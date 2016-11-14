



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

С момента окончания Второй мировой войны Европа смотрела на мир через призму трансатлантических отношений с США. Хотя в этих отношениях бывали и взлеты, и падения, они всегда строились на чувстве взаимопомощи и схожести мировоззрения. После победы кандидата-республиканца Дональда Трампа всему этому может прийти конец, по меньшей мере, на какое-то время, и Европа останется в одиночестве, пишет директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард в статье для The Strategist.

Автор отмечает, что избранному президенту США ближе стены и океаны, чем солидарность с союзниками, и он прекрасно дал понять, что поставит США не просто на первое место, но и на второе, и на третье. Он больше не намерен «сдавать эту страну или её народ» под «ложную песню о глобализме».

Жителям стран — членов ЕС придется не только привыкнуть к Дональду Трампу, но и начать смотреть на мир другими глазами. Есть четыре причины, из-за которых США при Трампе станут источником наибольшей глобальной нестабильности.

Во-первых, на гарантии США больше нельзя будет полагаться. Трамп поставил под сомнение то, будет ли он защищать восточноевропейских членов НАТО, если они не будут делать больше для собственной защиты. Он также заявил, что Саудовская Аравия должна платить за безопасность США. Он подталкивает Японию и Южную Корею к созданию ядерного оружия, а в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, как дал понять Трамп, США больше не будут играть роли жандарма, вместо этого страна станет частным охранным предприятием, которое можно нанять.

Во-вторых, под ударом окажутся международные институты. Трамп отвергает на фундаментальном уровне убежденность, что либеральный мировой порядок, построенный США после Второй мировой войны и расширенный после окончания холодной, является самым дешевым способом защищать ценности и интересы США. Как и Джордж Буш — младший после 11 сентября, он смотрит на международные институты как на то, что нестерпимо ограничивает свободу действий Вашингтона. Он ревизионистски настроен почти ко всем из них, от Всемирной торговой организации до ООН. Тот факт, что он хочет ввести «искусство сделки» в практику международных отношений, добиваясь пересмотра условий всех соглашений, приведет к негативной реакции среди партнеров США.

В-третьих, Трамп может поставить отношения США с ног на голову. Основные опасения связаны с тем, что он будет мягче со своими противниками, чем союзниками. Для жителей ЕС наибольшее беспокойство вызывает его восхищение президентом России Владимиром Путиным. Пойди Трамп на признание «аннексии» Крыма в попытке получить от Путина что-то взамен, ЕС окажется в очень непростой ситуации.

В-четвертых, нельзя также забывать о непредсказуемости Трампа. Даже в ходе 18 месяцев президентской кампании он почти по каждому вопросу занимал как одну, так и противоположную позиции. Тот факт, что он может сказать противоположное тому, что говорил вчера, не признавая, что он передумал, показывает, в какой степени его методом является капризность.

Одним из преимуществ политической системы США является то, что миру дается двухмесячный период подготовки к Трампу, и жители ЕС должны использовать его.

Во-первых, им необходимо попытаться усилить свое влияние на США. По его текстам и поведению видно, что он, скорее всего, похож на других «сильных лидеров», которые считают слабость приглашением к агрессии. На примере Ирака можно было видеть, что разделенная Европа не могла оказать нужного влияния на США. Когда же Европа выступала единым фронтом, ей удавалось говорить с Вашингтоном с позиции силы.

То же самое верно и в отношении политики «шестерки» по иранской ядерной программе, когда крупным государствам ЕС удалось изменить позицию США благодаря единству. Сейчас ЕС необходимо начать процесс согласования вопросов безопасности, внешней политики, миграции и экономики. Это будет сложно, поскольку ЕС глубоко разделен. Во Франции боятся терроризма, в Польше — России, Германия переживает небывалый наплыв беженцев, а Соединенное Королевство намерено идти своей дорогой.

Во-вторых, ЕС должен показать, что он способен подстраховываться и заключать союзы и с другими. ЕС должен выйти на контакт с другими странами для защиты международных институтов против ревизионизма Трампа. Блоку также нужно диверсифицировать свои внешнеполитические отношения. Вместо того чтобы ждать, пока Трамп отодвинет ЕС в своих отношениях с Россией и Китаем, ЕС должен сделать ряд собственных шагов. Так, должны ли страны блока проконсультироваться с китайской стороной о европейском эмбарго оружия, чтобы напомнить США о пользе трансатлантического союза? Мог бы блок сформировать другие отношения с Японией? И если Трамп хочет понравиться России, может, он хочет взять на себя нормандский процесс по Украине?

В-третьих, Евросоюзу необходимо начать вкладывать в собственную безопасность. От Украины до Сирии, от кибератак до терактов безопасность ЕС подвергается испытанию. Несмотря на то что 500 миллионов жителей ЕС не могут больше вверять свою оборону 300 миллионам жителей США, европейский блок мало что сделал для сокращения разрыва между тем, что необходимо для защиты, и своими возможностями. Пришло время «нарастить мясо на костях» франко-германского плана по созданию вооруженных сил ЕС. И важно найти институционный способ включить Великобританию в новую архитектуру безопасности Европы.

Во всех этих областях жители Европы должны сохранять возможность трансатлантического сотрудничества открытой. Этот альянс, который так часто спасал Европу от самой себя, больше, чем отдельный человек. И в любом случае Трамп будет не вечно при власти, тогда как трансатлантические отношения, скорее всего, переживут его правление, если они построены на двух столпах, которые понимают и защищают интересы друг друга.

Принять эту повестку дня будет крайне сложно, по меньшей мере, поскольку перед ЕС стоит проблема собственного популистского национализма. Так, лидер правой партии Франции «Национальный фронт» одной из первых поздравила Трампа с победой. Сам республиканец заявил, что он сделает Соединенное Королевство приоритетной страной после выхода Великобритании из состава ЕС. Но даже самым похожим на Трампа лидерам стран — членов ЕС будет все сложнее защищать национальные интересы своих государств, если они окажутся в одиночестве. Чтобы выжить в мире Трампа, им нужно сделать Европу снова великой.