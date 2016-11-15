Что у «сообщества двадцати семи с половиной» (по числу полноправных участников союза плюс существующая при нем «на полставки» Великобритания), прямо скажем, получается не очень. Причем это — не на взгляд российского обозревателя, а впечатления изнутри Евросоюза.

Московский дворик. В.Поленов. 1878

«В Брюсселе еще не стихли траурные мелодии, под которые хоронили надежды ЕС на победу Хиллари Клинтон, а на восточном фланге Сообщества уже зазвучала совсем тревожная для него музыка. Раздражающие слух барабанные дроби, под которые вот-вот обрушится система ЕС, так, казалось бы, устойчиво функционировавшая долгие годы, нестройное хоровое пение надвигающихся волной иммигрантов и гитарные переборы выборов в Молдавии и Болгарии, ласкающие слух Москвы, — передает свои ощущения московский корреспондент испанской газеты El Mundo Хавьер Колас. — Брюссельским музыкантам на этом джем-сэйшне нечем ответить на московские импровизации. Два пророссийски настроенных кандидата, критикующие ЕС, прошли в президенты, давая возможность Москве, таким образом, попытаться вернуть себе союзников из числа стран бывшего соцлагеря и продолжить восстанавливать свое влияние на континенте. Кремль по-прежнему видит Восточную Европу задним двором России».

«Представитель Социалистической партии Молдавии Игорь Додон, победивший во втором туре президентских выборов в этой стране, выступает за отмену соглашения 2014 года между Молдавией и ЕС об ассоциации и намерен восстановить стратегическое сотрудничество с Москвой, а Румен Радев, новый президент Болгарии, говорит о необходимости отмены санкций Евросоюза в отношении России», — в несколько расстроенных чувствах констатирует журналист. И продолжает уже совсем без энтузиазма:

«Всего 30% населения Молдавии, согласно данным последних соцопросов, поддерживают идею вступления страны в ЕС, а 44%, то есть, в полтора раза больше, высказываются за присоединение государства к Таможенному союзу, что явится фактическим воссоединением Кишинева со своими прежними партнерами по бывшему Советскому Союзу».

«Москва прекрасно знает, что в обеих странах граждане разочарованы коррумпированностью правящего политического класса. Они обвиняют верхушку власти в массовом воровстве и медленном осуществлении реформ, если вообще какие-то преобразования проводятся», — подчеркивает автор.

Статистика, которой он располагает, просто убойная. Последний соцопрос, проведенный в Молдавии показал, что 66% граждан доверяют российскому президенту Владимиру Путину, и только 28% испытывают такое же чувство в отношении канцлера Германии Ангелы Меркель. Уходящему президенту США Бараку Обаме доверяют вообще всего 22%.

Корреспондент El Mundo подчеркивает, что «все то, что было сделано Молдавией, несмотря на противодействие Москвы, в последние годы для сближения с Евросоюзом сегодняшним выбором электората перечеркнуто». Но это, по мнению Коласа, не столь страшно и не так обидно — государство на Днестре все-таки не часть единой Европы, а частичка, пытавшаяся в это объединение войти. Не выдержала кандидатские испытания — ладно, это можно еще как-то перетерпеть.

С Болгарией — все куда больнее и менее приятно. Она — член ЕС. И приход к власти ориентированного на Россию Радева создаст трещину в отношениях между Софией и Брюсселем. Радев, как и Трамп, обращает внимание читателя корреспондент, не собирается отказываться от НАТО, но и не стремится активно поддерживать альянс. С другой стороны, он настроен весьма прагматично в отношении Москвы. «Он проголосует за отмену санкций ЕС в отношении России, и, может быть, признает Крым ее частью, залечив тем самым некоторые старые раны, причиненные Москве отдалением Болгарии от РФ при прежнем правительстве».

«Проведя своего человека в президенты Молдавии, Кремль сделал шаг по пути решения проблемы Приднестровья, вышедшего из-под контроля Кишинева в 1992 году, говорит Колас. — Давление России на Молдавию с целью не допустить вхождения последней в ЕС привело к тому, что Тирасполь тогда потерял возможность ведения сделок с Кишиневом».

Совсем худо территории, раскинувшейся по левому берегу Днестра, стало, когда антироссийскую позицию заняла Украина — Приднестровье фактически оказалось заблокированным со всех сторон. Теперь же весьма вероятно «налаживание экономических отношений между двумя берегами главной молдавской реки, да и Россия усилит свое присутствие здесь», уверен автор.

«В Москве с удовлетворением отмечают, что молдавские выборы были уменьшенной копией последних президентских выборов в США, — резюмирует испанский обозреватель. — В обоих случаях господствовавшая антироссийская риторика привела к результату, противоположному тому, на который рассчитывали ее инициаторы. Теперь Болгария в руках бывшего пилота МиГа, который, как и Трамп, настроен проводить очень жесткую политику в отношении иммигрантов. Радев заявил, что не позволит превратить Болгарию в «мигран-гетто». На этой почве он объединится с венгерским лидером Виктором Орбаном, имеющим точно такую же позицию».

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что закрытие болгарами и венграми дверей перед нелегалами обернется увеличением «мигрантской нагрузки» на Германию и Австрию, что, в свою очередь стимулирует развитие антииммигрантского движения в этих странах, существование которого уже сейчас нельзя не заметить.

В общем, в Брюсселе нервничают, ищут и не могут найти решение. А на подходе — повторные выборы в Австрии, обещающие Евросоюзу новую головную боль.