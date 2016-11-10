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Для новой администрации Белого дома мало что имеет столь же большое значение, как конфликт на Украине, грозящий обернуться потенциальной катастрофой. Произошедшее в стране разрушительным образом сказалось на американо-российских отношениях, вернув их на уровень холодной войны и подорвав любой конструктивный диалог, пишут Джеффри Берт, Джеймс Хитч, Питер Петтибоун и Томас Шиллингло в статье для National Interest.

В ходе своей предвыборной кампании кандидат-республиканец Дональд Трамп обещал, что, будучи президентом, он найдет новый подход к России, а также сможет решить вопросы с президентом страны Владимиром Путиным и его внутренним кругом с помощью навыков переговорщика, отточенных в ходе карьеры бизнесмена. И сейчас пришло время Трампу воспользоваться прекрасной возможностью, предоставленной его удивительной победой, и выступить с предложением не только заложить фундамент конструктивной программы примирения между Россией и США, но и планом деэскалации конфликта на Украине.

В противном случае при сохранении нынешней политики стоит ожидать лишь обострение разрушительной риторики, затратное и опасное наращивание вооружений с обеих сторон, а также эскалации военных конфронтации между Россией и странами — членами НАТО.

Новая администрация Трампа может легитимным образом отказаться от прежней политики США, оттолкнувшей Путина и воспринятой в Кремле как угроза важным национальным интересам безопасности Россия. В неё входят, в частности, значительное расширение НАТО на восток, увеличившее блок с конца холодной войны с 16 до 29 государств, а также внешнеполитические инициативы США при предыдущих главах Белого дома.

Действия в Сербии, Ираке и Ливии, «цветные революции» в бывших республиках Советского Союза были восприняты в Москве как направленные, прямым или косвенным образом, на дестабилизацию России. Перспектива вступления Украины в НАТО вызвала особое беспокойство.

В ходе предвыборной кампании Трамп называл эту политику ущербной, отмечая, что он идеальный кандидат для построения новых российско-американских отношений. И первым пунктом должна стать Украина, в отношении которой авторы предлагают трехступенчатую стратегию переформатирования этих отношений.

Во-первых, Россия и Запад должны договориться, что они готовы «остаться при своих мнениях» по вопросу статуса Крыма на определенный период в будущем. В таком статусе находились страны Прибалтики с 1940 года до самого развала Советского Союза. Такое решение вряд ли можно назвать элегантным или даже удовлетворительным, но оно по меньшей мере осуществимо и оправдано сложившейся ситуацией.

Во-вторых, стороны должны договориться поддерживать статус-кво Донбасса как части Украины при эффективно поддерживаемом режиме прекращении огня.

В-третьих, США, Европа и Россия должны совместно оценить и создать пакет помощи для экономического восстановления Украины. Произойти это должно на уровне глав МИД и Госдепа. Основной предпосылкой в этой стратегии станет то, что в долгосрочной перспективе создание экономически и политически стабильной Украины находится в интересах всех сторон, в том числе России.

При определении деталей такого пакета помощи может быть создана структура, в рамках которой будут решены существующие и крайне сложные политические вопросы. Данная инициатива, исходящая из администрации, должна стать сигналом к тому, что Путина не игнорируют и что избранный президент стремится работать с ним по вопросу восстановления российско-американских отношений.

Для эффективной экономической помощи Украине потребуются миллиарды долларов, за распределением которых нужно следить крайне пристально. В пакет помощи будут входить средства для восстановления инфраструктуры и компенсации десяткам тысяч беженцев и оставшимся мирным жителям за нанесенный им финансовый и иной ущерб.

Среди плюсов такого подхода можно назвать то, что каждая сторона может разработать собственную формулу и основания для выделения средств на различные проекты. То есть каждая сторона может по-своему определить «успех».

Украина может посчитать приходящие из России средства как непрямые «репатриации» за «аннексию» Крыма и разрушения на Востоке Украины. Москва, в свою очередь, может сказать, что они фундамент для создания надежного торгового партнера и/или компенсации Киеву за отказ от специальных торговых уступок, предложенных ЕС, тогда как определение статуса Украины в отношении европейского блока может подождать развития событий.

Нынешнее руководство России и США крайне по-разному видит свои национальные интересы. После прихода президента Трампа в Овальный кабинет в январе 2017 года предложенная выше инициатива или та или иная её вариация может стать началом выхода из опасной политической трясины, в которой оказались обе страны и которая представляет угрозу существованию всего мира.