



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Приход Дональда Трампа к власти символизирует решительное окончание эпохи однополярности США. Приди к власти Хиллари Клинтон, исход был бы таким же. Трамп стал лишь восклицательным знаком в этом утверждении, поскольку своей поддержкой республиканца многие граждане США показали, что роль США на международной арене больше для них неприемлема, пишет Рон Хуискен в статье для East Asia Forum.

Автор отмечает, что по итогам Второй мировой войны, после которой США разместили свои войска в Европе и Азии, США стали лидером свободного мира и защитником всего благого: демократии, прав человека, принципа неприменения силы, нераспространения оружия массового поражения и так далее. Это потребовало больших издержек от США, однако лидеры страны считали, что с помощью этой конструкции наилучшим способом достигаются интересы США.

И США несли эту ношу ответственно. Многие указывали, что это была позитивная сила для международного мира и безопасности, и, несмотря на хаос, начавшийся после окончания холодной войны, шока 11 сентября, позора Ирака и катастрофы финансового кризиса, казалось, что США по-прежнему готовы исполнять свои функции. Но теперь понятно, что США не готовы продолжать играть роль глобального лидера, поскольку оно не стоит затраченных сил.

Вряд ли можно сказать, что Трамп нашел избирателей, на которых не обратили внимание другие кандидаты. Вероятнее всего, сам этот электорат выбрал Трампа как наиболее четкий сигнал для донесения их настроений. И смена центра притяжения США не была столь внезапной и незаметной. Администрация Барака Обамы, указывает автор, на протяжении всего своего правления пыталась изменить свою роль на глобальной арене, чтобы учесть новое распределение силы и влияния в мире, а также новые политические ограничения внутри самих США.

Это не означает, что США будут тихо существовать на глобальной сцене. Напротив, в ближайшем будущем США, скорее всего, останутся державой с наиболее внушительным запасом жесткой и мягкой силы на планете. Китай перегонит США как крупнейшую экономику задолго до того, как подойдет к концу «ближайшее будущее», однако из-за политической монополии КПК международное сообщество будет относиться резко отрицательно к Пекину.

На фоне того, как Вашингтон начинает посылать сигналы, отражающие новый политический баланс внутри страны, ответственность за стабильность международной системы должна быть передана более широкой группе стран. Маловероятно, что Вашингтон сможет, не говоря уже о том, что захочет осуществить этот переход быстро, из-за чего на систему может быть оказано слишком сильное давление. Однако другие страны, особенно те, которые так громко призывали к многополярности, должны быть готовы к неизбежной перемене.