



Владимир Станулевич Северная Двина

История Русского Севера и его преподавание в школах Архангельской области имеет гораздо большее значение, чем кажется и чем ему уделяется внимание в настоящее время. Область — единственный на Севере моноэтнический регион, с территории которого шло освоение Сибири и земель вдоль всего Северного морского пути. Поэтому сейчас он вызывает повышенное внимание научных, пропагандистских, разведывательных структур Норвегии и блока НАТО, пробующих привлечь к себе влиятельных людей региона, пробующих приемы «мягкой силы».

И раньше область была ключевой в устойчивости севера России, а после таких событий как решение Конституционного суда Якутии, провозгласившее якутов единственным коренным народом республики, и после протеста (неизвестно, насколько представительной) группы татар Омска против установки памятника нашему земляку Ермаку Тимофеевичу — значение истории Русского Севера возрастает ещё более.

Поэтому недоумение вызывает резкое сокращение кафедр истории и преподавателей Северного Арктического федерального университета (САФУ) именно на этом стратегическом направлении. Ранее университет как раз обвинялся в неэффективном противодействии деформации истории в пользу Запада и даже участии в таких деформирующих проектах. В связи с Международным форумом «Арктика — территория диалога» в Архангельске в марте 2017 года с возможным участием президента России Владимира Путина появилась надежда, что значение истории Русского Севера будет правильно оценено, и ситуация с историками САФУ скорректирована.

Последний раз учебники по истории края «Архангельский Север в истории и России» бывшего ректора Поморского университета, археолога и историка Анатолия Куратова и учебное пособие «Русский Север» для ВУЗов покойного ректора Поморского университета Владимира Булатова вышли в свет в 2003 году. С тех пор наука не стояла на месте, прошел ряд дискуссий, в первую очередь о роли и происхождении поморов в освоении Русского Севера, выявлены ошибки и уязвимые места в этих трактовках, полученных по наследству из 1990-х. В итоге, после обращений ряда общественников и ученых о создании нового учебника истории Архангельской области, губернатором Игорем Орловым в 2014 году было принято решение его создать. Это решение можно назвать мужественным шагом, так как дает отсроченный большой результат, но в ближайшей перспективе гарантирует скандалы и обвинения в СМИ. Тем не менее Игорь Орлов пошел на это.

Министерство образования Архангельской области сформировало авторский коллектив во главе с профессором Андреем Репневским. Сейчас работа над проектом учебного пособия в стадии завершения, по нему в Архангельске прошла встреча с учителями города, авторы в основном сдали главы, за которые отвечали. Наступает важный момент — каким путем учебное пособие будет выводиться в свет — через благословение узкого круга местных специалистов или широко — через публикацию в интернете и рассылку по стране? Первый путь облегчит работу авторам и, временно, чиновникам, отвечающим за его выпуск, но приведет к ухудшению качества и повысит градус критики в адрес региональной власти, которая примет на себя ответственность за возможные недостатки авторских трактовок. Второй путь более хлопотный и продолжительный, требующий большей деликатности и, в то же время, ясного понимания исторического процесса и общественного запроса нынешней России. Но он позволит интегрировать в учебник научные достижения не только региона, но и федеральной науки, выявит слабые места в позициях архангельских ученых, даст понять научному сообществу страны, что региональная власть готова к широкому сотрудничеству.

Об этом фонд сохранения исторического наследия «Император» писал в адрес губернатора год назад, предлагая в обязательном порядке вынести учебник на широкое обсуждение. Однако областное министерство образования, направившее ответ на письмо, сообщило, что проект учебника будет вынесен только на общественные слушания. Дело шло к первому варианту развития событий — нехорошему. Сейчас, перед финалом работы по учебнику, в адрес областной власти направлено второе письмо. В нем говорится, что широкого обсуждения требуют и

«последствия скандала о происхождении и значении поморов в истории Русского Севера — который выявил с одной стороны уязвимые места в оценках поморов времен 1990-х, зависимость некоторых трактовок от норвежских научных центров, так, с другой стороны, и попытки девальвировать роль поморов в освоении Севера и Арктики. В итоге Архангельская область понесла репутационные потери в глазах научного сообщества и в информационном пространстве России, от которых не оправилась до сих пор. Второго такого удара допустить нельзя

…Собрав на общественные слушания одних местных историков, правительство области лишится конструктивной критики ученых Москвы и Санкт-Петербурга, других регионов, входивших в свое время в состав Архангельской губернии, международного научного сообщества, мнение которого зачастую бывает ангажировано, но с которым следует ознакомиться. Не следует бояться резких критических отзывов о проекте учебного пособия — они обязательно будут, но если критика проекта коснется взглядов кого-либо из его авторов, то критика уже готового учебника падет на регион и его власть. Отсутствие предварительной дискуссии по проекту учебника перенесет ее в стены Министерства образования РФ и на федеральную информационную площадку, что добавит в процесс эмоций и убавит научности.

Предметом беспокойства является и финансирование этого важного для региона проекта. В СМИ уже высказываются, что к проекту будет привлечено международное грантовое финансирование, и что это приведет к искажению истории в угоду зарубежным заказчикам. Упоминается даже фонд Сороса, участия которого достаточно, чтобы похоронить проект и нанести очередной удар по архангельской науке и всему региону. Финансирование должно быть исключительно отечественным, желательно из бюджетных источников — так как дело весьма деликатное и отчасти политическое».

В письме предлагается дать поручение вынести подготовленный проект ученого пособия на сайты Областной научной библиотеки имени Н. Добролюбова, Северного Арктического федерального университета, Ломоносовского фонда и Государственного архива Архангельской области — для сбора замечаний и предложений по его содержанию. Предлагается также сделать рассылку проекта учебника в федеральные научные учреждения РФ в частности в Институт археологии РАН, и ведущим специалистам страны по истории Русского Севера. Это несколько затянет процесс, но значительно улучшит качество издания и покажет высокий интерес к науке со стороны архангельской власти.

К сожалению, профессор Андрей Репневский в октябре 2016 года попал в автомобильную аварию, лежал в больнице и сейчас еще не оправился от потрясения. Поэтому архангельская областная власть должна оказать авторскому коллективу организационную поддержку, определив ученого, которому она доверяет замещать Андрея Викторовича на период выздоровления и решить финансовые проблемы, — прояснив все вопросы, возникающие у авторов. В ином случае завершающий этап создания такого важного труда может быть скомкан, объем уменьшен, качество снизится. Сейчас уже упоминается объем учебника в 100−120 страниц, чего явно недостаточно, так как школьникам надо предоставить возможность знакомиться с информацией о славном прошлом края и за пределами часов, отведенных школьной программой.

Ситуация в мире и в нашей федеративной стране все настойчивее требует исторических доказательств легитимности владения территорией, взаимовыгодности вхождения народов в состав России. К сожалению, зачастую в Москве и в регионах отношение к истории происходит по остаточному принципу и подменяется скандальными «вбросами» памятных досок или раскраской набережных гарлемовскими граффити на бюджетные деньги.