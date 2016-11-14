



Иван Шилов ИА REGNUM Пётр и Дональд

После того как дипломатические виртуозы из Киева в очередной раз сели в лужу, поперев из своей подворотни ва-банк против будущего победителя американских президентских выборов, политический класс Украины охватило ожидание скорых больших перемен. В том, что досрочные парламентские выборы придется проводить весной 2017-го, теперь уверены почти все политические «команды». В том, что и досрочные президентские не заставят себя долго ждать, не сомневается практически никто. Впрочем, главный вопрос момента сводится не к тому, будут ли выборы или нет, а к тому, сменится ли власть после них или до.

Шанс возглавить новый поход по маршруту: майдан Независимости — улица Институтская — улица Банковая, с целью «мирно», как когда-то В. Януковича, выставить П. Порошенко за дверь, есть у многих. Наиболее реальным претендентом на свято место выглядит министр внутренних дел А. Аваков. Образ летящего в оппонента стакана (не с «коктейлем Молотова», а с питьевой водой), использованный в заголовке, вошел в украинский политический обиход после того, как он на заседании Нацсовета реформ у президента запустил этим предметом в тогда еще губернатора Одесской области М. Саакашвили. Попасть во врага в тот раз министру не удалось, только мирно дремавшего рядом с ним коллегу, главу МИД, П. Климкина разбудил, слегка облив и напугав до смерти, но шума наделал. «Фактор стакана» с тех пор стали учитывать практически во всех раскладах. В фигуральном смысле, конечно. И не просто учитывать, а считаться с возможностью его применения в грядущем переделе власти.

Если бы не верный и преданный глава СБУ В. Грицак и не его славное ведомство, П. Порошенко уже можно было бы начинать паковать чемоданы, готовя нажитое непосильным трудом имущество (как он сам уверяет, наивно полагая, что кто-то ему поверит, ДО того, как стал президентом) к срочной эвакуации а-ля Янукович. Угроза принудительной отставки и риски, с ней связанные, для президента ныне очень велики. Ресурсов для усиления своих позиций и для сдерживания оппонентов у него осталось мало. Надежных людей в ближайшем окружении — тоже. «Когда весь политический бомонд перегрызет друг друга, на пепелище будет одно скромное и честное лицо. Лицо Василия Сергеевича Грицака. Удивительная у человека способность со всеми дружить и вовремя предать», — написал недавно один осведомленный автор. Время для этого, видимо, еще не пришло, и Служба безопасности отчаянными усилиями гасит протестные настроения украинцев, не давая запустить в ход очередной «майдан», призрак которого не просто бродит по стране, а мотается по ней туда-сюда, как заведенный. Ряд политических сил готовы возглавить массовые протестные акции, однако, наступая на горло собственной песне, вынуждены откладывать час «Ч», чтобы не быть объявленными СБУ «агентами Кремля». По официальной версии, если кто-то на Украине хочет сегодня против чего-то протестовать, так это исключительно «путинские шпионы», играющие на руку «агрессору». Даже в тех случаях, когда поводами для протестов служат запредельно высокие тарифы на коммунальные услуги, безденежье, развал сфер образования и охраны здоровья, обман банковских вкладчиков, разгул преступности и прочие радости жизни, «как в Европе», к которым ни Кремль, ни лично В. Путин не имеют, понятно, ровным счетом никакого отношения.

Тем не менее скопившийся протестный пар уже настолько силен, что сдерживать его выплеск наружу с каждым днем становится все труднее. Счет фактически идет даже не на месяцы, а на недели: взрыв негодования и гнева может произойти в любой момент. В Киеве ломают головы: кого же Кремль нанял для нового «майдана»? Вопрос, кого три года назад для «Евромайдана» нанимал Вашингтон, почему-то при этом не только не обсуждается, но даже не упоминается. Хотя лежит на поверхности со всей очевидностью. Объяснение этому факту элементарно простое: украинское общественное мнение продолжает пребывать в навязанном ему состоянии полнейшей уверенности в том, что американский «майдан» — это по определению хорошо, а, вот, «майдан» русский — заведомо плохо.

Среди стаи реальных и мнимых претендентов на «папаху», которую вот-вот сдует ветром перемен с головы незадачливого президента-олигарха, выделяются трое: Ю. Тимошенко, М. Саакашвили, А. Аваков. Если бы речь шла о конкуренции между ними в соответствии с общепринятыми демократическими процедурами, то преимущество имели бы первые двое, Авакова же в таком случае можно было бы вообще не принимать в расчет. Положение дел на Украине однако таково, что демократией не пахнет, и еще долго не запахнет. Свержение В. Януковича и его — свержения — легитимация развязали руки любителям авантюр и переворотов. После этой истории никому, кто почувствует себя достаточно сильным, не придет в голову соблюдать процедуры. Досрочные же президентские и парламентские выборы 2014 года создали ситуацию, в которой любая имитация «народного волеизъявления» может быть при желании и необходимости объявлена честной, свободной, прозрачной. Передел власти, если или когда он будет осуществлен, то, видимо, без оглядки на демократию в классическом понимании слова, исключительно в соответствии с правилами «демократии по-украински», то есть, иначе говоря, без каких-либо правил и процедур. По воле то ли улицы, то ли «майдана», то ли кого-то из зарубежных послов.

Опять оживилась и заметно активизировалась Ю. Тимошенко. Она солидно и мудро рассуждает, говорит, критикует власть. Она апеллирует к правильным цифрам, напоминая этим премьера Н. Азарова, который уже в ходе «Евромайдана» развлекал публику экономическими расчетами, доказывавшими безусловную пагубность для Украины Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Расчеты были серьезны и основательны, восприятие же их — нулевым. Проблема Юлии Владимировны в том, что-то, что она предлагает, это — политическая стратегия вчерашнего дня. В нынешних условиях на ней далеко не уедешь. Тем более если делать ставку на игру первым, а не вторым или третьим, номером. Слабость еще и в том, что она не готова играть ва-банк, в ее распоряжении есть стратеги и ораторы-трибуны, но нет боевых дружин, способных заварить кашу на улице. Кроме всего остального, Ю. Тимошенко выглядит в политическом плане старомодно и воспринимается именно так. Ей остро не хватает лица, отвечающего современной политической моде. Таким могла бы стать Н. Савченко, но не срослось. С «нашей Надей» «наша Юля» просчиталась. Теперь, скорее всего, придется быть лицом самой, а это в атмосфере засилья «активистов» и «волонтеров» может оказаться в большей степени минусом, чем плюсом.

В отличие от Ю. Тимошенко, М. Саакашвили готов играть, как угодно. Вариант ва-банк его не пугает. Скорее наоборот, возможность такого развития событий рвущегося к власти на Украине посланца Грузии привлекает и вдохновляет. Другое дело, что самому, только собственными силами создать ситуацию ва-банк ему вряд ли по плечу. У бывшего губернатора другая беда — та же, что у льва из зоопарка, который мог бы съесть сто килограммов мяса, но кто ему их даст? У него не хватает ресурсов. И на горизонте не видно благодетеля, который был бы готов их предоставить в достаточном количестве. По большому счету М. Саакашвили, как и Ю. Тимошенко, в значительной мере «сбитый летчик», причем не только украинского, а международного масштаба, лелеющий мечту восстать из пепла. Это обстоятельство ограничивает его возможности, ставя в зависимость от того, появится ли на горизонте кто-то серьезный из нового поколения. Если появится, то пламенному грузину придется идти к нему в соратники, надеясь на достойное вознаграждение в будущем. Колоссальный «плюс» для грузинского персонажа украинской политики — это возможность повышать ставки в игре, блефуя на знакомстве с Д.Трампом. Пока делает он это осторожно, ожидая, как станут развиваться события в Вашингтоне.

Огромное, едва ли не решающее, преимущество А. Авакова — наличие в его распоряжении подчиняющихся ему добровольческих батальонов, готовых выполнить любой приказ. Противостоять им на Украине некому. Да и пытаться делать это в случае чего, никто бы не стал. Защищать П. Порошенко с оружием в руках не придет в голову даже его собственным телохранителям. Главная проблема для А. Авакова состоит не в том, как взять власть, захватив правительственный квартал, включая здание президентского офиса, а как эту власть удержать, легализовав в глазах Запада. Министр не первый месяц пребывает в активном поиске вариантов решения. Особенно в части, касающейся налаживания устойчивых контактов с зарубежными людьми и организациями. Правда, представляет он себе такое решение как-то уж чересчур по-местечковому, по-базарному. Вот, отличился в Японии, куда отправился на неделю во главе многочисленной делегации, неизвестно зачем, непонятно, за какие средства. В течение одного только дня, 8 ноября, успел принять делегацию Американского совета по вопросам внешней политики и встретиться с послом Великобритании на Украине Дж. Гоф. Днями предпринял небанальный ход, назначив своим заместителем 24-летнюю даму, в обязанности которой должно входить как раз развитие международных связей и формирование позитивного имиджа министерства и/или министра за рубежом?

А. Аваков в настоящий момент выглядит фаворитом в борьбе за властную булаву, которая, судя по всему, вот-вот выскользнет из ослабевших рук Петра Алексеевича. За его спиной маячит тень А. Яценюка. Тому однако после поражения Х. Клинтон понадобится какое-то время, чтобы попытаться заручиться поддержкой серьезных американцев, без которой ему не обойтись. Кроме названных лиц, в гонку за главным призом украинской политики может включиться «темная лошадка». Вариант с появлением неожиданной фигуры и ее выдвижением на ведущие позиции не выглядит чем-то абсолютно невозможным. В качестве возможных претендентов на эту роль упоминаются, например, беглый депутат А. Онищенко и бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, а ныне замминстра Г. Тука. Первый — со стороны Д. Трампа, второй, как ни парадоксально это звучит, со стороны… Москвы.

Стакан, которым кое-кто в Киеве вот-вот запустит в кого-то, еще не брошен, но в руке этого кое-кого уже сжат и наполнен до краев. Обычной ли водой или горючей смесью, узнаем, судя по всему, очень скоро.