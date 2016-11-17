Турецкая газета Yeni Şafak сообщила, что в первую неделю декабря премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетит Москву. Это будет его первый визит в Россию после назначения в мае. Сообщается, что на переговорах с российским главой правительства он обсудит дальнейшие шаги по нормализации отношений между двумя странами. Ожидается, что в повестке переговоров будут вопросы перехода в торговле между Россией и Турцией на национальные валюты, создания зоны свободной торговли, развития туризма, а также борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и Ираке. Также ожидается встреча Йылдырыма с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM

Йылдырым возглавляет 65-е правительство с момента создания Турецкой Республики. На этом посту он сменил Ахмета Давутоглу, который никогда не ассоциировался в качестве специалиста по вопросам экономики и выступал в роли идеолога. Хотя, по словам Давутоглу, между ним и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сохранялись «братские отношения», у них появились проблемы, о которых сначала не говорили громко, а потом это стало достоянием турецких СМИ. В частности, Давутоглу, не возражая Эрдогану относительно его намерений превратить Турцию из парламентской в президентскую республику, заявлял, что нужно взять за образец американскую систему с ее сдержками и противовесами, и готовить эту реформу постепенно. Не поддержал он и инициативу президента отбирать турецкое гражданство у сторонников Рабочей партии Курдистана, а также лишать депутатской неприкосновенности членов парламента от прокурдской Демократической партии народов. Премьер также выступал против решения Эрдогана назначить в его кабинет Йылдырыма главой транспортного ведомства, понимая, что тот может потом возглавить правительство.

Не обошлось в интриге и без участия США. Когда в конце апреля Эрдоган посетил в Вашингтоне саммит по ядерной безопасности, ему пришлось долго добиваться встречи с американским президентом Бараком Обамой, которая, впрочем, ни к чему не привела. В то же время, когда турецкие газеты сообщили о возможной поездке премьер-министра в США в начале мая, Белый дом сразу подтвердил готовность принять Давутоглу, давая понять, что предпочитают вести диалог с ним, а не Эрдоганом. Но главное было в обещаниях укрепить политические позиции премьера через введение безвизового режима между Турцией и ЕС и расширением сотрудничества с Брюсселем, как бы компенсируя провалы Анкары в региональной политике. Во многом благодаря политике Давутоглу Турция ввязалась в конфликт в Сирии, а уничтожение в ноябре прошлого года российского самолета в тот момент, когда обе страны уже договорились о совместных действиях в Сирии, привело к затяжному кризису Анкары с Москвой, когда чуть ли в течение дня были перечеркнуты прежние договоренности о развитии торгово-экономического сотрудничества, осуществлении взаимовыгодных энергетических проектов и т.д.

Давутоглу взял ответственность за это, и когда последовала его отставка, она воспринималась, прежде всего, в Турции как «жертва», положенная Эрдоганом на алтарь восстановления отношений с Россией. Но подорванное существовавшее ранее политическое доверие самого высокого уровня восстановить сразу очень сложно. Поэтому нынешний глава правительства Турции Йылдырым, позиционируя себя главным образом в качестве «хозяйственника», вступая в должность, сразу заявил, что будет стремиться восстановить дружеские отношения со всеми странами, с которыми ранее Турция вошла в конфликт, и, в первую очередь с Россией. Однако проблема в том, что Анкара, выстраивая отношения с Москвой, всегда использовала прием «качелей»: идя на обострение отношений с Россией, Турция активизировала дрейф в сторону Запада. И наоборот. Именно так воспринимается внешний фон, на котором должен состояться визит в Москву Йылдырыма.

Президент Эрдоган заявил, что если до конца года не возобновятся переговоры с ЕС, то он намерен в начале 2017 года вынести этот вопрос на всенародное голосование. Означает ли это готовность Анкары вступить в лобовое столкновение с Брюсселем, сказать пока сложно. Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан, выступая в Европарламенте в Брюсселе, категорически заявил, что «ЕС не пойдет на компромиссы с Анкарой по переговорному процессу вступления Турции в сообщество». Под предлогом отступления от норм демократии Европейский союз открыто угрожает введением экономических санкций. В случае реализации такой угрозы, удар по Анкаре может быть очень чувствительным: половина турецкого экспорта идет в ЕС, 60% инвестиций в турецкую экономику поступают из Европы. Такое возможно только в случае, если для ЕС Турция будет выглядеть как отрезанный ломоть.

Удар будет значимым, но не смертельным, особенно, если российско-турецкие отношения станут развиваться по восходящей, но таким образом, чтобы в будущем нивелировать имеющиеся противоречия, прежде всего, в региональной политике. На этом направлении уже проведен определенный цикл работы: в Россию по приглашению коллеги Валерия Герасимова побывал начальник Генштаба ВС Турции Хулуси Акар. Сообщалось, что на этой встрече обсуждалось сотрудничество двух стран по части урегулирования сирийского кризиса и, прежде всего, нормализации ситуации в Алеппо. Не случайно и то, что Акара сопровождал глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Хакан Фидан, который провел переговоры с российскими официальными лицами. Таким образом, сегодня в постоянном контакте находятся не только президенты России и Турции, но и руководители силовых структур. Теперь очередь за главами правительств, которые в ходе переговоров в Москве должны подготовить повестку предстоящего в январе 2017 года заседания Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президентов двух стран.

Но, как говорили древние, дважды в одну и ту же реку войти невозможно. Если раньше Россия и Анкара принимали формулу «экономика отдельно, политика отдельно», то сейчас без политики не обойдется: стороны идут пока всего лишь на тактический, но не стратегический альянс, меняя ход событий в мировой политике и регионе. Но намерены и смогут ли долго вместе танцевать танго «русский медведь» и «турецкий волк»? Или «волк» предпочтет слышать только свою музыку, или музыку НАТО и Вашингтона? Надеемся, что мы узнаем это тогда, когда не будет слишком поздно…