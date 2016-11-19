Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы) на 11 октября, запасы газа в подземных хранилищах газа Украины составляют 14,271 млн кубометров. Заполненность ПХГ — 46%, суточный расход увеличился до 19 млн кубометров в сутки. Всего с начала стартовавшего 13 октября отопительного сезона Украина снизила запасы природного газа в своих ПХГ на 3,3% (на 479,64 млн куб. м). По состоянию на 12 ноября газ на Украину импортировался по реверсной схеме в суточном режиме 51,866 млн куб. м (Словакия — 42,771 млн куб. м, Венгрия — 5,218 млн куб. м, Польша — 3,877 млн куб. м).

Неверная интерпретация интервью главы компании «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) Андрея Коболева некоторыми российскими СМИ привела к появлению локальной медиа-сенсации — «Украина начала добычу сланцевого газа», которую затем подхватили и украинские журналисты. На самом деле, как выяснилось, директор компании имел в виду, что «Нафтогаз» начал использовать метод фрекинга для добычи обычного газа.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая в эфире программы «Шустер LIVE», в очередной раз пообещал, что к 2020 году Украина полностью откажется от импорта природного газа в пользу собственной добычи. Для этого, как сообщалось ранее, правительство намерено вложить в газодобычу около 3 млрд долл. в ближайшие 5 лет. По мнению главы правительства, этого будет достаточно, чтобы уже через 4 года отказаться от покупки 7 млрд кубометров газа на внешних рынках.

«Извлекаемые запасы нашего государства оценивается в 924 миллиарда кубометров. Суммарный потенциал, на который мы можем рассчитывать в будущем, — это 5,6 триллионов кубометров. У нас довольно значительный потенциал для обеспечения своей экономики газом. Украина ежегодно добывает около 2% своих запасов. Мы должны найти правильное решение, что даст возможность повысить собственную добычу», — заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион на заседании топливного комитета Верховной рады (хотя и не уточнил, идёт ли речь о запасах вообще, или об извлекаемых запасах — с учётом доступных Украине технологий и оборудования). Таким образом, правительство чётко настроено в будущем опираться исключительно на газ украинской добычи.

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах в комментарии порталу «ПрессОрг34» согласился с тем, что Украина может выйти на самообеспечение природным газом. «Здесь есть два главных инструмента: это энергоэффективные мероприятия и поддержка собственной добычи, и совместными усилиями государства и бизнеса эта цель может быть реализована».

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в своём материале указывает на тот факт, что «Газпром» изменил свою политику в отношении его европейских партнёров. Если ранее российская компания в контрактах обязательно прописывала запрет на реэкспорт, то теперь от этого постепенно отказываются. В связи с чем, по мнению эксперта, выход французской компании ENGIE на украинский рынок может стать неприятным сюрпризом для местных газотрейдеров: «Видимо, в «Нафтогазе» не понимают либо сознательно делают вид, что не понимают последствий таких решений. В отличие от всех трейдеров, работающих на украинском рынке, включая «Нафтогаз», французская ENGIE не имеет никаких противопоказаний для заключения контрактов с «Газпромом» на поставку газа, с последующей его реализацией украинским промышленным потребителям. В своем недавнем интервью каналу Россия 24, глава «Газпром Экпорта» Александр Медведев заявил, что в контрактах с европейскими компаниями был отменен запрет реэкспорта. Имея дисконт в 50 долл. на тыс. кубометров по сравнению с другими игроками [имеется в виду, что ENGIE, которая будет закачивать в украинские хранилища газ напрямую из РФ, а не через реверсную схему, получит ценовое преимущество по сравнению с «Нафтогазом» — Ред], конкуренция закончится в первый же месяц работы французов на украинском рынке».

А пока что президент Украины Петр Порошенко уполномочил министра финансов Александра Данилюка подписать договор о предоставлении Международным банком реконструкции и развития кредитных гарантий на привлечение $500 млн. Деньги потратят на закачку НАК «Нафтогаз Украины» газа для прохождения отопительного сезона 2016−2017 годов, однако конкретики по этому вопросу нет.

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во время встречи с недавно назначенным главой представительства ЕС на Украине Хьюго Мингарелли обвинила Еврокомиссию в нарушении соглашения об ассоциации. По её мнению, именно так следует истолковывать разрешение ЕК России на эксплуатацию ранее простаивавших мощностей газопровода OPAL: «Принятие такого рода решений без проведения предварительных консультаций с украинской стороной является нарушением статьи 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которым предусматривается взаимный учет сторонами потенциала и возможностей энергетической инфраструктуры друг друга, а также проведение консультаций и координации своих действий в сфере обеспечения безопасности поставок энергетических ресурсов».

Транзит российского газа через ГТС Украины находится на необычно высоком уровне. Согласно официальным данным «Укртрансгаза», транзит природного газа в Европу через украинскую ГТС за январь-октябрь 2016 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 65,3 миллиарда кубометров. Только за октябрь для европейских потребителей было транспортировано 8 млрд кубометров газа. Напомним, что транзит газа в 2015 году через Украину составил 67,1 млрд кубометров, прогнозные ожидания на этот год — 76 млрд кубометров «голубого топлива».

Электроэнергия

Как сообщает компания «Укрэнерго» (оператор Объединённого энергорынка Украины), запасы угля на украинских ТЭС на 10 ноября составляли 1,777 млн тонн, т. е. выросли с начала месяца на 152 тыс. тонн. При этом 816 тыс. тонн из общего количества запасов приходится на антрацит, 961 тыс. тонн — на угли газовых марок. В энергосистеме Украины работало 36 блоков и 1 корпус ТЭС общей мощностью 5649 МВт (примерно 40% от общей мощности украинской тепловой генерации). 9 энергоблоков генерирующей компании «Центрэнерго» и турбогенератор «Донбассэнерго» находились вне резерва из-за отсутствия запасов угля антрацитовой группы (на 1 энергоблок больше, чем в начале месяца).

С началом отопительного сезона «Укрэнерго» установила и отслеживает граничные нормы потребления электроэнергии. По состоянию на 10 ноября 5 областей Украины (Житомирская, Винницкая, Тернопольская, Николаевская, Донецкая) и Киев допустили превышение этих норм более чем на 10%. В среднем же по Украине превышение составило 5% (0,89 ГВт).

Несмотря на существование таких ограничений, руководство Украины уверено, что веерные отключения электроэнергии — пройденный этап. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко во время своего визита во Львовскую область для участия в церемонии открытия Колодницкого газового месторождения: «Всё это закончилось в 2014 году. И мы, несмотря на войну, построили экономически крепкую независимость нашего государства».

В январе-октябре Украина отправила на экспорт электроэнергии на сумму 123,23 млн долл. В сравнении с прошлым годом показатель снизился, однако незначительно, примерно на 3 млн долл.

В украинской части Луганской области к началу следующего года потенциально может сформироваться ситуация, грозящая массовым отключением потребителей электроэнергии. Об этом предупреждает «Луганское энергетическое объединение» своём официальном заявлении: «Причиной является то, что полученные компанией средства от потребителей территории Луганской области, подконтрольной правительству Украины (КТ), зачисляются на счета госпредприятия «Энергорынок» [своего рода «общий котёл» всей украинской энергетики — Ред.] в качестве оплаты за электроэнергию, поставленную на неконтролируемую территорию (НКТ)… Уже декабрь станет крайне трудным месяцем, а январь — при таких раскладах — приведет к тому, что НКРЭКУ установит для ЛЭО «нулевой» алгоритм (на счетах компании будет оставаться 0% от собранных средств). Это приведет к параличу компании: нечем будет платить зарплаты персоналу, не будет денег на ГСМ, расходные материалы для ремонтов и поддержания электросетей в рабочем состоянии».

Однако на самом деле ситуация здесь немного сложнее формулы «сепаратисты не платят за электричество». Об этом рассказал «Громадському радио» глава министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. С его слов, ситуация выглядит так: «Да, продолжает [Украина продолжает поставлять электроэнергию на неконтролируемые территории — Ред.]. И в Донецкую, и в Луганскую области. В Луганской области опять ситуация сложная. Технически Луганская ТЭС, которая практически расположена на линии соприкосновения, поставляет электроэнергию на неподконтрольную территорию. Однако уголь для этой же станции завозится с неподконтрольных территорий. Таким образом, мы обречены на то, чтобы шёл обмен. Но там эту электроэнергию потребляет не только население, а также предприятия, зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины и платящие налоги».

Директор по генерации электроэнергии «ДТЭК Энерго» (крупнейшая частная энергокомпания Украины, принадлежит Ринату Ахметову) Сергей Куриленко во время пресс-конференции рассказал журналистам о неутешительном состоянии генерирующих мощностей украинской энергетики: «Вынужден констатировать, что генерирующие мощности, большая часть более, чем на 80% уже перешагнули свой рубеж проектного ресурса эксплуатации… эту границу в 200 тыс. часов перешагнули практически все энергоблоки, а, к сожалению, есть блоки, как на Приднепровской и Добротворской ТЭС, где наработка уже превышает 300 тыс. часов».

Рост тарифов на электроэнергию вызовет ответный рост стоимости хлеба, предупреждают в Всеукраинской ассоциации пекарей. «Таковы сегодня рыночные реалии, что производителям хлеба необходимо пересматривать цену, и пересмотр цены произойдет в пределах 15−18% в сторону повышения», — сообщил журналистам во время пресс-конференции глава ассоциации Владимир Череда. По его словам, цены подскочат уже перед новым годом.

В то же время ещё в середине октября в едином судебном реестре Украины было зарегистрировано решение Окружного административного суда Киева, которым были признаны незаконными сразу два повышения тарифов для промышленных потребителей Украины (в мае на 5% и июле на 10%). Иск был подан Никопольским заводом ферросплавов.

Пока промышленники опротестовывают рост тарифов, кто-то на этом росте зарабатывает. Пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению отрапортовала о том, что солнечная энергетика получает всё большую популярность на Украине. «Причиной такой высокой заинтересованности населения к «чистому» источнику стал введенный в прошлом году законом Украины № 514-VIII «зеленый» тариф на покупку электроэнергии, произведенной солнечными и ветровыми установками мощностью до 30 кВт. Это дало возможность домохозяйствам, которые установили солнечные панели и потребляют электроэнергии меньше, чем производят, продавать ее избыток в сеть, а значит — зарабатывать на этом», — таково мнение главы этой службы Сергея Савчука. Любопытно, что стоимость, по которой домохозяйства могут продавать «солнечные киловатты» «Энергорынку», в несколько раз выше обычного тарифа. Так, если бытовой потребитель платит 1,29 грн за один кВт•ч, то продать можно за 0,19 евро, т. е. примерно за 5,5 грн. Иными словами, дотирование солнечной энергетики, отражается в платёжках обычных бытовых и промышленных потребителей.

Уголь

2,765 млн тонн угля добыли в октября 2016 года шахты частной компании «ДТЭК энерго», что на 16,6% больше, чем в октябре прошлого года. По итогам квартала, добыча составила 7,8 млн тонн угля (+10,5% к тому же периоду прошлого года). Частная угледобыча — то немногое, что позволяет поддерживать относительный баланс украинской тепловой энергетики: общая угледобыча за 10 месяцев 2016 года выросла всего на 0,04% (менее 13 тыс. тонн), т. е. частные шахты компенсируют падение государственных. Так, шахты, находящиеся в управлении Минэнерго Украины, сократили добычу энергетического угля в указанный период на 11,6% (460 тыс. тонн). Также следует напомнить, что база для сравнения (2015 года) также характеризовалась рекордным падением добычи — на 35,3% (более 11 млн тонн).

В результате уголь Украина вынуждена закупать. За 10 месяцев 2016 года было приобретено 13,1 млн тонн энергетического угля на сумму 1,2 млрд долл. Таким образом, средняя стоимость тонны угля составила примерно 91 долл. Тройка экспортёров-лидеров остаётся неизменной: Россия (743 млн долл), США (168 млн долл), Австралия (73 млн долл). Напомним, за весь 2015 год Украина импортировала 14,6 млн тонн угля, заплатив за него 1,632 млн долл.

После конфуза, случившегося в начале ноября (напомним, тогда глава ДНР Александр Захарченко в очередной раз заявил о том, что республика продаёт Украине уголь, а сотрудники Приднепровской ТЭС это подтвердили), министр энергетики в Киеве Игорь Насалик вынужден был признать очевидное. Однако пояснять, с какой целью он обманывал своих сограждан все эти месяцы, министр не стал, ограничившись в обращении к народным депутатам дежурным пояснением: «Антрацитовую группу угля, которую на сегодняшний день Украина получает из зоны АТО, это уголь из шахт, которые зарегистрированы и платят налоги на территории Украины. Но первый раз правительство и министерство сделали широкую программу по диверсификации поставки антрацитовой группы угля из других источников [имеется в виду — Украина впервые сделала серьёзный шаг, чтобы перестать покупать уголь, который под боком, и перейти на тот, который нужно везти с другого края земли — Ред.]».

Нефть

Тем временем, в правительстве Украины не оставляют идею импорта и транзита азербайджанской нефти. Во-первых, разрабатывается схема её давальческой переработки на белорусских НПЗ. О таком варианте заявил вице-премьер Геннадий Зубко на заседании Межправительственной белорусско-украинской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Белорусская сторона в настоящее время изучает вопрос.

Во-вторых, в начале ноября Укртранснафта и Укртатнафта подписали протокол о намерениях поставлять азербайджанскую нефть на Кременчугский НПЗ. В общем, дело за малым: как-то согласовать всё это с непосредственным поставщиком сырья.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в очередной раз пригрозил России «иском с девятью нулями» за добычу нефти на черноморском шельфе. По его словам, непосредственно работу над документом ведут Минюст и МИД Украины.

Отопительный сезон

Одно дело писать о тарифах на газ и совсем другое — видеть новые тарифы в платёжках. Украинцы начали получать первые в этом сезоне счета за отопление. Так, в городе Балаклея (Харьковская обл) обогреть квартиру площадью 59 кв. метров обходится в 2675 грн (примерно 6700 руб). Однако это только за 20 дней, в следующем месяце жильцы той же квартиры увидят там эквивалент почти 8900 руб.

Отопительный сезон начался примерно 3 недели назад, однако есть ещё населённые пункты, где тепла пока не видели. Как, например в городе Теплодар (Одесская область), где детей приходится греть бутылками с горячей водой. Проблема — в накопившейся задолженности (4 млн грн), из-за которой город не может заключить договор с «Нафтогазом» на новый отопительный сезон. МЧС уже развернула в городе стационарные пункты обогрева. Школы сократили уроки, большинство родителей не отпускают детей в в детские сады.

В Измаиле (та же Одесская область) ситуация почти зеркальная. Отопление включили, но фиксируются обращения жителей с просьбой не включать, поскольку оплатить его они не могут. В основном, с такими просьбами обращаются пенсионеры, которые не могут оплатить эту услугу, пишет издание «Одесская жизнь». В материале утверждается, что в последнее время на Украине появилась новая тенденция — отказываться от централизованного отопления начали целые города. К примеру, в Днепропетровской области такое решение приняли власти Никополя, Марганца и Покрова. Сейчас в этих городах в спешном порядке производят модернизацию электросетей, ведь большинство горожан для отопления собирается использовать электроэнергию.

«Я поздравляю жителей Украины с холодной зимой. Зима будет холодная, синоптики это уже сказали. И у них остался один способ согреться — это прыгать на майдане. Так зиму и переживете до весны», — комментирует ситуацию глава ДНР Александр Захарченко.

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