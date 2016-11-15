Ремонт

По состоянию на 14 ноября 2016 года в работе находятся 12 из 15 энергоблоков украинских АЭС. На энергоблоке №6 Запорожской АЭС и энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС продолжается средний плановый ремонт (56-е и 37-е сутки соответственно). Блоки планируется вернуть в работу 20 и 29 ноября соответственно. Энергоблок №3 Ровенской АЭС вот уже 20 суток находится на капитальном ремонте. Суммарная мощность четырёх АЭС Украины (в работе) — 10 450 МВт: 4990 МВт (ЗАЭС), 1865 МВт (РАЭС), 2585 МВт (ЮУАЭС), 1010 (ХАЭС).

Энергоатом

Чистая прибыль государственной компании «Энергоатом» (компания-оператор АЭС Украины) в январе — сентябре 2016 года снизилась до 0,996 млрд грн, что на 304 млн грн меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-23,4%). Нужно отметить, что выработка электроэнергии за тот же период сократилась непропорционально — на 10,4% (и на 9,5% за январь — октябрь). Причина такой диспропорции для украинской энергетики не нова: атомные станции выступают своего рода донором, зарабатывая деньги для остальной энергетики и инфраструктуры. Расходы компании растут вместе с курсом доллара, а тариф, по которому «Энергорынок» (оптовый покупатель электроэнергии) оплачивает атомщикам стоимость произведённой электроэнергии, пересматривается с большим опозданием.

Об этом говорят и украинские эксперты. «Энергорынок питается атомной электроэнергией (там чуть больше 56%, кажется), и 40% с лишним — это теплоэнергия, и маленькие кусочки — это гидро. Вот, несмотря на то, что атомная поставляет больше электроэнергии, энергорынок покупает государственную атомную электроэнергию по дешёвке. То есть уплачивается ее себестоимость и около 2−3 копеек «сверху», для того, чтобы атомная отрасль едва дышала. Именно поэтому атомная энергетика и не развивается. А все деньги забирает теплоэлектрогенерация. И все они принадлежат частному бизнесу. То есть государство работает, к сожалению, не на собственную атомную энергию, а на частную — на тепловую [эксперт, видимо, намекает на компанию ДТЭК Рината Ахметова, которой принадлежит большая часть украинской тепловой генерации — Ред.]», — такое мнение в комментарии порталу «ПрессОрг24» выразил руководитель общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб.

«Данное положение вещей, к сожалению, возникло не вчера: ещё во времена Януковича АЭС стали дойной коровой украинской энергетики», — указывает в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан.

«Дело в том, что украинская олигархия не знает, что делать с атомными электростанциями: это слишком сложный и непонятный для олигархов актив, за которым к тому же установлен пристальный контроль международных организаций. А так как приватизировать его не только нельзя, но и не хочется, то АЭС просто предпочитают использовать для субсидирования тепловых электростанций, которые уже давно находятся или в частной собственности, или с помощью иных схем эксплуатируются олигархией», — отмечает специалист.

Компания расширяет географию сотрудничества. Так, в ноябре «Энергоатом» заключил сразу два соглашения: о продолжении сотрудничества с China National Nuclear Power, а также меморандум с испанской IDOM Nuclear Services. Обе компании предоставляют услуги по продлению жизненного цикла АЭС. Кроме того, в сферу деятельности испанской компании входит обращение с отработанным ядерным топливом, что должно было заинтересовать украинскую сторону, которая уже в марте 2017 года собирается начать активную фазу строительства собственного хранилища отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения.

Ещё одной компанией, с которой «Энергоатом» решил наладить сотрудничество, стала Nucleoelectrica Argentina — аргентинская энергогенерирующая компания. Сферы деятельности, в которых компании планируют сотрудничество, — научно-техническое сотрудничество, модернизация и продление сроков эксплуатации энергоблоков, обращение с ОЯТ.

«Подписание данных меморандумов вполне укладывается в логику действий руководства «Энергоатома» — поиск хоть кого-то, с кем можно наладить сотрудничество, избегая контактов с Россией. Чем могут помочь Испания с Аргентиной, которые не эксплуатировали реакторы ВВЭР — неясно. Поэтому данные меморандумы, фактически декларации о намерениях, скорее всего, так и останутся просто бумагой с текстом «за всё хорошее, против всего плохого», — уверен Иван Лизан.

Приоритетом НАЭК «Энергоатом» остаются проекты, направленные на минимизацию зависимости украинской атомной генерации от поставок оборудования и услуг из России, публично подтверждает глава компании Юрий Недашковский.

Необычное письмо получило руководство компании «Энергоатом» от мэра города Вараш (Ровенская область, город-спутник Ровенской АЭС). Мэр города в письме (по стилю скорее доносе) обвиняет директора РАЭС в отсутствии патриотизма и аморальном образе жизни. После чего излагает просьбу: директора уволить, а вместо него назначить нового, но сперва согласовать его кандидатуру с местной властью.

Как удалось выяснить журналистам «Ровно вечерний» у директора РАЭС Павла Павлишина, позиция мэра Вараша (Сергея Анощенко), скорее всего, продиктована интересами структур, связанных с известным украинским олигархом Игорем Коломойским, которым интересно взять под контроль коммунальное хозяйство города. Однако примечательно то, что теперь для этого не стесняются напрямую давить на управляющую компанию через местную власть. Ранее в таких случаях воспользовались бы ресурсом в правительстве. Не говоря уж о том, что АЭС — это всё же не скотобаза, куда можно кума директором поставить, а объект энергетической инфраструктуры повышенной опасности.

«Подобный донос, если он будет поддержан республиканскими СМИ, может привести к созданию очень опасного прецедента вмешательства политики не только в высший эшелон украинской атомной энергетики, но и сведения политических счётов с средним и низовым звеном атомщиков, — уверен Иван Лизан. — Директор АЭС — не руководитель районного отдела образования, которого можно без особых проблем заменить другим специалистом. Надеюсь, что дело не получит поддержки и донос отправят под сукно».

Со своей стороны можем добавить, что такими новостями следовало бы заинтересоваться европейским кураторам нынешних украинских властей. Поскольку именно в их сторону, если что, понесёт результат этого местечкового куркульства и кумовства.

Президент «Энергоатома» Юрий Недашковский во время брифинга сообщил журналистам, что в настоящее время компания готовится к экспорту электроэнергии в Белоруссию: «Мы серьезно готовимся к экспорту, когда будет избыток мощностей. Пока подписан рамочный договор, он завизирован с белорусской стороны и завизирован с нашей стороны. Я поставил подпись, но также там должны быть подписи представителей Укрэнерго [оператор Объединенной энергосистемы, — Ред.] и «Энергорынка»… есть круг других участников».

Однако Иван Лизан предупреждает, что вскоре «Энергоатому» придётся искать новых потребителей на свой, пока ещё совсем не очевидный товар: «С 2018 года — после запуска БелАЭС — Беларусь станет энергопрофицитной страной, и тогда уже Минск начнёт экспортировать электроэнергию. Поэтому в среднесрочной перспективе Киеву не стоит рассчитывать на белорусский энергетический рынок».

Westinghouse

По словам главы Минэнерго Украины Игоря Насалика, на топливе Westinghouse в ближайшее время будут работать 6 из 15 энергоблоков украинских АЭС. «На сегодня рассматривается программа — 40% атомных блоков Украины будут работать на ядерном топливе Westinghouse. На 40% мы диверсифицируем такие возможности», — заявил министр во время выступления в Верховной раде Украины.

Правительство Украины одобрило концепцию Госпрограммы развития атомно-промышленного комплекса до 2020 г. В частности, она предполагает создание на территории Украины производства ядерного топлива и его компонентов. В качестве целей создания такого производства указано импортозамещение и диверсификация поставок, однако, как мы знаем, диверсифицировать и замещать на Украине хотят топливо только одного производителя — ТВЭЛ (просто в правительстве Украины этого не конкретизируют). Хотя бы потому, что указанное производство на Украине уже бы давно существовало, однако строительство совместного предприятия совместно с корпорацией «Росатом» остановилось ещё в 2012 году. Как ранее сообщалось, министр энергетики Украины летом несколько раз анонсировал готовность Westinghouse создать на Украине такое производство, однако представитель компании каждый раз аккуратно отрицал сказанное министром. Впрочем, концепция одобрена, и её придётся как-то выполнять. В принципе, Украине ничего иного не остаётся, кроме как «уломать» Westinghouse на строительство хотя бы компонентного производства. Если, конечно, программа принималась, чтобы её выполнять, а не просто для галочки. План на 2020 год — произвести 630 ТВЭЛов с украинским ядерным топливом.

Впрочем, по словам член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, традиционные вопросы к вероятности размещения такого производства на Украине не исчерпываются традиционными возражениями (избыток мощностей фабрикации топлива в мире, недавний пуск дополнительных мощностей на заводе Westinghouse в Швеции, общие риски размещения на Украине какого угодно производства и т.п.): «Если бы кто-то попался щедрый на «слив» и обнародовал договор «Энергоатома» с Westinghouse на поставки ядерного топлива, то там, как мне рассказали, прописан «экспериментальный режим» использования. Westinghouse не предоставляет полностью функциональные рабочие сборки, а изучает их действие, их поведение в рамках эксплуатации. И в этом есть риски. То, что они так медленно продвигаются, означает только, что там есть вопросы к эксплуатации».

Иными словами, топливные сборки Westinghouse работают на украинских АЭС несколько лет, и до сих пор их нельзя назвать законченным продуктом, производитель не уверен до конца в стабильности их работы. Вопрос: какой смысл создавать производство того, что до сих пор считается экспериментальным образцом?

«ТВС Westinghouse на Украине проходят этап опытной эксплуатации, что означает постепенное их совершенствование и совершенствование, излечение от «болезней»», — подтверждает Иван Лизан. — Компания не смогла завершить этот процесс в Чехии на АЭС Темелин, поэтому сконцентрировала свои усилия на Украине».

Украинский уран

Между тем Игорь Насалик продолжает генерировать взаимоисключающие заявления. Как мы помним, в конце лета он утверждал, что Украина в ближайшем будущем будет добывать уран в Казахстане, поскольку там себестоимость составляет 30 долл/тонна, против 130 долл/тонна на Украине. Однако уже в октябре от того же чиновника мы слышим следующее: «Мы с Westinghouse работаем по двум основным направлениям — первое, они хотят сделать в дальнейшем добычу урана на территории Украины. Но в этом заинтересованы не только они, там достаточно много других фирм, которые также готовы это делать». Т. е. Украине разрабатывать украинские месторождения невыгодно, а для Westinghouse такая себестоимость не проблема?

Тут дело даже в другом. Вопросы себестоимости — это, конечно же, проблема самой Westinghouse. Однако только не в этом случае, поскольку добытая руда после обогащения и переработки в ядерное топливо попадёт обратно на Украину — в виде ТВС для тех самых 6 энергоблоков, о которых министр говорил ранее. И стоимость добычи руды будет как раз заложена в стоимости сборок. Почему за несколько месяцев для украинского министра разница в 100 долларов на тонне перестала быть критичной?

К слову, экс-глава Госатома Украины Георгий Копчинский в эфире радио «Голос Столицы» подтверждает, что украинские месторождения урана требуют серьёзных инвестиций независимо от того, кем они будут разрабатываться: «Мало добыть уран, надо, конечно, его обогащать. То есть производить изотопное обогащение по делящимся изотопам, которого в природном уране всего лишь 0,7%. А надо выходить на уровень содержания этого изотопа в ядерном топливе примерно 4%. К сожалению, мощности по изотопному обогащению урана стоят десятки миллиардов долларов. В реальной перспективе Украина себе такую возможность вряд ли может позволить. Так что зависимость от обогащения урана будет сохраняться в ближайшей перспективе, вне всяких сомнений».

Впрочем, как считает Иван Лизан, дело не только в финансировании. «Украина просто не в состоянии освоить обогащение урана — СССР совершенствовал технологию производства газовых центрифуг с начала 50-х гг. прошлого века, а США так её и не освоили, закрыв обогатительный завод. Поэтому у Украины есть два варианта: или продолжать пользоваться услугами российского ТВЭЛ (16% мирового рынка обогащения), или прибегнуть к услугам Areva и Urenco. В любом случае обогатить уран Украина не сможет — не вытянет ни по кадрам, ни по технологиями, ни по финансам».

Разное

Глава общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Демьянюк в интервью изданию «Зеркало недели» рассказал, что строительство ХОЯТ в зоне отчуждения может стать не единственным проектом по возрождению этой территории. «В зоне отчуждения могут сойтись сразу несколько векторов приложения усилий. Один из них — альтернативная энергетика. Причем альтернативная энергетика может быть разноплановой, начиная от возможности выращивания энергетических культур с последующим их использованием в пределах зоны отчуждения для производства электричества, тепла, биогаза, использования существующих объемов биомассы в качестве топлива и продолжая использованием уцелевшей и функционирующей энергетической инфраструктуры (электросетевого хозяйства) для развития альтернативной электроэнергетики. Еще один вариант — создание солнечной электростанции. Это будет по всем стандартам чистая электроэнергия».

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