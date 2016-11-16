



Иван Шилов ИА REGNUM

На фоне того, как в киберпространстве началась новая холодная война, избранный президент Дональд Трамп, кажется, стремится добиться разрядки в отношениях с Россией, однако ему следует прежде установить четкие нормы сдерживания Москвы в этой области, пишет Дэвид Игнатиус в статье для Washington Post.

По мнению автора, одной из самых сложных задач для новой администрации станет стабилизация отношений с Россией, поскольку её необходимо добиться так, чтобы не создавалось впечатления капитуляции перед давлением России.

Автор указывает, что 31 октября Белый дом направил России секретное сообщение, в котором было предостережение от продолжения дальнейшего вмешательства в предвыборный процесс. С приходом дня выборов Россия не стала идти на эскалацию, однако официальные лица не уверены, что сдерживание Москвы сработало.

Сообщение было направлено по созданному в 2013 году каналу Центра по уменьшению ядерной опасности. В свою очередь, как отметил ряд источников, президент Барак Обама лично связался с Владимиром Путиным, чтобы предостеречь его от подрывной кибердеятельности.

По словам одного высокопоставленного лица в Вашингтоне, в ответ на сигнал от 31 октября, Россия ответила «уклончиво», не признавая и не отвергая выдвинутые США обвинения, однако, как подтверждают официальные данные из других источников на высоком уровне, после таких публичных и закрытых предупреждений Россия не стала повышать активность своей кибердеятельности.

Некоторые официальные лица призывают к сдержанности в оценках, поскольку неясно, удалось ли сдержать Россию от дополнительных шагов. Так, в Белом доме вплоть до 8 ноября опасались кибератаки, которой так и не последовало.

Эти сведения стали последним примером обострения конфронтации между двумя странами — процесса, который Путин и Трамп пытаются остановить. Между лидерами двух стран 14 ноября состоялся телефонный разговор, в рамках которого они обсудили пути улучшения «неудовлетворительных» отношений.

Администрация Обамы пыталась на протяжении долгого времени установить нормы сдерживания в киберпространстве, которые бы ограничивали действия «агрессивно и идущей на риски России». Определенного успеха удалось добиться на саммите «Большой двадцатки» в Анкаре в 2015 году, однако сейчас администрация уходящего президента опасается, что Россия игнорирует высказанные там правила.

Поэтому эксперты по России в нынешней администрации предупреждают своих преемников, что сложно сказать, какие намерения преследует Москва, а также нельзя быть уверенным в том, что Кремль не откажется от своих обязательств. Россия продемонстрировала все большую готовность идти на рискованные шаги, поэтому прежние оценки российского руководства, как осторожного, просчитывающего последствия и нелюбящего риск, могут оказаться неверными.

С таким же предостережением 15 ноября выступил и сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн. По его мнению, США должны с осторожностью относиться к желанию Путина «партнерских» отношений, поскольку «бывшему агенту КГБ» нельзя верить.