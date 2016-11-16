В свои 34 года бизнесмен Оскар Хартманн ― русский немец ― сумел построить непростые отношения с жизнью. Лагерь для беженцев ― веселое место для детей и бремя неопределенности для их родителей ― вспоминает часто. Бывая в Германии, посещает эти декорации своего детства. Взлеты и падения, боль и вдохновение сделали из Оскара образ подражания для многих молодых людей, ищущих формулы достижения своих целей вовне. Его мастер-классы собирают сотни слушателей. Их, безусловно, мало интересует, какой же Хартманн внутри, в моментах жизни вне правил, формул и траекторий, о которых им заразительно рассказывают.

ИА REGNUM Оскар Хартманн

О вечном противостоянии прагматизма и души ― смотрите и слушайте ― Оскар Хартманн ― в сегодняшних «Людях России».