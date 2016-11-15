



Ангажемент заменяет мозги

Прочитал на сайте американской радиостанции «Свобода» пасквиль на советскую и российскую внешнюю политику на японском направлении неизвестного мне правозащитника и журналиста А. Подрабинека «Страсти по Курилам». Так как этот автор не был замечен в исследованиях и серьезном анализе российско-японских отношений, не считаю возможным вступать с ним в научную полемику. Однако, судя по откликам, статья привлекла внимание читателей, к коим и считаю нужным обратиться с комментарием затрагиваемых в материале «Свободы» утверждений.

Читаем: «В России, если и говорят об этих (Курильских. — А.К.) островах, то с самодовольной ухмылкой сильного, посмеивающегося над слабым. В историю и географию предпочитают не углубляться». Оставим на совести автора и редакторов «Свободы» утверждение об отсутствии в нашей стране глубокого анализа проблемы территориального размежевания между российским и японским государствами. Если недосуг искать ранее написанные маститыми советскими и российскими учеными труды на эту тему, отсылаю читателей к вышедшему в этом году, выдержавшему три издания труду «Русские Курилы. История и современность».

Касаясь отторжения Южного Сахалина в 1905 г., автор считает возможным ограничиться фразой «Россия вынуждена отказаться от южной части Сахалина». И все. И ни слова о том, что японское правительство, по сути, продиктовало это незаконное противоречащее ранее подписанным соглашениям требование, угрожая возобновлением военных действий.

В июле 1905 г. остров был захвачен японскими войсками. Требование Токио — уступить весь Сахалин — не могло быть мотивировано какими-либо разумными основаниями и справедливо воспринималось русским правительством как агрессивное покушение на целостность Российской Империи. Японские представители же не скрывали, что хотели бы получить Сахалин как трофей, результат своей, как они считали, победы. В ответ на напоминание главы российской делегации на мирных переговорах Сергея Витте о том, что Япония отказалась от прав на Сахалин, получив за это по договору 1875 г. все Курилы до Камчатки, глава японской делегации министр иностранных дел Японии Дзютаро Комура высокомерно ответил: «Война перечеркивает все договоры. Вы потерпели поражение, и давайте исходить из сложившейся обстановки».

По инициативе японской стороны в приложение к протоколам Портсмутского мирного договора было включено условие о том, что все прежние договоры Японии с Россией аннулируются. Это было особо оговорено в приложении к договору №10. Тем самым, терял силу и Симодский трактат о торговле и границах 1855 г., по которому Россия в силу создавшихся неблагоприятных обстоятельств вынуждена была уступить входившие в состав Российской Империи с 1786 г. острова южной части Курильской гряды.

Мы уж не говорим о том, что, приняв условия безоговорочной капитуляции, Япония потеряла суверенитет и не могла ссылаться на какие-либо соглашения, заключенные юридически исчезнувшим государством. Однако в материале, размещенном на «Свободе», за неимением иной аргументации именно Трактат 1855 г. ставится в центр «доказательств» принадлежности южных Курил Японии.

Не соответствует фактам истории и утверждение о том, что принадлежность Курильских островов Японии до 1945 г. «никем не оспаривалась». В действительности, 18 ноября 1940 г. во время беседы с послом Японии в СССР Ёсицугу Татэкава нарком иностранных дел Вячеслав Молотов заявил, что общественное мнение в Советском Союзе вопрос о заключении пакта о ненападении с Японией будет связывать с вопросом о возвращении утраченных ранее территорий — Южного Сахалина и Курильских островов. Было отмечено, что если Япония не готова к постановке этих вопросов, то было бы целесообразнее говорить о заключении пакта не о ненападении, а о нейтралитете, не предусматривающего разрешение территориальных проблем. Это важный нюанс, о котором мало кто знает.

В материале «Свободы» утверждается, что «Советский Союз, а затем Россия владеют этими островами по праву сильного. Никаких других аргументов нет».

В действительности, аргументов больше, чем достаточно, включая юридические. Напомним, что в течение всей Второй мировой войны Курильские острова и Сахалин использовались японцами, как база подготовки к нападению на Советский Союз. Более того, вероломное нападение на Соединенные Штаты осуществлялось вышедшей из залива Хитокаппу на острове Итуруп японской эскадрой. Сталин имел все основания поставить союзникам в Ялте условие: Курилы и Южный Сахалин должны быть возвращены его прежнему владельцу. К слову, Рузвельт на это заметил: «Русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто». Такую же позицию занимал и Черчилль, который считал, что Россия должна иметь выходы в открытый океан, в частности Тихий, а Япония, владея Курильскими островами, особенно южными, закрывала такой выход.

Соглашаясь капитулировать на основе Потсдамской декларации, японское правительство принимало условие о том, что «японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и менее крупными островами, которые мы укажем». В Акте о безоговорочной капитуляции Япония обязалась «честно выполнять условия Потсдамской декларации».

В годы оккупации так и было. Японские власти без каких-либо возражений согласились с Меморандумом № 677/1 от 29 января 1946 г. главнокомандующего союзными войсками американского генерала Дугласа Макартура японскому правительству. В нем указывалось, что из-под юрисдикции государственной или административной власти Японии исключаются все находящиеся к северу от Хоккайдо острова, в том числе «группа островов Хабомаи (Хапомандзё), включая острова Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также остров Шикотан».

Отказ Японии от Курильских островов зафиксирован в действующем и поныне Сан-Францисском мирном договоре 1951 года. Тогда японское правительство пыталось оспорить лишь принадлежность островов Хабомаи и Шикотана. Крупные же южнокурильские острова — Кунашир и Итуруп окончательно выводились из-под суверенитета Японского государства, что признавал и МИД Японии.

Премьер-министр Итиро Хатояма указывал на заседании парламента, что, поскольку Япония отказалась от Курильских островов и Южного Сахалина по Сан-Францисскому договору, у нее нет оснований требовать передачи ей этих территорий. Он подчеркивал, что нельзя смешивать вопрос о Хабомаи и Шикотане с вопросом обо всех Курильских островах, который был решен Ялтинским соглашением.

В отличие от нынешних, пытающихся ревизовать итоги войны, японских деятелей и их добровольных адвокатов в нашей стране тогдашние руководители страны не считали возможным нарушать данные при вступлении в ООН обязательства, которые гласят:

«Настоящий Устав ООН (статья 107) ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате Второй мировой войны несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует таким действиям».

Напомним, что после ратификации Сан-Францисского мирного договора японским парламентом была принята резолюция, в которой ставилась задача возвращения Японии только Хабомаи и Шикотан, никакого разговора о Кунашире и Итурупе не шло. Ибо считалось, что эти территории по Потсдамской декларации и Сан-Францисскому мирному договору отошли к Советскому Союзу.

Однако автор «Свободы», похоже, ничего этого не знает. Иначе он должен был бы гневные инвективы адресовать не российскому правительству, а своим работодателям в США, предшественники которых в 40−50-е годы санкционировали в международных соглашениях изъятие из состава японского государства Южного Сахалина и Курильских островов. Ну, а московским редакторам «Свободы» пожелал бы внимательнее выбирать авторов, берущихся писать о требующей особых знаний тонкой материи российско-японских отношений.