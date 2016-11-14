А виной всему «Владимир Путин — мировой идеолог национализма и изоляционизма». Прямо так в заголовке сегодняшнего, 14 ноября, выпуска газеты и написано.

Nexplorer.ru Владимир Путин

«Если есть что-то общее у популистов — Трампа, Орбана, Ле Пен и Фараджа — то это восхищение президентом Путиным, которое они выражают публично. Его также высоко оценивает Ципрас, — начинает СМИ изложение своего видения проблемы. — Глава Кремля стал фигурой поклонения для всех тех, кто хочет сломать существующую манеру жизни. Своеобразной иконой негибкости (я бы все-таки сказал: несгибаемости — прим. авт.) по отношению к мировому порядку и его элитам. Он стал идеологом изоляционизма и бескомпромиссного национализма. Эту формулу Путин применяет не только на своей территории, но и с помощью своей страны продвигает ее по всему миру».

Как говорится, «легким движением руки» (ударами пальцев по клавиатуре компьютера) корреспондент издания Рафаэль Маньюэко превращает государство, которое США и ЕС пытались изолировать от всего мира, в страну, вкусившую все прелести «существования отдельно от всех», и теперь с удовольствием делящуюся с остальными благами «изолированной цивилизации».

Пословица «за что боролись — на то и напоролись» в лексиконе испанцев отсутствует. А то бы, может, кого и призадуматься заставила.

Кстати, всем, кто в ближайшем будущем решит задружиться с Путиным домами (в смысле — странами), заранее следует выработать невосприимчивость к термину «популист». Ибо вне зависимости от исповедуемых взглядов всех, кого «ассимилировал» президент РФ, зачисляют в эту категорию.

«Это не декларируется нигде, однако всем видно, что Путин пытается создать мировую пророссийскую ось, — бьет в набат испанский журналист. — Для этого все средства хороши: пропаганда через СМИ внутри страны и на международном уровне, финансирование из Москвы «мозговых центров» и радикальных политических партий на Западе — популистов (ну куда без них-то?), националистов и сторонников независимости. Особенно в Европе».

Да-да, мы помним: «брекзит», попытки отделения Шотландии от Великобритании, Каталонии и Страны Басков — от Испании, а еще — робкие декларации Фландрии создать собственное государство, отхватив по кусочку от Бельгии и Франции — это все, естественно, Путин. Для полного комплекта не хватает разве что цитаты из комедии Л. Гайдая: «Потом на развалинах часовни…»

Список преступлений, инкриминируемых российскому лидеру велик и необъятен. Настолько, что на полосе АВС целиком не вмещается. Журналисту приходится ограничиться наиболее глобальными:

«Имеются подозрения, что он использовал хакеров для взлома компьютеров ради добычи информации и последующего ее использования против своих противников. Это произошло, по мнению представителей Демократической партии США во время недавней избирательной кампании в Соединенных Штатах. Хиллари Клинтон этим был причинен непоправимый ущерб, и все закончилось победой ее соперника-республиканца с явным преимуществом».

Оснований для заявлений о том, что «без Путина тут не обошлось», более чем достаточно, считает корреспондент:

«Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков признал на минувшей неделе, что между Москвой и командой Трампа были контакты в последние месяцы. В среду утром, когда стало известно, что Трамп выиграл выборы, депутаты Государственной думы устроили овацию. Это был единственный законодательный орган в мире, поприветствовавший нового президента США».

Быть вежливым в наши времена — это очень подозрительно.

«Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что Путин и Трамп очень близки во взглядах на внешнюю политику. Для Европы это означает только одно: Вашингтон с пренебрежением будет относиться к вопросу защиты Европы от все более воинственной и угрожающей России, — очередное «доказательство» изоляционизма, как предпочтительной идеологии Кремля. — Президент России по-прежнему рассчитывает на соглашения с Соединенными Штатами, чтобы разделить мир на зоны влияния, потому что он считает, что если бы существовал такой пакт, украинский кризис никогда бы не возник. Для Путина Украина — не более, чем задний двор России. С того момента, когда возникла Киевская Русь, первое русское государство, было так, и теперь хозяин Кремля упрекает Соединенные Штаты и Европу в том, что они хотят вытащить Украину в цивилизованный мир».

О том, что Европа-матушка не горит желанием вешать себе на шею украинский камешек, плавая в бурном море экономического, политического и миграционного кризиса — молчок.

«В то же время, Россия использует популистов по всему земному шару, и как троянских коней, и как тараны против нынешних правящих элит. С их помощью пытались повлиять на выборы в Черногории, теперь то же самое делается в Молдове и Болгарии, где вероятность успеха очень высока (статья в АВС опубликована за несколько часов до объявления результатов выборов в этих государствах — прим. ИА REGNUM ). Обе страны отмечают второй раунд своих президентских выборов и опросы общественного мнения показывают, что фаворитами являются персоны, ориентированные на Россию: Румен Радев в Болгарии и Игорь Додон в Молдавии».

Если кто думает, что Москва, замкнув на себя Молдавию и Болгарию, успокоится, то напрасно, считает АВС. Если чему и нет предела в мире, так это коварству Путина, всем известно.

«Логика нынешнего российского лидера та же, что и у Сталина, когда тот подписывал с нацистской Германией в августе 1939 года пакт Молотова-Риббентропа. Соглашение, которое позволило СССР аннексировать Эстонию, Латвию, Литву и Бессарабию, а также занять восточную Польшу. Путин воздействует на народы других стран через политиков, живущих там и ориентированных на него. Даже канцлер Ангела Меркель опасается, что всемогущий Владимир вмешается в немецкие парламентские выборы в следующем году», — проявляет свой талант аналитика-прогнозиста Маньюэко. «Мы знаем, что нам приходится сталкиваться с распространением ложной информации и атаками через сеть, организуемыми из России. Во время избирательной кампании мелочей не бывает, каждая деталь имеет значение и вес», — приводит автор выдержку из выступления фрау канцлер в минувший вторник в Берлине.

«Как Советский Союз в эпоху холодной войны вдохновлял, возглавлял и направлял левые партии и движения против капитализма в мире, путинская Россия в настоящее время стремится объединить всех тех, кто недоволен нынешним мировым порядком, чтобы сформировать международную группу по его слому», — ставит испанский журналист жирную финальную точку.