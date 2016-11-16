



Иван Шилов ИА REGNUM Башни-близнецы. Мир помнит

Когда Конгресс США абсолютным большинством проголосовал в октябре за отмену вето президента Барака Обамы на законопроект, который позволяет семьям жертв и пострадавших в ходе терактов 11 сентября 2001 года подавать в суд на Саудовскую Аравию, многие внешнеполитические эксперты в обеих странах стали предсказывать новый кризис в отношениях двух стран, пишет Томас У. Липпман в статье National Interest.

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Помимо того, что этот закон нарушает устоявшийся принцип международного права, согласно которому физические лица не могут подавать в суд на правительства, он также оскорбителен, поскольку подразумевает, что Эр-Рияд в какой-то степени ответственен за тот теракт. Хотя официальные лица двух стран проявляют сдержанность, независимые аналитики отмечают, что такая мера приведет к обострению уже существующей напряженности в двусторонних отношениях, а также может привести к сокращению масштабов сотрудничества Саудовской Аравии по борьбе с терроризмом. По социальным сетям прошла волна возмущения граждан ближневосточного государства, часть из которых призывала бойкотировать продукцию и услуги США.

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Но это было тогда, на этой же неделе в вышедшей статье одного из столичных изданий, посвященной политике Барака Обамы на Ближнем Востоке, не было даже упоминания закона «О правосудии против спонсоров терроризма». Тема этого закона также затрагивалась официальными лицами страны, только когда о нем спрашивали напрямую, а в социальных сетях стали обсуждаться другие темы.

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Если за несколько месяцев до голосования в Конгрессе глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр грозился продать активы страны в США на сумму $750 млрд, то после принятия закона он проявил большую сдержанность.

Это не означает, что официальные лица правительства и бизнеса не обеспокоены возможными последствиями закона, однако пока закон не привел к каким-либо конкретным искам, тогда как у Эр-Рияда есть более насущные дела, такие как война в Йемене и фискальный кризис, вызванный низкими ценами на нефть. Кроме того, Саудовская Аравия не может ничего сделать с законом, хотя многие в стране надеются, что Конгресс и вернется к его обсуждению. Тем не менее, даже если этого не произойдет, формулировка закона составлена так, что вероятность победы истца по нему крайне мала.

В соответствии с этим законом, в случае уголовного дела о теракте, совершенном террористической группировкой на территории США, виновным признается любое лицо, которое помогало, подстрекало или сознательно способствовало, а также входило в сговор с лицом, которое совершило акт международного терроризма.

В случае с терактами 11 сентября такой связи установлено не было, и в ходе огромного числа расследований не было обнаружено свидетельств подстрекательства правительством Саудовской Аравии или любым другим официальным лицом страны к угону самолетов или помощи террористам, осуществившим теракт.

Представители бизнеса в большей степени озабочены возможностью признания Саудовской Аравии виновной в теракте, что может привести к конфискации правительственных активов в США или осложнить продажу населению акций компании Saudi Aramco, принадлежащих правительству Саудовской Аравии.

Признания своей вины судом Эр-Рияд сможет избежать, если договорится о примирительном соглашении с истцами, однако в Саудовской Аравии подчеркивали, что намерений пойти на этот шаг нет, поскольку страна ни в чем не виновата.

В то же самое время между Вашингтоном и Эр-Риядом в нормальном режиме продолжается сотрудничество по широкому спектру вопросов, таких как безопасность и региональная стабильность, а в ходе встреч официальных лиц обеих стран основное внимание, по меньшей мере пока, уделяется новой администрации, а не закону «О правосудии против спонсоров терроризма».