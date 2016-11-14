Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в разговоре с историком, специалистом по военной и дипломатической истории Императорской России Олегом Айрапетовым обсудили 16-й год во всех мифологических и символических смыслах.

ИА REGNUM Олег Айрапетов и Модест Колеров

Мы вступили в осень 1916 года. В нашем веке каждый раз наше поколение с ужасом вспоминает 1916 год. Вокруг этого 1916 года множатся литературные, художественные, политические, партийные мифы о том, что это кризис режима, что это кризис военного противоборства России с Германией, Австро-Венгрией и Турцией, что это, как ни странно кто-то находит, туберционная ситуация. Что это, к счастью, все больше людей знают об этом и понимают это, дворцовый заговор, который в ближайший после этого рубежа 1916−1917 года — на расстоянии прямого пистолетного выстрела, так сказать, короткой дистанции. Что это обвинение в Британской интриге, которая формирует этот заговор и формирует Бог знает что еще, здесь ссылаются на знаменитую записку Дурново, не видя ее ангажированности.

Олег Айрапетов беседует с Модестом Колеровым о 1916 годе, о том, в каком положении в конце 1916-го года находилась Российская империя с военной и политической точки зрения, каковы были перспективы фронта и как этот фронт мог бы развиваться, не случись катастрофы в 1917 году. Видеозапись беседы публикует ИА REGNUM.

Павел Милюков. 1917 год

Павел Милюков, 1 ноября 1916: «Глупость или измена?»

1 (14) ноября 1916 года член Государственной думы, лидер кадетской партии Павел Николаевич Милюков произнес в Государственной думе свою знаменитую речь, которую политики назвали «Глупость или измена?». Он говорил:

Мы по-прежнему стремимся к полной победе, по-прежнему готовы нести необходимые жертвы и по-прежнему хотим поддерживать национальное единение. Но… мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе…

Мучительное, страшное подозрение, зловещие слухи о предательстве и измене, о темных силах, борющихся в пользу Германии и стремящихся путем разрушения народного единства и сеяния розни подготовить почву для позорного мира, перешли ныне в ясное сознание, что вражеская рука тайно влияет на направление хода наших государственных дел… Как вы будете опровергать возможность подобных подозрений, когда кучка темных личностей руководит в личных и низменных интересах важнейшими государственными делами? …

Когда со все большею настойчивостью Дума напоминает, что надо организовать тыл для успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что организовать — значит организовать революцию, и сознательно предпочитает хаос и дезорганизацию — что это, глупость или измена? …

Поэтому, господа, во имя миллионов жертв и потоков пролитой крови, во имя достижения наших национальных интересов, во имя нашей ответственности перед всем народом, который нас сюда послал, мы будем бороться, пока не добьемся настоящей ответственности правительства.

Василий Маклаков. 1917 год

Василий Маклаков. Трагическое положение. Безумный шофёр

Русские Ведомости. 27 сентября 1915

Вы несетесь на автомобиле по крутой узкой дороге; один неверный шаг — и вы безвозвратно погибли. В автомобиле — близкие люди, родная мать ваша. И вдруг вы видите, что ваш шофер править не может; потому ли, что он вообще не владеет машиной на спусках или он устал и уже не понимает, что делает, но он ведет к гибели и вас, и себя, и если продолжать ехать, как он, перед вами — неизбежная гибель…

Что делать в такие минуты?

Заставить его насильно уступить свое место…

Вы будете правы — так и нужно сделать. Но что будете вы испытывать при мысли, что ваша сдержанность может все-таки не привести ни к чему, что даже и с вашей помощью шофер не управится, что будете вы переживать, если ваша мать при виде опасности будет просить вас о помощи и, не понимая вашего поведения, обвинять вас за бездействие и равнодушие?