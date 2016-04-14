



Латвия. Всё ближе к коричневому

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) начал проверку в связи с сюжетом телеканала НТВ о факельном шествии в Риге в День Лачплесиса (латышский аналог Дня защитника Отечества). Так, глава органа надзирающего за «правильностью» подачи информации Айя Дулевска-Цалите заявила, что данный сюжет является тенденциозным пропагандистским материалом, и сейчас готовятся необходимые документы для подачи жалобы британскому медиарегулятору OFCOM, поскольку телеканал НТВ зарегистрирован в Лондоне.

В мае 2016 года этот же Совет уже обращался к OFCOM с просьбой оценить возможные нарушения закона в передаче телеканала НТВ «Мир», посвященной возрождению нацизма в Европе. Тогда NEPLP возмутило, что в эфире была показана передача «Место встречи», и в одном из сюжетов председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце (представляющая Национальное объединение) была названа неонацисткой. Тогда, по мнению Совета, сюжет также носил тенденциозный характер, а факты якобы были искажены — в частности утверждалось, что Мурниеце принимала участие в марше легионеров 16 марта и возложила цветы на могилы нацистов. И это несмотря на то, что Мурниеце действительно 16 марта 2016 года принимала участие в памятных мероприятиях в честь латышских коллаборационистов. Так, даже по сообщениям латвийских СМИ, она приняла участие в традиционном богослужении в церкви Св. Иоанна в Риге, а также посетила мероприятие в Лестене (кладбище, где захоронены останки латышских легионеров Waffen SS), где возложила цветы на могилы легионеров СС и выступила с торжественной речью.

Что же на этот раз так взбудоражило чиновников? Оказывается, автор сюжета Андрей Храмцов в своих комментариях, провел параллели с нацистской Германией, добавив, что для Европы такие мероприятие неприемлемы. Он также отметил, что накануне праздника аналогичное шествие прошло в Лестене.

«В городке Лестене, в 100 км от Риги, во время марша рядом с латвийским государственным флагом был замечен черно-красный флаг запрещенного в России «Правого сектора». Таким образом, все заинтересованные почтили память нескольких сотен легионеров Waffen SS, похороненных на местном кладбище», — сказал в сюжете журналист.

Также свое мнение высказал и известный в Латвии общественно-политический деятель Владимир Линдерман:

«В основном, это Национальный блок использует государственные праздники для мобилизации своих сторонников, для увеличения их числа, для привлечения молодежи. Государственные праздники Латвии превратились в манифестации радикального национализма».

Но самое главное, в сюжете утверждалось, что участники шествия скандировали: «Латвия для латышей!». Что ж, попробуем разобраться.

Имея под рукой интернет, и потратив час времени, мы получаем четкую картинку: выстроившись в колонны, в темное время суток, с горящими факелами в руках, под барабанный бой маршируют тысячи людей. Вдохновителем и одним из организаторов мероприятия, наряду с обществом латышских ветеранов СС «Ястребы Даугавы», стало праворадикальное Национальное объединение, входящее в состав правительства Латвии и известное своими русофобскими лозунгами, крайне националистическими программными установками и идеей создания «Латвии для латышей». В том самом Лестене, где покоятся останки присягнувших Гитлеру местных пособников, действительно проходило памятное мероприятие, во время которого использовался бандеровский флаг запрещенного в России неонацистского «Правого сектора», а один из ораторов заявил следующее: «Похороненные здесь люди, в ходе Второй мировой войны боролись против нашего восточного соседа — будем благодарны им за это!». А так — никаких аналогий с нацистской Германией…

Ах да, теперь самое «главное» — скандирование «Латвия для латышей!». И ведь действительно, не прав был журналист, ибо на самом деле многотысячное факельное шествие скандировало «Мы — латыши!». Учитывая общую атмосферу акции, действительно «есть» на что обидеться. Такой неуловимый «ватным» разумом, но очень важный для благодарящих прах ССовцев нюанс. Это примерно тоже самое, что в 1930-е годы назвать солидного германского национал-социалиста «фашистом»… они тоже сильно обижались.