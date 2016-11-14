



Иван Шилов ИА REGNUM Вавилонская башня (по мотивам старых мастеров и очевидцев)

До и сразу после президентских выборов в Соединенных Штатах в средствах массовой информации по всему миру стали появляться статьи, которые ничем не напоминали обычные предвыборные склоки с переходом на личности, к которым все привыкли, и которые являются обязательным атрибутом такого шоу, как выборы главы американского государства. На личности, конечно, тоже по привычке бочки катили, чтобы позабавить свою сторону или позлить противоположную, так уж заведено сейчас в мире, демонстрировать населению, что руководить страной теперь будет самый аморальный, бессовестный человек, которого только можно вообразить. Это нормально, это современный порядок, имеющий целью показать, что не стоит ждать ничего от негодяев, но посмотреть следует на то, как они приходят во власть, чтобы после понимать причины того безрассудства, которое она творит, и не особо при том удивляться. Один из кандидатов не стал дожидаться и сам слил на себя весь этот компромат по аморалке: с кем флиртовал, где кого обвел вокруг пальца, в общем не тянул волынку, а быстро разоружился перед партией и народом, чтобы не отвлекаться на пустяки и чтобы отчетливей заявить о том, что он намерен сделать, и главное — что он думает о современных «элитах», управляющих страной и миром.

Все эти его слова очень четко, прямо-таки избирательно, плавно обтекая прочих, совпали с представлениями о том, что они тоже на сей счет думают, той части населения, существованием которой не принято особо интересоваться, зная о них лишь то, что они в целом неудачники, и им можно скормить какие-то цифры по налогам, предупредить о внешней угрозе, того будет довольно. Одним словом — отсталый элемент, «неприличное сборище». Прежде общего между ними в подобных предвыборных баталиях у них особо ничего не было, поскольку их интересы относятся к таким, удовлетворять которые и вообще объявлять о которых считается «популизмом». Да, у нас есть проблемы, но мы над ними работаем — так принято уходить от «популизма», то есть сообщать о том, что «неудачникам» снова ничего не перепадет, кроме мысли о том, что они живут в самой великой и самой справедливой стране, в которой нуждается весь мир. «Незаменимая нация». Это должно греть.

И вот весь этот отсталый элемент нашел выразителя своего отсталого, «неприличного» представления о современном мироустройстве. Избиратели выразили в первую очередь неприязнь к мироустройству и, к удивлению противной стороны, — победили. Но еще прежде, чем даже победили, в средствах массовой информации к «переходу на личности», которыми славны избирательные кампании в развитых странах, добавилось поливание грязью самой многочисленной группы населения Соединенных Штатов. Хотя «поливание грязью» тут не совсем верное определение. Правильно сказать: «тыканье в грязь». Вот что 9 ноября писала, к примеру, газета Washington Post: «Победило разнузданное эго и гордое невежество… Им хватало удовольствия, которое они получали просто от того, что мы сходили с ума от ужаса и разочарования. Под «нами» я имею в виду: людей практикующих йогу; grammar police (грамотеи, если просто — И.Б); любителей наблюдать за птицами, людей, которые сами делают дома «пасту»; любителей оперы; людей, у которых полки с книгами — ну вот всех нас. Мы, представители либеральной элиты, теперь полностью свободны. Правительство в руках республиканцев. Пусть они теперь им и занимаются. Демократы могут расслабиться на четыре года и заняться выращиванием физалиса, медитацией, чтением Джейн Остин, путешествиями по стране, дегустацией авторского пива… мы, демократы, можем уйти на долгую бодрящую прогулку и подышать розами».

Мы в России таких речей наслушались и начитались в 1990-е годы во время тогдашних политических и не только баталий. Было чуть приземленней, про книги, оперы и физалис речи не было, но тогда «мы» обозначались всего-то двумя словами — «успешные и талантливые», и имели претензию на то, чтобы считаться элитой. «Талантов» там никаких не было, даже не пахло, «успех» тоже имел очень понятную природу, но тогда эту группу просто прорвало высказать все о своих соплеменниках, отделив себя от них этим самым «физалисом», то есть изрядной долей пронырливости у «успешных» и непомерным чванством у «талантливых». Небольшой вынужденный крен в эгалитаризм, большей частью декоративный, который совершила власть в России в начале 2000-х, снова сильно раззадорил этих людей, но поскольку все основные слова про соотечественников были сказаны еще десятилетие назад, да и заявленные «таланты» предъявлены не были, то второй сезон выступлений, прямо скажем, не удался. А вот в Соединенных Штатах (да и вообще, судя по всему, везде «на Западе»), где «элита» старалась до сей поры держать себя в руках, точнее, не имела повода сообщить о себе все подробности, о которых мы узнали от своих претендентов на это звание еще двадцать лет назад, вот там все это выскочило в той же форме, в том же виде, что и в наших восточных европах или «постсоветском пространстве», и поныне с некоторой местной спецификой выскакивает на Украине, где «элиты», как можно понять, самые элитные.

Собственно, а почему социальные паразиты должны вести себя и сообщать о себе по-разному? Но здесь возникает следующий вопрос. Это мироустройство производит и «на гребне волны» выносит один и тот же психотип человека, подчеркнуто, старательно презирающего народ, в окружении которого он прозябает (в отличии от того же народа бескультурного) в своем винегрете из йоги, оперы и авторского пива. Человека интеллектуально ни на что не способного, кроме как «выйти, подышать розами», то есть дождаться, когда прежняя система справится как-нибудь с этой напастью «через четыре года», пока они «расслабляются», дегустируя пиво. Эти люди, нисколько не стесняясь, сообщают о себе, что у них за душой ничего нет, вся их элитность заключена в дорогой еде и дорогих развлечениях. Зачем они нужны системе? Зачем этот праздный тип нужен государству и обществу в качестве его «элиты»? И кто считает их элитой? Не самозванцы ли они, эти «лучшие люди», своего рода «доска почета», где на всеобщее обозрение выставлены нюхатели роз, дегустаторы пива, изготовители «домашней пасты»?

Существует двоякое представление об элитах. Так называют либо тех, кто делает что-то полезное для государства, либо тех, которым государство обеспечивает режим благоприятствования. Раньше то и это совпадало, режим благоприятствования создавался тем, кто способен оттого принести пользу. Когда элиты оставляют за собой только одну функцию — «процветать», то есть жить за счет государства, за счет народа, ничего взамен не отдавая, то это означает текущий упадок мироустройства. Деградацию, при которой рыба, как обычно, гниет с головы. Поскольку мы всегда впереди планеты всей, у нас «элитарность», которой может похвастаться современное мироустройство, прошла в ускоренном деморежиме, оставила о себе гадкое впечатление, и заодно прививку от себя на долгие годы. Но и США, как заметил наш президент и поправлять его никто не стал, великая держава. Это значит, что беспокойство тамошних элит неизбежно перекинется на такое же повсюду, да и уже перекинулось. Они почувствовали угрозу своему никчемному существованию, заволновались настолько, что не могут себя унять. Похоже, власть не только в России прониклась пониманием того, что с таким багажом остается только накапливать причины для социального взрыва.

Если так, то у общества есть время сформулировать идею, каким оно хочет видеть аппарат управления. Пока люди повсюду сообщают, каким они его видеть не желают. Но этого сейчас мало, недостаточно. Паразитические элиты вокруг власти возникают раз за разом, иногда делают это быстрее, чем сформируется сама власть, и диктуют ей свои условия. И власти предстоит определяться, кому же она служит. Народу, который, может быть, во многом еще отстал, но хранит честь и совесть, или чванливым нюхателям роз, которые все это давно утратили и неспособны ни к какой созидательной деятельности, лишь требуют от власти, чтобы «чумазых» она держала от них подальше. Раз уж запрос на отстранение нынешних элит возник в стране, которая их в теперешнем виде породила и создала им режим благоприятствования по всему миру, значит, «чумазые» выходят из-под контроля системы, а в такие периоды власть, которая благоволит социальным паразитам, ассоциируется с ними, вызывает такую же неприязнь. Стоит в который раз напомнить, что «электоральное большинство», то есть люди, от элит далекие, от власти ждут для себя справедливости. Это последний неутраченный ресурс человечности, из тех, что живут в социальном теле, стремительно разрушаемом глобализацией и индивидуализмом. В разрозненном, больном социальном теле справедливость принимает форму войны всех против всех. Если болезнь не лечить сейчас, то когда она станет запущенной, будет уже поздно.