала, что Варшава способна «снова открыть для себя любовь к Ангеле Меркель».

В-третьих, наибольший разброс в выборе действий Польша получает на восточном направлении. И министерство иностранных дел, и министерство национальной обороны декларируют поддержку Украине. Однако с точки зрения дипломатии Киев не может быть каким-то серьезным союзником польскому МИД в его внешнеполитических инициативах, так как украинцы сами, как никогда, нуждаются в поддержке. Большую заинтересованность в соседях проявляет ведомство Антония Мачеревича, обозначая проекты интеграции военно-промышленных комплексов двух стран, отработки взаимодействия совместной украинско-польско-литовской бригады и тому подобное. Но с геополитической точки зрения Украина для Польши — это тупик, который никуда не ведет. В отличие от Белоруссии. Как отмечает преподаватель Ягеллонского университета, польский политолог Казимеж Кик, Варшава сможет иметь дело с Минском, если будет понимать, что «без участия России сделать это не удастся… Маастрихтский договор, положивший начало Европейскому союзу, был нацелен на то, чтобы ЕС стал самым сильным экономическим субъектом. Для этого есть одно условие: возможность использовать потенциал России и ее территорию, через которую проходит путь из Европы в Азию, то есть в центр мировой экономики. Короче говоря, во всех планах ЕС следует учитывать потребность в потенциале второй части Европы. Белоруссия, как нам прекрасно известно, поддерживает тесные связи с Россией. Я считаю, она уже сделала свой выбор, впрочем, другого у нее не было. Это также касается Украины… Европейско-белорусские отношения — это краеугольный камень для завершения холодной войны с Россией».

Так что для внешней политики Польши уже сейчас, под конец 2016 года, и тем более в следующем, 2017 году, наступает время ответов на сильные вызовы и принятия нестандартных решений.