Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 7−13 ноября были многие события, но во главе угла — избрание президентом США Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Конференция католического епископата США, возглавляемая архиепископом Джозефом Куртцем, поздравила Дональда Трампа с избранием на пост президента, передает Radio Vaticana (Ватикан). «Теперь начинается ответственность за управление в общих интересах», — заявил монсеньор, выражая надежду, что новоизбранный президент сможет «включиться в защиту человеческой жизни с начала до ее естественного завершения» и что к мигрантам и беженцам будут относиться «с человечностью, не принося при этом в жертву безопасность». Куртц надеется, что новое правительство приложит усилия и в деле защиты религиозной свободы.

Теперь Трамп может использовать США в деле установления мира во всем мире, заявил в интервью Vatican insider (Турин, Италия) государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. Прежде всего, мы должны с уважением принять волю американского народа, сказал монсеньор, это упражнение в демократии, которое было отмечено значительной явкой избирателей, «мы поздравляем нового президента и надеемся, что его правление может действительно стать плодотворным, мы заверяем его в наших молитвах, чтобы Господь просветил его и поддерживал в служении своей стране, но и в деле мира во всем мире». Со своей стороны Святой престол хотел бы видеть, что американская внешняя политика будет использовать свое влияние, чтобы строить мосты, к чему призывает папа Римский Франциск, когда говорит об участии ООН и Европы в разрешении кризисов, от которых страдает Ближний Восток, например, сирийской трагедии. Также Ватикан беспокоит судьбы миллионов детей, которые вынуждены покинуть свои дома, беспризорных несовершеннолетних, народов, которые являются невинными жертвами войны. Сегодня требуются многосторонние усилия, подчеркнул кардинал Паролин, чтобы выкорчевать коренные причины вынужденной миграции и насильственного перемещения народов, нарушений прав человека, ухудшения состояния окружающей среды, крайней нищеты, торговли оружием, коррупции и зловещих коммерческих и финансовых планов.

Победа Трампа — это как звонок будильника для американских политических лидеров, отмечает с беседе с National Catholic Register (Айрондэйл, США) патрон Мальтийского ордена кардинал Рэймонд Берк. Его избрание есть явный признак выражения воли народа, говорит монсеньор, особенно на фоне того, что явка избирателей была выше, чем обычно. Американский народ «проснулся» и понял, в какой серьезной ситуации оказалась страна по вопросам общего блага — защиты человеческой жизни самой по себе, целостности брака и семьи, религиозной свободы. И «молчаливое большинство» заговорило. Некоторые называют это прекрасной возможностью для Церкви в частности из-за позиции Трампа по вопросам жизни и свободы вероисповедания. Новый президент продемонстрировал склонность к тому, чтобы услышать мнение Церкви по этим проблемам, и понял, что это принципиальные вопросы нравственного закона, а не одной лишь религиозной конфессии. Правительство нуждается в помощи религиозных лидеров, чтобы восстановить этическую норму. Противники Трампа в ходе избирательной кампании пугали избирателей тем, что ему было бы опасно доверять ядерные коды. «Я не боюсь этого, — сказал кардинал Берк. — Я думаю, что новый президент будет придерживаться давней традиции американских президентов и последует по пути сотрудничества и взаимодействия с иностранными державами. Я очень сомневаюсь, что он станет принимать какие-либо односторонние действия, которые бы могли поставить под угрозу мир. Я убежден, что он будет иметь дело с другими странами по широкому кругу вопросов внешней политики».

Католическая коалиция в поддержку Трампа может оказывать «очень положительный эффект» на его президентство, сказал в интервью изданию бывший посол США в Ватикане Джим Николсон. Он напомнил, что кандидат-республиканец в ходе кампании встречался с лидерами католических организаций, некоторые из которых создали движение в его поддержку. Трамп прислушивается к католическому мнению, ведь у него «много друзей и единомышленников, которые являются католиками». И они же поддержали его на выборах, отдав 52% своих голосов в отличие от 45% за Хиллари Клинтон. Помимо самого Николсона, в коалицию входят бывший сенатор США и кандидат в президенты Рик Санторум; бывший посол США в Ватикане и ныне конгрессмен от Флориды Фрэнсис Руни; президент Центра по делам семьи и правам человека и «защитник жизни» в ООН Остин Руз. Экс-посол выразил также надежду, что Трамп сумеет установить хорошие отношения со Святым престолом, поскольку победа кандидата-республиканца — это победа для рабочего класса, для занятых и безработных, озабоченность состоянием дел которых высказывает папа Франциск. Таким образом, они имеют большое количество общего в своих приоритетах. И хотя между Трампом и папой есть различия по вопросам оценки капитализма и свободного рынка, а также миграции, новый президент, считает Николсон, уважает Франциска и признает его моральный авторитет.

Главный редактор американского журнала Catholic Digest Даниэль Бин сообщил La Croix (Париж, Франция), что он не особо удивлен голосованием христиан за Трампа, хотя для многих католиков выбор между ним и Хиллари Клинтон казался поначалу невозможным. Изменения произошли к концу кампании. Дело не только в том, что Трамп встал на сторону движений в защиту жизни и против абортов, что всегда важно для американских христиан. Кандидат-республиканец выбрал правильного кандидата в вице-президенты, Майкла Пенса, которого сам Бин предпочел бы видеть на первой позиции, и окружил себя христианами. Но более важным, чем защита жизни и борьба с абортами, в этой президентской кампании был вопрос религиозной свободы. И только Трамп четко высказывался на эту тему, особенно на фоне того, что многие христиане чувствовали по отношению к себе презрение со стороны Барака Обамы. Еще одним потрясением для католиков стали публикации сотрудников избирательного штаба Клинтон, в которых раскрывался план устроения революционных потрясений в Церкви — это открыло глаза на широту и глубину тех мер, которые «прогрессивный лагерь» был в состоянии организовать для того, чтобы помешать религии.

Личность вице-президента США Майкла Пенса привлекла внимание Kath.net (Линц, Австрия). Издание называет его преданным христианству человеком с большим политическим опытом. Он вырос в ирландской католической семье в Колумбусе (штат Индиана). Традиционное благочестие родителей повлияли на Майкла положительно, что он неоднократно подчеркивал. Тем не менее Пенс в итоге остановился на евангелистах, недавно его заметили в евангелической церкви в Индианаполисе. Христианская вера влияет на его поступки в политике. В 2002 году он обратился с просьбой рассматривать наряду с эволюционной теорией в учебниках другие теории — такие, как библейское учение о творении. Кроме того, Пенс неоднократно критиковал однополые партнерства. Другим важным вопросом для него является защита нерожденных детей. И стоит отметить, что если по какой-либо причине Трамп в ближайшие четыре года уйдет со своего президентского поста, Майк Пенс останется на месте.

Лидер Всемирного совета индийских христиан (GCIC) Саян Джордж призвал Дональда Трампа продвигать «свободу совести» во всем мире, передает AsiaNews (Рим, Италия). В поздравительной телеграмме новому президенту выражается надежда на то, что его правление «ознаменует новую эру возвышающегося человеческого духа». По словам Саяна Джорджа, Соединенные Штаты всегда были маяком надежды для угнетенных и преследуемых людей по всему миру. GCIC надеется, что президентство Трампа не станет жертвой «особых интересов», провоцирующих региональные войны «за счет невинных людей, особенно меньшинств, включая христиан, как мы наблюдали в случае с Сирией». Глава Совета отмечает, что «христиане во всем мире переживают трудные времена», терпя притеснения от экстремистов в Индии, в странах Ближнего Востока, Северной Африки, Пакистане, Мьянме и Шри-Ланке.

Концом «конца истории» называет победу Трампа Polonia Christiana (Краков, Польша). Голосованием за кандидата-республиканца американцы сказали: довольно! Хватит принимать нелегальных иммигрантов! Хватит перемещать рабочие места в Китай! Хватит вездесущей политкорректности! Хватит ломать такие традиционные американские свободы, как право на ношение оружия! Победа Трампа является частью серии политических событий — выхода Британии из Европейского союза, выигрыша Национального фронта Франции на выборах в Европейский парламент (2014 год), победы партии «Фидес» Виктора Орбана в Венгрии и партии «Право и Справедливость» в Польше. Это еще одно и, возможно, самое сильное доказательство усталости Запада от диктатуры «розовой элиты», навязывающей свой проект «либеральной демократии». Добровольный отказ Соединенных Штатов от роли бесспорной супердержавы и принятие многополярной модели в интересах таких стран, как, например, Россия. Будет ли лозунг «Америка прежде всего» и изоляционизм означать то, что Польшу сдадут на милость Москвы? Такое может произойти, но необязательно. Да, Трамп заявил, что НАТО устарел и неадекватен к вызовам современности. Однако Альянсу нужны страны, которые тратят на национальную оборону 2% от ВВП — Польша выполняет эти обязательства. И для нас, поляков, важно то, что мы можем рассчитывать на ослабление внешней критики страны за якобы отсутствие у нас демократии. Вряд ли ЕС найдет нового президента США себе союзником в этом вопросе.

«Трампизм» может уничтожить европейскую элиту, утверждает в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) сотрудник Высшей школы торговли и права имени Ричарда Лазарского доктор Михал Куз. Уходит в прошлое деление на «правых» и «левых», наступает время противостояния «глобалистов» и «местных». Мы видим сейчас, как нарастает восстание, революция против «глобалистов» по вопросам экономического и социального характера. Эта волна направлена против людей, которые не понимают реальных настроений в обществе. Нынешние европейские политические элиты просто боятся потерять власть, и потому они так нервно реагируют на выбор Трампа. Они считают, что «трампизм», как и другие политические тенденции, которые приходили в послевоенную Европу из-за рубежа и сейчас нахлынут на Старый континент, отстранят эту нынешнюю элиту от власти. Brexit можно было рассматривать как «несчастный случай», выборы в Австрии — как сенсацию, но победа Трампа на выборах в США может означать, что дни таких политиков, как Франсуа Олланд и Ангела Меркель, сочтены. И эти политики очень боятся. Они хорошо знают, что вскоре сами заимеют аналогичные проблемы, как Барак Обама и Хиллари Клинтон. Они знают, что их видят в качестве представителей «глобалистов», которое не защищает средний класс и проводят бездумную и непонятную политику в отношении мигрантов.

Победа Дональда Трампа удивила многих, пишет Католицький Оглядач (Львов, Украина). Хотя для США это факт означает нечто большее, чем просто победа кандидата-республиканца, поскольку параллельно прошли довыборы в Конгресс. Они стали просто разгромным поражением для антикатолического леволиберального про-абортного и про-ЛГБТ лобби. Американские католики показали, что в большинстве они способны услышать голоса своих епископов, которые предостерегали от прихода Хиллари Клинтон к власти. К счастью для Украины, где власть готова законодательно ввести либеральные нормы, команда, которая организовывала в США попытку бунта против католических епископов, не вошла в Белый дом. Это немного облегчит ситуацию. Но даже это не снимет с повестки дня вопрос способности украинского христианства противостоять навязыванию украинскому обществу либеральных «ценностей».

Сторонники Демократической партии обвинили Хиллари Клинтон в ошибочной стратегии в ходе президентской кампании — их недовольство вызвано тем, что кандидат-демократ выступала за аборты и не обращалась к верующим избирателям, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Как заявила директор движения «Демократы за жизнь в Америке» Кристиан Дей, «мы предупредили, что партия медленно умирает», и эта тенденция сохранится, если не будет начат диалог с защитниками жизни. Между тем, Клинтон отстаивала политику полного доступа к абортам и поддержала отмену поправки, которая запрещала на протяжении многих лет субсидировать из федеральных налоговых поступлений аборты. По мнению Дей, из-за этих крайностей демократы потеряли много потенциальных избирателей. Другие сторонники партии жаловались, что кампания Клинтон лишилась белых католиков и евангелистов. Кристофер Хэйл, исполнительный директор движения «Католический альянс для общего блага» рассказал, как в прошлом году один чиновник Демократической партии заявил ему, что они собираются использовать «постхристианскую» пропагандистскую стратегию. «Ну и хорошо же это сработало», — саркастически прокомментировал Хейл.

Дональд Трамп — вовсе не тот президент, которого хотела консервативная христианская Америка, считает комментатор Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Тем не менее мы можем сказать спасибо тому, что Хиллари Клинтон потерпела поражение. Трамп обещал важные вещи — например, выдвинуть консервативных юристов в Верховный суд. Это может произвести огромный переворот в «культурных войнах» и нанесет удар по «прогрессивному мировоззрению», распространяемому элитами на Западе с 1960-х годов. Трамп, что более вероятно, будет уважать Первую поправку, даже если он не понимает ее значения. Он менее враждебен к христианству, чем Хиллари. Что касается внешней политики, с Клинтон мы не были бы в безопасности: ее агрессивные и воинственные высказывания в адрес России означали бы эскалацию новой холодной войны, а Фонд Клинтонов слишком близок к сомнительным режимам Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. Как ни странно, администрация Трампа может сделать мир более спокойным — менее всего вероятно, что президент-республиканец втянет нас в ненужную войну с Путиным. Что бы ни случилось в течение наступающего президентства, христиане могут, по крайней мере, спокойно отдыхать, зная, что «прогрессивные» демократы, глубоко враждебные к христианским ценностям и Евангелию, сейчас не в Белом доме и не могут посягать на свободу верить, учить, проповедовать и практиковать. Поражение тех, кто действительно ненавидит Церковь, отрадно.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.