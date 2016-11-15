



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Независимо от того, будет ли избранный президент США Дональд Трамп вести себя более подобающим способом, придя в Овальный кабинет, международному авторитету США уже нанесен значительный ущерб, в том числе и среди союзников и партнеров Вашингтона в Азии, пишет бывший глава МИД Австралии Гарет Эванс в статье для The Strategist.

Использование мягкой силы — руководство с помощью демократических принципов и морального примера — будет непросто для Трампа с учетом его пренебрежения к объективности, рациональной дискуссии, простому человеческому достоинству, расовым, религиозным и половым различиями, не говоря уже о том факте, что его выбрало не большинство избирателей США. Когда дело зайдет о том, чтобы использовать жесткую силу — принимать необходимые меры для противостояния угрозам миру и безопасности — мало кто будет испытывать уверенность в рассудительности Трампа, если вспомнить, что почти каждое его заявление в предвыборной гонке было крайне противоречивым и вызывало опасения.

Для поддержания безопасности, стабильности и процветания в Азии нужна атмосфера сотрудничества, в которой страны добиваются своих национальных интересов посредством партнерства, а не вражды, а также свободной торговли друг с другом. В этом можно быть уверенным, только если Трамп не сделает ничего из того, о чем говорил во время выборов, то есть не будет начинать торговую войну с КНР, не откажется от союзных обязательств или не станет выступать за то, чтобы Южная Корея и Япония стали ядерными державами.

Обладая если не нулевыми, то точно ограниченными знаниями о международных делах, Трамп полагается на свои многочисленные инстинкты. Он совмещает изоляционистскую риторику «Америки прежде всего!» с агрессивными разговорами о том, чтобы «сделать Америку снова великой!». Выдвижение до невозможности крайних позиций, от которых потом можно отказаться, — эффективная тактика в переговорах по сделкам с недвижимостью, но она не может стать надежной основой для внешней политики.

Опасные инстинкты Трампа удастся обуздать, если он окажется способен собрать опытную и тонкую команду внешнеполитических советников. Удастся ли это, пока неясно, тогда как в соответствии с конституцией у него, как у верховного главнокомандующего, есть огромные полномочия.

Лидерство США в Азии — это обоюдоострая вещь. Шумные заявления о по-прежнему принадлежащем США доминировании контрпродуктивны. Нужно признать легитимное требование Китая быть принятым в качестве того, кто правила пишет, а не только следует им. Однако когда Пекин идет на недопустимые шаги, как было в случае с территориальными претензиями Китая в Южно-Китайском море, необходимы ответные меры. И здесь будет очень уместен спокойный, но жесткий ответ США.

Как отмечает автор, Билл Клинтон после ухода из Белого дома, заявил в неофициальной обстановке, что США могли бы раз и навсегда стать глобальным гегемоном благодаря своему экономическому и военному потенциалу. Однако для США было бы лучше попытаться жить в мире, в котором не приходится оставаться таковыми.

Для Австралии, добавляет Эванс, и других союзников США в регионе после прошедших выборов президента становится очевидным, что они больше не могут принимать разумное лидерство США как само собой разумеющееся, поэтому государства должны делать больше для самих себя и в меньшей степени зависеть от США.

Австралия, вероятно, будет ближе для Трампа, чем многие другие союзники Вашингтона, поскольку Канберра не только платит свои расходы по союзам, но принимала участие в каждой войне, где воевали США за последнее столетие. Австралия, будучи частью англосферы, входит в зону комфорта президента-республиканца. Но если произойдет сбой региональной динамики, Австралии будет крайне некомфортно.

В Канберре должны уже были понять, что США, даже при намного более надежных администрациях, вполне могли совершать ужасные ошибки, как, например, в случае начала войны во Вьетнаме и Ираке. Теперь нужно быть готовым к еще более значительным просчетам Вашингтона, чем допущенные в прошлом. Стране придется принимать собственные решения относительно того, как реагировать на те или иные события в соответствии со своими национальными интересами.

Это не означает, что Канберра должна отказаться от союза с США, однако ей нужно с большим скепсисом относиться к политике и действиям США в ближайшие десятилетия. Так страна сможет стать намного более независимой, придать большую важность построению близких отношений в сфере торговли и безопасности с Японией, Южной Кореей, Индией и Индонезией.

Никто не должен потакать претензиям КНР, и Австралия должна, сейчас более, чем когда-либо, взаимодействовать с соседями в Азии для противодействия Китаю. Тем не менее нужно признать легитимность устремлений Китая как сверхдержавы и работать с Пекином на неконфронтационной основе. Все лишь выиграют от создания единой структуры региональной безопасности, основанной на взаимных уважении и шагах, не в меньшей степени при противодействии таким угрозам как агрессивные действия Северной Кореи.

Можно только надеяться, что Трамп развеет наихудшие опасения Канберры, придя в Овальный кабинет, однако пока официальные лица Австралии и других стран региона должны повторять одну мантру: больше полагаться на себя, эффективней взаимодействовать с Азией и меньше зависеть от США.