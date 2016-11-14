



Иван Шилов ИА REGNUM Филиппины

США не должны ставить Филиппины перед выбором того, с кем Маниле поддерживать те или иные отношения, и если островное государство хочет вести самостоятельную политику, Вашингтон не должен препятствовать этому, пока нет прямой угрозы США, пишет Чарльз В. Пенья в статье для National Interest.

Автор отмечает, что еще Джордж Вашингтон призывал избегать постоянных союзов. Томас Джефферсон же пообещал, что США не будут связывать себя союзами ни с кем. Таким образом, вместо того чтобы устами нынешнего министра обороны США Эштона Картера и государственного секретаря США Джона Керри настаивать на «железобетонности» и «непреходящем характере» союза с Манилой, США следует воспользоваться возможностью и отстраниться от отношений с островным государством.

Так, Договор о взаимной безопасности между Вашингтоном и Манилой не такой уж и взаимный, поскольку Белому дому не нужно, чтобы Филиппины защищали США, обладающие военным и технологическим первенством в мире и относительно безопасным геостратегическим положением.

Манила же, в свою очередь, в очень большой мере зависит от военной помощи США, поскольку вооруженные силы страны по большей части занимаются безопасностью внутри страны. При этом страна тратит всего лишь 1% своего ВВП на оборону, хотя она с её достаточно крупной экономикой может тратить и больше.

Более того, в действительности Филиппины хотят, чтобы Вашингтон шел на конфронтацию с КНР из-за территориальных претензий на атолл Скарборо Шол в Южно-Китайском море. Однако, подчеркивает автор, с точки зрения национальной безопасности контроль над Скарборо Шол не представляет угрозы для территории США, поэтому нет причин для Вашингтона рисковать войной с КНР из-за этого атолла от лица Филиппин в рамках спора вокруг прав на рыбную ловлю.

США прежде всего заинтересованы в том, чтобы морские пути оставались открытыми и ничего не мешало проходу грузов на $5 трлн. Хотя есть определенные причины для беспокойства, пока Пекин не продемонстрировал намерения закрыть Южно-Китайское море для свободной торговли. Важно помнить, что США являются вторым по объему торговым партнером Китая после ЕС, поэтому для Пекина было бы очень рискованным ставить под угрозу эти торговые отношения.

На Филиппинах понимают, что страна не сравнится с вооруженными силами Китая, поэтому для президента страны Родриго Дутерте логично пойти на своего рода разрешения спора с Китаем. Однако это не означает, что Манила не может иметь отношения с США.

Желание Дутерте сблизиться с Китаем по вопросу Скарборо Шол не означает, что нужно поставить крест на торговле между Вашингтоном и Манилой, объем которой достигает $20 млрд. Это также не повод прекращать или сокращать прямые инвестиции США и других стран.

Поэтому если Дутерте хочет взять дела в свои руки и снизить напряженность с Китаем, Вашингтон должен позволить ему. Ведь это в интересах самой Манилы, и такой шаг не представляет угрозы для США. Ложной дихотомией будет утверждать, что Филиппины должны быть привязаны исключительно к США или Китаю. Белый дом не должен настаивать на том, чтобы отношения Вашингтона с островным государством исключают любую возможность с Пекином, поскольку США сами поддерживают отношения и с Манилой, и с Пекином.

Более нормальными и рациональными отношениями будут такие, в которых есть понимание и признание не только пересекающихся взаимных интересов, но и уважение собственных интересов, пока они не представляют прямой угрозы национальной безопасности США.

США, вероятно, придется отказаться от постоянных баз на Филиппинах, однако потеря баз ВВС Кларк и ВМС в Субик-Бей не лишила США статуса супердержавы. Теперь же у США есть возможность отстраниться от устаревшего военного альянса, который не идет на пользу повышения защищенности США, а также позволить Филиппинам взять ответственность за своё будущее на себя.

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