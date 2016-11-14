



Модест Колеров ИА REGNUM Северный мох

Большое видится издалека, но по ту сторону Атлантики не всем удалось разглядеть контуры дивного нового мира. Во всяком случае, европейский истеблишмент об этом и подумать боялся. Но теперь деваться некуда, и с новым главнокомандующим США европейским либералам, которые пока находятся у власти, придется иметь дело.

Смешно читать это письмо Йенса Столтенберга, которое не было бы актуально, будь оно написано даже лет 5 назад. Сразу вспоминаются все присказки в стиле «поздно пить Боржом, когда почки отвалились», и «у людей большое горе, они хотят поторговаться». А недальновидность генсека, когда он упоминает в письме об увеличении расходов на оборону странами ЕС, просто поражает и напоминает известную фразу: «Мы знаем об его работах! Мы целых пять комнат хотели ему оставить!»… Но поздно.

«Мы сталкиваемся с наиболее серьезными вызовами безопасности, которые выпали на наше поколение. И не время ставить под сомнение ценность партнерства между Европой и Соединенными Штатами», — пишет генсек. «На протяжении 67 лет это партнерство было основой мира, свободы и процветания в Европе. Это позволило нам успешно сдерживать Советский Союз и довести холодную войну до конца. Это обеспечило интеграцию Европы и заложило фундамент для мира и беспрецедентного процветания, плодами которого мы пользуемся и сегодня. Европейские лидеры всегда понимали, что, когда речь идет о безопасности, действовать в одиночку — это не вариант.

В то же время, американские лидеры всегда признавали, что глубоко и стратегически заинтересованы в стабильной и безопасной Европе. И на протяжении последних 67 лет Америка не имела более надежного и стойкого партнера.

Единственный раз, когда НАТО применил принцип-положение о самозащите (нападение на одного члена — нападение на всех) — когда поддержал Соединенные Штаты после террористических актов 9/11. Это больше, чем просто символ. НАТО продолжает брать на себя ответственность за операции в Афганистане. Сотни тысяч европейских солдат служат в Афганистане. И более чем 1000 заплатили самую высокую цену в операции, которая была прямым ответом на нападение на Соединенные Штаты. Сегодня мы их помним.

По обе стороны Атлантики лидеры всегда понимали, что сильная, безопасная и процветающая Европа означает сильные, безопасные и благополучные Соединенные Штаты. Это партнерство между Европой и Соединенными Штатами, воплощенное в НАТО, остается важным для обеих сторон.

За последние несколько лет мы наблюдаем резкое ухудшение ситуации с безопасностью — с напористой Россией и с сумятицей в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Государства-члены НАТО ответили на это сообща. Мы усилили коллективную оборону после холодной войны. Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность европейской безопасности, развернув новые бронетанковые бригады в Восточной Европе и поставив оборудование и расходные материалы для поддержки будущих подкреплений.

Это сдерживание, а не агрессия. Мы не стремимся спровоцировать конфликт, но хотим его предотвратить. Натовские батальоны, насчитывающие тысячи солдат, нельзя сравнивать с российскими подразделениями насчитывающими десятки тысяч только на границе. Наш ответ носит оборонительный и соразмерный характер. Но он посылает четкий и недвусмысленный сигнал: нападение на одного будет расцениваться, как нападение на всех.

НАТО также продолжает играть важную роль в борьбе с терроризмом. Каждый союзник НАТО — часть возглавляемой США коалиции против исламского государства, мы наблюдаем за воздушными операциями с помощью систем АВАКС, НАТО обучает иракских офицеров бороться с террористами. Мы также работаем с партнерами по всей Северной Африке и на Ближнем Востоке, чтобы помочь им бороться с нестабильностью и повысить их безопасность.

Партнерство между Европой и Америкой основано на глубоких общих интересах и ценностях. В то же время, жизнеспособность партнерства зависит от справедливого участия сторон. Соединенные Штаты в настоящее время несут на себе почти 70% расходов на оборону НАТО и справедливо призывают к более справедливому распределению бремени.

На саммите 2014 в Уэльсе каждый союзник НАТО пообещал прекратить сокращение и увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП в течение десяти лет. С тех пор европейские союзники и Соединенное Королевство показали значительные результаты. В этом году 22 союзника по НАТО увеличили расходы на оборону, что привело к увеличению бюджета на 3%. И я ожидаю, что в следующем году мы увидим (третий год подряд) увеличение расходов на оборону в Европе.

Мы альянс 28 демократий. Свободные дебаты — это часть нашей ДНК. Естественно, у нас есть разногласия. Но лидеры по обе стороны Атлантики и по всему политическому спектру всегда признавали уникальные узы, которые связывают нас. Гордость за свою историю должна заставить нас преодолеть все проблемы.

Слишком легко только принимать все свободы, безопасность и процветание, которыми мы пользовались как само собой разумеющимся. В эти неопределенные времена нам необходимо сильное американское лидерство, и нам, европейцам, необходимо взять на себя справедливую долю ответственности. Но прежде всего мы должны признать ценность партнерства между Европой и Америкой. Оно остается необходимым. Таким образом, вместо углубления наших различий, мы должны развивать то, что нас объединяет и найти в себе мудрость и дальновидность, чтобы работать вместе для решения общих задач. Идти в одиночку это не вариант, как для Европы или Соединенных Штатов», — резюмирует в открытом письме генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Но не все разделяют скорбь и горечь генсека. Многие в ЕС настроены оптимистично, если не сказать экзальтированно и предвосхищают новую эру перемен — то ли Заката, то ли Восхода Европы.

«Миграционный кризис и травматичный Brexit — назовем только два реальных экзистенциальных вызова для проекта ЕС… Те, кто руководит Европейским союзом, считали, что имели достаточно проблем, прежде чем Дональд Трамп захватил Белый дом.

Новость о его триумфе поразила Европу, как это было и с британским голосованием 23 июня. Так же — вопреки мнению социологов и предположений политических элит, которые утверждали, что самая передовая демократия мира никогда не поставит под такой удар установленный порядок.

В столицах ЕС, где предпочли рассматривать Brexit как единовременный «бунт самого трудного члена профсоюза», избрание Трампа побудило те же элиты поставить под сомнение их упрощенные предположения.

Франция движется к президентским выборам — они грядут весной следующего года, на них популист, лидер-евроскептик Национального фронта, Марин Ле Пен, как ожидается, выйдет во второй тур выборов против ветерана-центриста Алена Жюппе. Они явные фавориты. Но скорость, с которой Национальный фронт «набросился» на события в США, заставляет беспокоится не только Париж, но и Брюссель, Берлин и других. «Сегодня Соединенные Штаты, завтра Франция», пишет в твиттере отец Ле Пен Жан-Мари, основатель партии.

Жюппе был премьер-министром в период между 1995 и 1997 годами, он надеется обратиться к тем, кого «подвели» последние президенты и к тем, кто хочет ответственного главу государства после хаотичных Франсуа Олланда и Николя Саркози. Но Жюппе — фигура старого образца, и по этому слабому месту будет бить Ле Пен. Так же, как это было с Хиллари Клинтон и Трампом.

Большие имена во французском политическом мире теперь не говорят ни о чем, и Ле Пен нельзя удалять из уравнения и думать, что она займет лишь второе место. «Рациональность больше не правит миром, вспомните Brexit. Г-жа Ле Пен может выиграть во Франции», — заключил бывший премьер-министр Жан Пьер Раффарен.

Для Европейского союза такой результат (победа Ле Пен) был бы гораздо, гораздо хуже, чем Brexit. Brexit управляем. Франция захваченная президентом-евроскептиком — нет», — мрачно констатирует The Guardian.

«Это было бы катастрофой, экзистенциальным концом», — приводит слова европейского дипломата тот же The Guardian.

В Берлине Стефан Майер из Христианско-социалистического союза (ХСС) в бундестаге заявил, что, если Ле Пен выведет Францию из евро и ЕС, европейский проект будет окончен.

Норберт Роттген, председатель комитета по иностранным делам в бундестаге, который обычно не склонен к драматизации и завышению угроз, сказал, что страны-основатели процесса интеграции ЕС уже не могут считать себя застрахованными от популистских движений. «Что мы должны принять во внимание, так это то, что может случиться и немыслимое — подрыв институтов. Мы не должны принимать, как нечто само собой разумеющееся, что Ле Пен не победит», — сказал он.

Филипп Ювин, французский евродепутат и помощник Саркози, заявил, что поиски голосов должны быть направлены на белых избирателей из рабочего класса Франции, которые тоже почувствовали себя оставленными — как те, кто поддержал Трампа в США.

«Мы должны прекратить говорить, что эти люди ошибаются и слушать их», — сказал он. Опасность прихода Ле Пен «действительно существует», — сказал он, добавив, что у Франции был большой опыт свержения истеблишмента. «Вы ничего не смыслите во Франции, если не понимаете, что мы революционеры. Помните, что всего 10 лет назад мы проголосовали против конституции ЕС на референдуме».

Франция — не единственная озабоченность европейских лидеров. В следующем году ожидаются выборы в Нидерландах, с Гертом Вилдерсом из ультраправой голландской партии Свободы, который сейчас также в приподнятом настроении после победы Трампа. «Политика никогда уже не будет прежней», — сказал Вилдерс в среду. «То, что произошло в Америке, может произойти в Европе и Нидерландах».

До большого года выборов (2017 год) в начале следующего месяца на президентских выборах будут голосовать австрийцы. Норберт Хофер из партии «Свободы» может стать первым ультраправым главой государства. И в тот же день, 4 декабря, будет конституционный референдум в Италии, в котором премьер-министр Ренци поставил на карту свое будущее и находится под угрозой со стороны левого крыла Беппо Грилло и его движения «Пять звезд», а в Польше и Венгрии правые националисты растут и приобретают известность.

Победа Трампа пошатнула ЕС и в других отношениях. Ее лидеры, теперь очень жестко говорят о Brexit, Тереза Мэй требует единый рынок, хочет сохранить членство в Европоле [аналог Интерпола] и оставить деньги на исследования без подчинения европейским правилам, юрисдикции судей ЕС и уплаты в бюджеты ЕС. Большая часть жесткой риторики по этому поводу исходит из Парижа, где беспокойство вызывает то, что Великобритании предоставили слишком благоприятную «скидку» на выход, и что это приведет, в итоге, к еще большей поддержке Ле Пен.

Итак, предстоящий год может стать годом политических волнений:

4 декабря: Итальянский конституционный референдум. Избиратели идут на референдум, инициированный премьер-министром Ренци, и одобряют (либо не одобряют) реформы, на которые он поставил свое политическое будущее. Против него движение «Пять звезд», с правым Беппе Грилло — в настоящее время он лидирует в опросах. Грилло приветствовал победу Трампа, а Ренци сказал, что уйдет в отставку, если не победит.

4 декабря: Австрийские президентские выборы. Норберта Хофер из анти-иммигрантской «Партии свободы» может стать первым правым главой государства с 1945 года. Результат первых выборов в мае, на которых Хофер опередил соперника на 31 000 голосов был списан из-за нарушений при подсчете почтовых бюллетеней.

15 марта 2017: Голландские выборы. Партия «Свобода» — правые популисты, «борцы с мигрантами» Герта Вилдерса идут ноздря в ноздрю в опросах с либералами премьер-министра Марка Рютте. Вилдерс, который присутствовал на съезде Республиканской партии в начале этого года, подражал кампании во время референдума в Великобритании, заявив, что голландские избиратели тоже должны «вернуть свою страну» в день выборов.

23 апреля / 7 мая 2017: Французские президентские выборы. Первый тур голосования пройдет 23 апреля и лидер Национального фронта Марин Ле Пен, как ожидается, выйдет в решающий тур. Тогда она, скорее всего, столкнется с ветераном-центристом Аленом Жюппе 7 мая.

Сентябрь / октябрь 2017 выборы в Германии

В Германии вероятность увидеть у руля популистского лидера крайне мала. Тем не менее, если евроскептичное (по немецким стандартам) движение «Альтернатива для Германии», во главе с Фрауке Петри подрастёт (текущие рейтинги крайне низки) — это само по себе вызовет шок. Ангела Меркель не объявила, будет ли баллотироваться еще раз, но ее партия ХДС/ХСС значительно опережает всех по опросам, хотя позициям партии и навредил подход к миграции», — делает вывод The Guardian.